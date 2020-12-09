广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

艺考生高考冲刺，别人家的艺考高考文化课学校

2020-12-09 16:21 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　12月6日，高考艺术类美术、书法、广播电视编导省统考已经圆满结束。艺考生们终于完成了漫长的术科学习，下一步还要进入校考环节和高考文化课的冲刺阶段，该做什么呢？

　　经常会听到身边很多声音，说艺考生多半是文化课比较薄弱的，想走一条考明校的捷径才选择读艺术。可跟一些艺考生接触之后，发现这也许是个大误解。其实，很多艺考生为了追求自己艺术的梦想，都是每天起早摸黑地集训，什么很轻松、午休、闲逛等，都是不存在的。

　　这段时间，卓越艺文学院开设了“艺路热爱”主题展会开放日，一起来了解艺考生高考冲刺是怎么做的？

　　不负热爱，“全心全艺”助力新高考

　　展会主要设有“艺路绽放”、“艺路前行”、“艺蹴而就”、“一心一艺”和“艺马当先”五个展区，每个展区都围绕着艺体生热爱的那些事、高考文化课学习中容易遇到的担心等专门设计，并给予了“卓越艺文式”的有效解决方案。

　　“艺蹴而就”展室，这里有一套完整的艺考生高考文化课短期高效提分冲刺的宝典体系。包括“教师天团”：幽默、提分、日语逆袭等，总有一款老师是你喜欢的；“沙漏式”教学：帮艺考生精准滤出高考精华必考点、题型、提分技巧，避免麻木杂乱的复习，稳拿分，就靠它了。

　　此外，学校还研发了特有的“智慧课堂”，科技助力教学，简直是高考神助攻神器，可以详细分析每位同学学习中的知识点强弱项，以及测评预测等，老师可以在教学中更有针对性，系统也能智能推送针对性练习题、自动生成错题集等，帮助同学们在短时间内高效提分且不用麻木复习，让每一次学习都更有意义。

　　无畏高考，智慧内涵护航艺考生的生命成长

　　“一心一艺”展室内，在这里，有专为艺体生研发的生命成长体系，同学们可以玩一玩脑波闪电侠PK游戏，看谁的专注力脑电波厉害；还可以在懒人沙发上发个呆，短暂的休息是为了更好地前进······各种各样帮助缓解压力、提升自律力的学习小妙招一应俱全，彰显了学校在培养学习的同时，认真关注每一位学生的身心成长。

　　作为卓越教育全日制学校历经多年潜心打造的一套重要德育体系，它包括心理普测、心能班会、心育活动、家长大学等板块，对于提升学生的生活自理能力、思维方式、心智成熟度等方面都起到了积极作用，最重要的是，可以激发并保持学习源动力。现场看到不少学生和家长进行课堂体验之后，都被深深“种草”了，在这里读书，学生安心又开心，家长自然放心。

　　出众颜值，打造“浸润式”美育空间

　　艺考生冲刺高考的解决方案了解得差不多了，选择学校，艺考生们表示还得看口碑和成绩出口，毕竟这关乎到自己是否能考到理想大学。

　　据了解，卓越艺文学院办学已经超过了20年历史，已帮助过万学子圆梦理想大学。在“艺路前行”展室，我们能看到很多优秀毕业生的心路历程，提分超过100分的， 被各大明校（如中国传媒大学、广州美术学院、星海音乐学院等）录取的，比比皆是。

　　值得一提的是，这所在闹市中心的全日制高考文化学校还能提供住宿，而且宿舍就在校区同一层！每天上下学只需步行几十米——再也不用担心上课迟到，“1分钟上学”不是梦，既安全又省事！宿舍窗净几明，配备了空调、新风换气系统和24小时供应热水等，保证了艺考生们的生活条件。

　　体验玩展会后，很多艺考生们都表示，他们愿意选择卓越艺文学院，记者看展也被深深的打动了。艺考生们可以约起，来到卓越艺文学院广美校区参观，还能免费领取《艺考政策白皮书》《艺考综合分值对照表》《艺考大事厉》等高考文化课冲刺宝典以及体验课！

　　本次展会时间：2020年12月2日——2021年2月4日。

　　地址：广州市海珠区新港西路12-18号江南新苑裙楼2楼（中大地铁站C1出口步行5分钟即到）

　　（来源：卓越教育）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235