书评｜一种"丰碑"的感觉

——《终南印社文集》就是我心目中的“丰碑”。

2020年11月23日《终南印社成立四十周年庆典暨全国篆刻名家邀请展》和《终南印社社员作品展》在西安隆重举行，由西泠印社出版社出版的两个作品展合集和《终南印社文集》也同时与大家见面。

《文集》的内容涵盖了印社几代人艰苦奋斗，从无到有，不断进取所取得的学术成果。同时集中反映了印社四十年来几代印人，为篆刻艺术所付出的辛勤努力和巨大贡献，也体现出了每位作者的艺术修养、专业素质和学术水平。几天来，每当翻阅文集时都使我有心跳加速的感觉，这是印社几代人的梦想，始终梦想着能有一本学术文集来作为印社基础建设之根基、创作理念之反映和作为篆刻作品的支撑，这一愿望终于在今天得以实现，为此，我对所有为此文集辛劳付出的社友同仁表示衷心的感谢。

负责《终南印社文集》一书文稿收集、审阅、整理、并参与编辑工作的是终南印社副社长侯立新博士，在为此书辛勤工作了十几年之后，在《文集》的后记中这样写道：“本文集以征集、特约的形式组稿，得到了终南印社广大社友的支持，在“学术”与“温度”之间，文集尤重视对老一辈艺术家文章的汇辑、整理同时，也特别注重对新人的发掘与鼓励，希望以此来寻绎、塑造终南印社学术精神，推动印社的学术研究。”这是他的期望，也是社印同仁共同的愿望。

我第一次打开文集时，首篇看到的就是首任社长李滋煊先生在上世纪八十年代撰写的《汉印艺术》，此文长达几万字，配印百余方，所选用汉印都是老先生在经过几十年的艺术实践，和在那浩瀚的数以万计的汉代古印中精选出来的。为了不误人子弟，他曾以自已的审美，反复斟酌，几度复稿，可谓：殚精竭虑、费尽心机。当我们以敬畏的心态去认真拜读此文时，你会发现，在现代印学史上，尤其是在祖国经历“文革劫难”之后，万劫不复之时，在印学几乎少有人问津的特殊情况下，能够写出如此既精辟又通俗的印学研究文章，沒有高屋建瓴的宏观视觉、全面博学的知识积累，以及“致广大、尽精微"的治学态度，怎能写出这样的论文？几乎是不可能的。因此，此文几经发表，并在全国最具影响力的《书法》杂志上连载近二年之久后，人们发现，就在汉印学术研究方面，《汉印艺术》的体量和学术性是空前的。而基于这种在国际印学史上具有永恒价值的学术论文，在终南印社文集中做为开篇大戏登场，其体现出的含金量和说服力以及编者的智慧是不言而喻的。

说到《文集》当我们因琐事而还没有时间翻阅文集时，不仿先静心来看看目录，你会发现从第1页到579页，这近六百页的文章汇集，无论从文章顺序的编排，还是"终南论印"、“汲古开今"、“感旧述怀"、“大事记”四大板块的分类上，都反映出了编者的水平之专业，素养之高，你不得不说个“好”字。经过2008年奥运会对“中国印”的专业普及和宣传后，篆刻艺术在今天的芸芸众生中，与此前的认知情况相比大有改善：印章从用于银行取钱、个人身份认证的实用性上，人们逐渐关注到了它的的艺术性上，甚至是经济价值上了。然而做为一名篆刻艺术的工作者，如果不能具备刻印之外的理论素养和捕捉创作时给你带来的灵感，以及创作过程中所记录下来的心得体会，若你还没有这方面的能力，那我告诉你，通过看看这本文集，感受感受他们的心路历程，你也许会从某篇文章中受到启发，从而知道了如何开始。

作为一个学术团体，有一本学术性强的、高质量的文集与没有这样的文集相比较，所体现出的存在价值和影响力是不能相提并论的。为了说明终南印社文集的质量和学术价值，除了《汉印艺术》之外，我们再来看看文集里的其他文章：

黄永年先生在《篆刻艺术》一文中，开门见山的对篆刻的概念，什么样的印章才是篆刻艺术，什么样的印章才能是美的艺术，做了科普式的解释。之后又以三个部分对秦汉印章和明清以来篆刻的艺术性，以及流派印各家的篆刻水平和印学地位进行了画龙点睛的评介，可谓：独具慧眼，一言中的。他在论秦汉印章的开头就指出：“文化，包括艺术，必须先继承，再谈创新。怕下苦功，不事继承而奢谈创新者，实际上是贯彻一种‘从人到猿’的倒退方针。印章或篆刻之可继承者，前为秦汉，后为明清以来尤其近现代。”在介绍“明清以来篆刻”时，对一代大师赵之谦作了这样的定位：“集秦汉印之大成，又参以泉货、瓦当文字，变化万千，其《二金蝶堂印谱》中精美可法者多之百分之九十以上。至今尚无人能企及更无人能超越。”

