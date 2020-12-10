电竞联动雕塑艺术，和平精英高校赛华南大区于广州开赛

12月5日，和平精英大众赛高校赛大区赛最后一周华南大区场次落地广州大学活动广场。

12月5日，和平精英大众赛高校赛大区赛最后一周华南大区场次落地广州大学活动广场，来自广东、广西、海南三省的15支高校战队在广州进行了一番激烈斗争，向唯二的晋级名额发起了冲击。最终，“广东工业大学”代表队以64分拿下了本场比赛的冠军，“广西理工职业技术学院”代表队以58分拿下了亚军，这两支队伍携手晋级高校赛大区赛全国总决赛。

据悉，本场赛事与中国华南地区唯一一所高等美术学府-广州美术学院联合，联动雕塑与公共艺术学院雕塑系，结合和平精英大都会版本进行校园共创，并在展区内进行赛事落地执行。将虚拟游戏元素打造成艺术感十足的立体雕塑，产出和平精英高校赛系列作品，创作和平精英艺术作品，联合打造赛事“主题电竞艺术展”。

和平精英大众赛“轻竞技·重参与的年轻潮流玩家派对”的赛事定位在这次赛事中得到了体现，让竞技不单单是选手们之间的竞争，更是竞技场与专业学生的激情碰撞。

选手们龙争虎斗，向唯二的名额发起冲击

本次赛事只有排名前二的战队拥有全国总决赛门票，而其余战队将淘汰出局，在残酷的赛制下，选手们都发挥出百分百的实力，经过三轮激烈的比赛，“广东工业大学”代表队以及“广西理工职业技术学院”代表队在15支战队中脱颖而出，顺利晋级。

“广东工业大学”代表队在首局最后阶段与东莞理工学院城市学院对战时，以少打多完成反打，拿到32分好成绩。比赛来到第二局，开局便有战队发生碰撞，还未到阶段1就有一支战队淘汰出局，而“广西理工职业技术学院”代表队在本局发挥出色拿到22分，排名上升至第三。最后一局决胜局，“广西理工职业技术学院”代表队以满编状态拿到本局胜利，最终“广西理工职业技术学院”代表队以第三局关键分数将排名上升至第二，而“广东工业大学”代表队凭借三场稳定发挥以64分拿到第一。两支队伍将代表华南大区晋级全国总决赛。

谁说竞技场的主角只有选手，参与的学生也不逞多让

在赛场外，广州美术学院专业学生的才艺展示同样精彩纷呈，游戏元素的雕塑，赛场的设计也充满了艺术感。让这个竞技场上的主角不仅仅是场上的选手，每一个参与设计和制作的学生也同样光荣。

广州美术学院雕塑系学生将和平精英游戏内武器、装备、载具等元素，进行组合原创设计，打造艺术感十足的超现实立体雕塑，将虚拟游戏元素进行具象化呈现。赛事现场将雕塑作为主题艺术展品展出，并作为第四届广州文创产业大会 · 天河峰会文创展内容呈现。绘画相关专业学生则对观众进行人像速写加游戏元素素描，现场的互动体验感真是趣味十足。

除了与广州美术学院之间的联动，场馆的设计也是本场赛事的一大亮点。赛事场馆以欧式博物馆建筑的概念打造，分为“赛事区”与“艺术展区”。同时结合“大都会博物馆”授权内容，设计艺术置景，呈现出“在艺术的世界竞赛”的核心理念。

为增加区域艺术空间感，对战区阶梯做成环形阶梯结构，并配予电竞元素及光感，打造沉浸式艺术体验空间，贴合“轻竞技·重参与的年轻潮流玩家派对”的主题定位。

无论是由学生制作的充满游戏元素的雕塑，还是充满艺术感和潮流感的场地设计，又或者是美术学生对观众和游戏元素的素描，都能看到本场大赛与美术学府的融合，无不体现出和平精英大众赛“轻竞技、重参与”的赛事定位。这让更多人能够参与进来，成为一场全民都能参与的赛事，也让更多人看到了和平精英的所独特的魅力以及无限潜力。（图：活动主办方供图）