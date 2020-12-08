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学校总负责人邓云洲先生与董事会相关人员合影

12月5日，为进一步推动粤北山区教育发展事业，办人民满意的教育，培养具有世界眼光的现代化人才，庄园特举办“河源广附学校第一届董事会成立、聘任学校总负责人邓云洲为董事长高级顾问、庄园与广大附中深度合作办学签约”等相关活动。同日，广附集团16所分校校长研修班、河源广附学校国防班开班仪式等六项活动在庄园举行。

河源广附学校第一届董事会亮相，聘任学校总负责人邓云洲为董事长高级顾问

为进一步促进学校健康发展，按照学校章程规定，学校于2020年12月1日成立了第一届董事会并召开第一次会议。董事会七位成员分别是：何再新、何艇、范国举、万言、丁星、莫兵、姚进。学校成立董事会，将有效加强学校的组织体系建设，让体系发力，让系统发力，更好地完成学校的工作任务和工作目标。

河源广附学校在筹建、办学过程中，广大附中教育集团理事长邓云洲先生，亲自担学校总负责人，带领校长丁星等团队，发挥了庄园的比较优势，在工程建设、招生招师中，一直奋战在第一线，为学校筹建、办学做出了突出贡献。经董事会研究决定，聘任学校总负责人邓云洲为河源广附学校董事长高级顾问。

庄园与广大附中深度合作办学签约

庄园和广大附中自2018年12月19日合作办学以来，在各级政府部门和社会各界的大力支持下，迅速推进各项工程建设，如期完成招生招师等工作，河源广附学校于2020年9月顺利开学。“广大附中教育集团”先进的办学理念，规范的办学模式，强大的师资队伍，超强的影响力和号召力，为河源广附学校的发展提供了超强的教学保证！

庄园这次与广大附中合作办学（补充）协议签约，对深化庄园与广大附中的合作，进一步推进河源广附学校正规化、专业化、标准化建设发展，具有重要意义。

广大附中校长欧卫国、庄园执行总裁兼河源广附学校董事长范国举，代表双方签约。广州大学魏明海校长、源城区委邓卓文书记、广大附中何晓晴书记、河源广附学校总负责人邓云洲、庄园总裁顾问郑勇军、董事长何再新共同见证。

举“广州大学、广大附中”之力，把河源广附学校打造成“广附系”的亮点名片

12月5日，广州大学党委书记屈哨兵、广州大学校长魏明海，在庄园领导的陪同下调研河源广附学校，点赞学校按照大学标准建设，是广大附中16个分校中，规模最大、建筑最美、环境最好的学校；点赞庄园团队有教育情怀，宿舍通风设计、运动场按国家标准建设等，处处体现庄园对学生的关心与用心。

屈书记表示，“广大附中从云洲校长到现在的卫国校长、晓晴书记，这个团队付出了很多的心血，虽然我没有经常来，也没有经常看，但是我觉得他们干得非常好，我也希望接下来能够继续干得更好！”

屈书记表示将举“广州大学、广大附中”之力，把河源广附学校打造成“广附系”的亮点名片。

河源广附学校，邀请广附集团16所分校校长，共同见证国防班开班仪式

12月5日，河源广附学校举办2020级国防教育特色班开班仪式。广附集团非常重视此次活动，邀请了相关部门、集团16所分校校长等共同见证，少军班及国防班全体师生、教官参加了本次仪式。

河源广附学校将不断探索和创新学生国防教育，“传承红色基因，培育时代新人”，为实现中华民族的伟大复兴提供坚实保障。

广大附中教育集团2020校长研修班

河源广附学校校长丁星致辞

林毅夫教授等一行调研河源广附学校