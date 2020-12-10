科大讯飞智慧教育全家族聚齐广东教育装备展览会

智慧教育已成教育信息化建设潮流，2020年12月11日-13日首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会在广州举办。

因材施教一直是中国人千百年来追求的梦想，随着科技的驱动，教育模式也跟着焕然一新。

智慧教育已成教育信息化建设潮流，2020年12月11日-13日首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会在广州举办。在中国进出口商品交易会展馆，展示广东民办教育风采、探索智慧教育未来。届时，科大讯飞将携智慧教育家族全员出席。

想围观智慧教育如何破解教育难题？体验教育最新科技如何高精尖？科大讯飞展区将以体验+展示的方式，一次满足你的对智慧教育的期待。

（科大讯飞参展首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会）

沉浸式体验，教育全产品体系辅助精准学

提起教育和学习，家长恨不得每天向别人家的优秀孩子取经，但精准学习才是硬道理。大数据精准教学系统，深度挖掘数据价值，帮助学校提升备教改辅研管的精准性与学生学习的有效性。借助大数据与人工智能技术，实现基于学生常态化学情的精准诊断分析和优质资源推荐全面提升。

课堂学习如何实现千人千面？智慧课堂让老师更懂你。老师手握教师机，学生打开学生机，就能进行课堂互动。学习材料、课中精讲、课后巩固一样不落，老师还能精准分析班级学业情况和学生个人学习情况。

（科大讯飞智慧课堂实现精准教学）

还有个性化学习手册现场营业、校内日常学业数据及时分析，学生得到专属个性化学习方案，告别盲目刷题、错题再错的无用功。老师们也能从繁重改卷、统分等重复性劳动中解放出来。

（个性化学习手册为学生定制专属学习方案）

更有提分神器讯飞智能学习机X2 Pro，“十面埋伏”检测孩子知识掌握情况，帮助孩子精准“狙击”薄弱项、快速找到加分项。“中高考英语听说考试评分系统”同源口语评测技术，让孩子英语学得快说得溜。还有适合小学至高中的K12完整学习阶段的“A.I.家庭教师”随传随到。

（孩子的A.I.家庭教师——讯飞智能学习机X2 Pro）

互动式展示，多方位了解智慧教育

科大讯飞将带来从K12到高校的多维度智慧教育方案，以案例、数据“通俗易懂”的方式带你了解智慧教育因何而“能”。覆盖“教学考评管”全场景的因材施教综合解决方案，以OMO线上线下混合教学为核心，依托区域教育数据平台、教育资源供给生态、教师混合教研提升平台及服务，告诉你因材施教的可行性办法。

高校人才摇篮A.I. Lab带来以课堂教学为核心的多功能A.I.实验室产品解决方案。创新创业、学科竞赛、科研课题、培训认证、产品研发、项目孵化一体化配齐。

（高校人才摇篮——科大讯飞A.I. Lab）

覆盖全国31个省市的智慧高教整体解决方案，将以“A.I.+课堂”、“A.I.+教学”、“A.I.+考试”、“A.I.+管理”，连环出击、全面覆盖教学日常，让高校学生精准学、高效考。

（科大讯飞智慧高教整体解决方案打造多学科智慧教学平台）

A.I.创新教育、智慧体育课、综合素质评价、幻境AR智能课桌、珠海金湾教育局大数据平台、南沙大数据平台都将在展区等你来一一解锁。

作为中国知名的教育综合解决方案服务商，科大讯飞依托人工智能和大数据技术，在全国31个省级行政单位38000多所学校进行应用实践，助力因材施教照进现实。

（首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会将于12月11日-13日在广州举办）

12月11日-13日在中国进出口商品交易会展馆A区6号馆B07展位，科大讯飞集结智慧教育家族全员，等你共赴智慧教育盛会。