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广东四会这所学校动工！建成后可容纳师生7000人

2020-12-09 14:17 来源：南方网
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　　12月8日，肇庆四会市衡懿实验学校举行项目动工仪式。四会市委副书记、市长李伟忠，市领导唐莹、江海燕、龙官新、梁光挺以及市直各部门负责人出席活动。

　　市委副书记、市长李伟忠在致辞中指出，近年来，四会市深入学习贯彻习近平总书记关于教育方面的重要论述，坚持实施“科教兴国”战略，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，从办好每一所学校和促进学生健康成长、全面发展的角度出发，大力推进我市教育优质均衡发展，大力提升教育质量和办学水平。广州高新教育集团专注教育事业十余载，开办的基础教育学校均成为当地教育的标杆品牌，此次秉承“以学生为中心，以奋斗的师生为本”的办学理念，与四会市战略携手，在我市城市发展核心区城中街道建设四会市衡懿实验学校，对我市推动教育长远发展，有着重大的意义和深远的影响。

　　李伟忠强调，我市将以此次动工仪式为契机，强化责任担当，积极主动服务，全力以赴推动四会市衡懿实验学校项目加快建设。各级各部门将建立全程跟踪服务制度，搭建高效服务平台，及时协调解决项目建设中遇到的问题和困难，优化提升服务质量和工作力度，确保项目顺利建设和按时投入使用，推动我市教育事业蓬勃发展。同时也希望高新教育集团、衡懿实验学校持续秉承先进的教育理念和务实的办学作风，坚持高起点规划、高标准建设、高质量办学、高效率运行、高层次管理，为四会教育事业的发展树立一个更新更高的标杆，成为四会的教育名片，为四会经济社会发展提供更好的文化支撑和智力支持。

　　据了解，四会市衡懿实验学校项目总投资5.8113亿元，规划面积233.8亩，项目建成后计划开设小学班级48个、中学班级96个，可容纳师生7000人。

编辑： 罗予岐

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