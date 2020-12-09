艺考生高考冲刺，别人家的艺考高考文化课学校

卓越艺文学院开设了“艺路热爱”主题展会开放日

12月6日，高考艺术类美术、书法、广播电视编导省统考已经圆满结束。艺考生们终于完成了漫长的术科学习，下一步还要进入校考环节和高考文化课的冲刺阶段，该做什么呢？

经常会听到身边很多声音，说艺考生多半是文化课比较薄弱的，想走一条考明校的捷径才选择读艺术。可跟一些艺考生接触之后，发现这也许是个大误解。其实，很多艺考生为了追求自己艺术的梦想，都是每天起早摸黑地集训，什么很轻松、午休、闲逛等，都是不存在的。

这段时间，卓越艺文学院开设了“艺路热爱”主题展会开放日，一起来了解艺考生高考冲刺是怎么做的？

不负热爱，“全心全艺”助力新高考

展会主要设有“艺路绽放”、“艺路前行”、“艺蹴而就”、“一心一艺”和“艺马当先”五个展区，每个展区都围绕着艺体生热爱的那些事、高考文化课学习中容易遇到的担心等专门设计，并给予了“卓越艺文式”的有效解决方案。

“艺蹴而就”展室，这里有一套完整的艺考生高考文化课短期高效提分冲刺的宝典体系。包括“教师天团”：幽默、提分、日语逆袭等，总有一款老师是你喜欢的；“沙漏式”教学：帮艺考生精准滤出高考精华必考点、题型、提分技巧，避免麻木杂乱的复习，稳拿分，就靠它了。

此外，学校还研发了特有的“智慧课堂”，科技助力教学，简直是高考神助攻神器，可以详细分析每位同学学习中的知识点强弱项，以及测评预测等，老师可以在教学中更有针对性，系统也能智能推送针对性练习题、自动生成错题集等，帮助同学们在短时间内高效提分且不用麻木复习，让每一次学习都更有意义。

无畏高考，智慧内涵护航艺考生的生命成长

“一心一艺”展室内，在这里，有专为艺体生研发的生命成长体系，同学们可以玩一玩脑波闪电侠PK游戏，看谁的专注力脑电波厉害；还可以在懒人沙发上发个呆，短暂的休息是为了更好地前进······各种各样帮助缓解压力、提升自律力的学习小妙招一应俱全，彰显了学校在培养学习的同时，认真关注每一位学生的身心成长。

作为卓越教育全日制学校历经多年潜心打造的一套重要德育体系，它包括心理普测、心能班会、心育活动、家长大学等板块，对于提升学生的生活自理能力、思维方式、心智成熟度等方面都起到了积极作用，最重要的是，可以激发并保持学习源动力。现场看到不少学生和家长进行课堂体验之后，都被深深“种草”了，在这里读书，学生安心又开心，家长自然放心。

出众颜值，打造“浸润式”美育空间

艺考生冲刺高考的解决方案了解得差不多了，选择学校，艺考生们表示还得看口碑和成绩出口，毕竟这关乎到自己是否能考到理想大学。

据了解，卓越艺文学院办学已经超过了20年历史，已帮助过万学子圆梦理想大学。在“艺路前行”展室，我们能看到很多优秀毕业生的心路历程，提分超过100分的， 被各大明校（如中国传媒大学、广州美术学院、星海音乐学院等）录取的，比比皆是。

值得一提的是，这所在闹市中心的全日制高考文化学校还能提供住宿，而且宿舍就在校区同一层！每天上下学只需步行几十米——再也不用担心上课迟到，“1分钟上学”不是梦，既安全又省事！宿舍窗净几明，配备了空调、新风换气系统和24小时供应热水等，保证了艺考生们的生活条件。

体验玩展会后，很多艺考生们都表示，他们愿意选择卓越艺文学院，记者看展也被深深的打动了。艺考生们可以约起，来到卓越艺文学院广美校区参观，还能免费领取《艺考政策白皮书》《艺考综合分值对照表》《艺考大事厉》等高考文化课冲刺宝典以及体验课！

本次展会时间：2020年12月2日——2021年2月4日。

地址：广州市海珠区新港西路12-18号江南新苑裙楼2楼（中大地铁站C1出口步行5分钟即到）

（来源：卓越教育）