张范九先生在他撰写的《论近代汉印派的继承和创新者——吴派传人赵古泥、邓散木的篆刻艺术风格》一文中，把吴昌硕、赵古泥以及邓散木定位在了近代汉印派上，并对赵、邓二人的篆刻艺术风格进行了深入浅出、客观公正的学术评介。他指出：“从以上赵古泥、邓散木两代人的成长过程、创新精神、艺术成就来看，我国的传统艺术——篆刻（其中尤其是秦、汉印章）真是代不乏人，而且一代更比一代强。”表达了先生对秦、汉印章艺术高度的认同，强调了篆刻家从继承、创新直到最后成功，学习秦、汉印章的重要性。 钟明善先生在《篆刻艺术的昨天、今天、明天》一文中，前后时间跨越几千年，从上古时代至今，把文化与文字，文字与篆刻，印章与艺术相互依存，相互关联，相互推进，相互发展之间是如何辩证的发生作用进行了透彻精辟的论述，让读者在阅读时有既超时空，又接地气之感。他在最后的结束语中这样谈到：“在大千世界中，作为人的艺术理想寄托的篆刻艺术，作为集雕刻、绘画、书法、治印为一炉的篆刻艺术虽然是微不足道的小道，然而，一滴水中，也有三千世界的影子，它是渺小的，它的包容量又是极大的。昨天，它积淀着中华民族深遂丰富的文化思想；今天他浮现着中华民族创造新时代的精神；明天，它将是伴随中华巨人前进的足音。”读来气势恢宏，催人振奋。

傅嘉仪先生的《朱丹铁笔画新天》一文，是对上世纪八十年代篆刻艺术复兴之时，在西安举办的国际性交流展——“当代篆刻邀请展”的述评，读来洋洋大观，五湖四海，从古到今，论朱谈白，深入浅出，饱含深情。他指出：“罗丹，曾经说过：‘艺术就是感情’，对于艺术来说，感情就是灵魂和生命的结晶。……我们主张学习传统，更要锐意求新，我们要有饱满的热情和勇气，从传统观念的束缚中冲决出来，还要从传统的宝藏中吸取琼液。我们开拓新的美学思想时代的精神，要把民族的优秀气质和意识与之有机结合起来，是古老的篆刻艺术，在我们这一代人的手里，从本质上给从突破，是他永远朱霞散彩，石缘生辉。”

赵熊先生的文章入编篇数最多，在目录中夺人眼球，我们从编辑在一起的四篇文章的标题上不难看出，有谈陕西印学发展史，有谈汉字书法篆刻演进的，也有谈对古玺章法之变的，还有谈自已二十多年来对篆刻艺术情有独钟的经验总结。读了这些文章，你会从中感受到一个老印人是如何在创作中，把握各种艺术元素对篆刻创作所起的作用。他在《雕虫之魅》一文中深情的说：“在雕虫之路上，虽然已经走过了半个多世纪，但这小小方寸的魅力依然不减，我愿意为其所诱引、所氤氲，看看还能再向前走多远。”大有“老骥伏枥，志在千里”之气魄。其他老篆刻家如李成海、方胜、郑幼生、周晓陆、方磊、沈锡健等，也拿出自己多年所撰写的精彩论文，传经送宝，抛砖引玉，为后学者提供了学习的范本，也为本次文集的质量加重了砝码。因篇幅有限其他文章就不在此赘述。但要特别讲一下，早在十几年前，我就建议印社应该有一本自己的文集作为印社的基础建设之根基，之后印社决定，由我和侯立新博士一起负责此事。当时郑幼生先生听说此事之后，第一时间送来了自已的《篆刻艺术的美学特征》等文章，表达了他对此事的积极态度来支持文集的出版，这表现出了一个老篆刻艺术家无私奉献的精神和高尚情怀。今天再读其文，论证清晰，论点鲜明，引古证今，逻辑性强，展示出先生深厚的文化底蕴和博学的知识面。当我们看到为庆祝终南印社成立40周年纪念袋上印制由他撰写的“终南印社记”，可谓：气势磅礴，文采风流。

