广东舞蹈戏剧职业学院新建校内外实训基地，校企合作构筑伟业英才

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借助“声光影”活动的东风，响应国家教育部所提出校企合作、共建专业、协同育人的职业院校发展的新需求。广东舞蹈戏剧职业学院文化创意系联合广州合兴传媒有限公司，共同建立校内外实训基地；设立相关直播课程；打造校内品牌直播节目，校企合作协同育人。

12月9日下午，在广东舞蹈戏剧职业学院举办了广州合兴传媒有限公司校内外实训基地授牌仪式，相关负责人发表了现场宣讲。

广东舞蹈戏剧职业学院黄声雷副院长在演讲中讲述了该项目的优势以及对当下直播行业发展的分析，表示校企合作是教学的一个亮点，是我系跟随当下社会趋势流行及人才发展需求，设立了校企合作项目，并表示了对同学的未来发展趋势的看好与祝福。

文化创意系黄光临主任讲述了校企合作项目为同学们提供了一个多元化的平台，成为了学校与企业合作交流的纽带，并顺应了疫情之下直播行业的大势。

广州合兴传媒有限公司运营总裁江南先生在讲话中介绍了公司的发展史与优势前景，以及公司主要负责的六大板块，并表示，共建校企合作项目是一个双赢的发展空间。借助广东舞蹈戏剧职业学院以及系部的品牌优势，依托合兴传媒有限公司企业的平台支持，为学生提供了良好的学习发展平台，同时也为学校打造广泛知名度及为公司提供和培育直播储备力量打下良好基础。

据了解，此次宣讲会深化了校企合作融合度，更新了教学理念，依托企业行业优势，充分利用教学资源，建立校企合作、紧密结合，优势互补、共同发展的合作机制，达到“双赢”目的，提升我校教育教学水平和人才培养质量，努力开创了校企深度合作的新局面，为学校人才的培养和人才的发展构筑了宏伟蓝图。

图片来源：广东舞蹈戏剧职业学院