广州市智慧教育案例及应用场景展示活动在穗举办

本次活动首先由中国电信广州分公司副总经理张晖致欢迎词，他提到，广州电信作为华南地区最大的综合信息服务提供商，拥有强大的“云+网+安全”融合优势与行业生态整合优势。

12月5日，由广州教育学会智慧教育协同创新研究专业委员会和广州市广播电视大学主办，中国电信股份有限公司广州分公司承办，“广州市智慧教育案例及应用场景展示活动暨2020年校长信息化领导力培训案例观摩活动”在广州电信大厦成功举办。广州市教育局一级调研员林平、广州市教育学会会长吴强、广州市教育局科研处处长黄晓婷、广州市广播电视大学校长熊军、广州市广播电视大学教师继续教育学院院长曾海、中国电信广州分公司副总经理张晖等相关领导共同出席，参加本次活动的还有“2020年校长信息化领导力培训”培训班的学员及参展企业代表。

活动启动仪式现场

出席会议领导合影

本次活动首先由中国电信广州分公司副总经理张晖致欢迎词，他提到，广州电信作为华南地区最大的综合信息服务提供商，拥有强大的“云+网+安全”融合优势与行业生态整合优势，在“两个大局”“两个循环”的新形势下，将不断加快推进5G+智慧校园建设，致力于为广大师生提供优质的信息化服务，助力广州市智慧教育示范区的高质量建设。

中国电信广州分公司 张晖副总经理

随后，广州市广播电视大学教师继续教育学院院长曾海针对本次活动的相关情况进行了详细的介绍，他表示通过广州教育学会智慧教育协同创新专委会聚合政、用、产、学、研多方力量，创新服务组织形式和资源保障机制，推动企业进校园开展智慧教育实验，形成应用场景试用反馈机制，将前期征集和遴选的优秀案例按照“助教、助学、助研、助评、助创、助管、助服”七大应用场景进行展示，促进信息技术与教育教学深度融合，创建信息时代教育治理新模式，共同开创广州教育信息化新格局。

广州市广播电视大学教师继续教育学院 曾海院长

启动会最后授予中国电信广州分公司广州市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训基地称号，并进行现场授牌仪式。

广州市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培育基地授牌仪式

启动会后，与会人员移步到“广州市智慧教育案例及应用场景展示区”进行观摩学习。

案例及应用场景观摩

根据《广州市创建全国“智慧教育示范区”实施方案》，以及《广州市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》相关文件精神，广州正在大力推进全国智慧教育示范区创建工作，推进广州教育信息化走在全国前列。

其中智慧教育协同创新工程，提出构建“政用产学研”一体的智慧教育协同创新专业委员会，通过专委会聚合高等学校、教科研机构、教师培训机构、新技术企业、中小学校等多方力量，建立产学研用协同创新联合体。在“共建共享、产学研用、智慧教育、协同创新”理念下，通过向协同创新联盟企业征集智慧教育案例及应用场景的方式，在30多家企业、60多个优秀案例及应用场景中遴选出22家企业的48个案例，在广州电信大厦2000多平方的展厅进行展览。

通过本次参观学习，学员们纷纷表示对教育技术与教学活动的融合有了新认识，开拓了对教育信息化建设的新思路，同时也希望类似活动在日后能够常态化举行，为广州市智慧教育建设持续输出新动能，赋能广州智慧教育示范区建设。