这本文集中还编入了印社中青年印人很多高质量的文章，从目录中也能反映出所占的比重，这说明印社的学术研究梯队已经形成。这些文章中有谈研究先贤成果的，有谈自已创作体会的，有谈对古代印章学习借鉴方法的，也有谈对单字印、朱白相间印专题研究的等等。当我阅读了魏杰对如何拓好边款所探索出的新方法，用《篆刻边款捶拓技法新探》一文来认真阐述，希望帮助印人在提高印章边款的制作质量和艺术性上，能够起到积极有效的作用。体现了他在篆刻创作上精益求精的治学精神、创新意识和高度的责任感。而他的玩伴岐岖，在印坛里辛勤耕耘了几十年，成就显著，收获颇丰，在他的《秦封泥的发现与研究》一文中，对西安北郊相家巷出土的秦封泥，从发现到研究的过程进行了深刻的论述，并整理、编辑了“相家巷出土秦封泥大事记”，以及“20世纪90年代以来的秦玺印封泥研究——相家巷等地新出土秦封泥资料的公布与著录”，体现出了一位资深印人在考古、鉴定方面的学识和素养。侯立新则将他在古玺印鉴藏方面的知识和见解，在《古玺印鉴藏札记两则》里一吐为快，他指出“在我看来，古玺印鉴藏是关于性灵的学问。收藏战汉玺印，说到底，是自己的选择和需要。与其说是藏古、鉴古，不如说是以战汉玺印为支点，以古代印人为榜样，通过他们的成败得失来勾画自己理想的审美境界和人生境界。通过鉴藏不断提升自己，在赏玩中鉴别、取舍，化古为我，熔铸自己的艺术风格，建构自己的艺术观和学术观。”其论点明确，观念新颖，视角独特。他在另一则《篆刻艺术的传统与现代》一文中，引古说今，尤其运用“1500年前南齐谢赫在《古画品录》中，关于中国艺术品评只有‘巧与拙’的价值判断，并无‘古与今’的时间判断”的观点作为理论依据，来判断古与今，传统与现代篆刻的艺术价值。又用他对古玺印鉴赏的经验和艺术价值评估来为读者提供参照对象。这也佐证了“艺术只有好与坏，没有新与旧”价值判定的观点，可谓真知灼见，发人深省。还有林浚《关于篆刻的思考》、姚安的《关于篆刻“天真印“初探》、张哲的《浅谈篆刻和章法的关系》、陈根远的《新见李自成时期两方官印及其相关问题》、杨小琪《略论赵之谦与印外求印思想的形成》等等，都有独到的见解、独立的思考以及成熟的创作理论，读来朗朗上口，妙语连珠。读第三版块“感旧述怀”所录的28篇文章，无论是肖云儒、李成海老先生回忆、感怀的文章，邱宗康、傅岚、黄寿成的想念追思其父的亲情大爱之文，还是张鉴宇、汪运渠等写的怀念追思前辈印友的文章，你随便翻阅一篇，都是文情並茂、感人至深的好文。而在文集第二版块所录的14篇文章中，一读便知，都是集印人与学者为一身的印社中坚所发出的强有力的学术之声，读后你没有理由不为他们的研究成果而点赞。在这里还要特别提出的是：在广东工作的著名书法理论家黎向群先生，近二十年来，他虽身居南粤，却心系终南，无论是在湛江，还是调到广州从事书法篆刻以及理论研究工作，都始终如一的关注着终南印社的生存和发展。作为李滋煊先生的学生，在李老移居广东的十几年里，他照顾关心先生的生活状况，支持先生的艺术创作，还为先生排忧解难，可谓无微不至，情同父子。你若读一读黎向群撰写的《随印生法 印外求印——李滋煊的印学传承与艺术成就摭谈》一文，你会感受到他对恩师的关注程度有多么深，理解有多么的到位。

“文章千古事，得失寸草心”，我在二十余年的时间里，把印学研究的则重点放到了朱白相间印上，我一边学习研究历代朱白相间印的艺术特征和发展趋势，一边进行艰辛的艺术实践，也创作出了一大批朱白相间印。我把历代朱白相间印的“一朱一白”、“二朱一白”、“三朱一白”、“二朱二白”等等如此习惯性的创作模式打破开来，将朱白印文按照“视觉艺术美"的理念和效果，让朱、白印文的线，在一方印章的任何一个章法布局中出现，给视觉上带来了新的感受，一看便知与传统拉开了距离。而年轻印人宋阳，从一个学习通迅专业的理科生，在我的诱导影响下，或者说是一种对我的尊重，渐渐地也喜欢上了刻印章，在与我长期相处的过程中，或许感受到了我的不容易，因此想说点什么，就写了一篇《关于朱白相间印的思考》的短文，浅谈了他不成熟的想法，也有幸入编了本文集，这也反映了编者对青年学子的一种提携和关爱，诚请大家多提宝贵意见。

我在提笔设想写这篇书评的时侯，就想把所有入录作者都发自内心的去说一说，赞一赞，遗憾的是，写到这里我发现这一想法极不理性，也不现实。因此希望没有被评说其文的社友，给予充分的理解。

……

就在昨天晚上，我在茶桌前，品着陈年普耳，认真阅读文集、撰写书评直至深夜，当我把精美的文集合好竖立起来，放在桌前起身离开时，恍恍惚惚地看到了这本文集渐渐地在变大、变大、变大……，文集仿佛在我面前变成了一块巨大的碑，我赶紧扶椅坐下，合合眼，摆摆头，在静下来的时候，才觉得刚才在恍惚之中见到了的那块碑——《终南印社文集》就是我心目中的“丰碑”。

（作者：宋国琦，中国美术家協会会员，中国书法家协会会员，陕西省美术家协会第四届副主席、顾问，陕西省花鸟画研究会副会长，第七届终南印社副社长，顾问）