Enwise教育集团华南区首店在广州开幕，升级新生代家庭育儿模式

12月5日,Enwise教育集团旗下广州首家Enwise LETS House婴幼儿成长中心在悦汇城盛大开幕。

12月5日,Enwise教育集团旗下广州首家Enwise LETS House婴幼儿成长中心在悦汇城盛大开幕。精彩的舞狮表演、热闹的开场舞和小鹿家族形象秀,带给宝宝们全新的感官体验。开业当天,萌宝们齐聚一堂,和宝爸宝妈们一起见证Enwise LETS House婴幼儿成长中心广州悦汇城店的盛大开业。

活动现场,精彩的广州传统舞狮表演灵动十足、热闹非凡,为中心开业揭开序幕。在充满卡通可爱形象的氛围下,配合着Enwise欢快的原创儿童歌曲,Enwise欢快的小鹿快闪舞更是吸引着小朋友们的眼球。老师们带着会员家长和宝宝们在波波海洋球池中一起探索了卡通代言人鹿家族的奥秘,共同见证了鹿家族在广州的第一张全家福,也寓意着宝宝们将在Enwise的陪伴下,与Enwise一起快乐成长。

Enwise教育一直以来,秉持创新发展的教育理念,引领众多新生代家庭探索适合中国宝宝的成长方案。此次Enwise教育入驻的广州悦汇城位于荔湾区,作为主城区四城之一,具有浓厚的人文气息,区域内名校林立。位于荔湾区核心地带的悦汇城,是广州目前第二大单体商业项目。坐拥轨交枢纽,连接城市交通大动脉,中心高铁站和棠新枢纽站近在咫尺,临近地铁5号线与8号线,25条公交线路畅达全城,以多元的业态服务周边百万家庭的购物、亲子教育、休闲娱乐等需求,为荔湾区居民的品质生活方式增添一处全新的全维度购物体验场所。

荔湾区悦汇城商圈,以文化素质高、消费能力强的社会精英阶层白领年轻父母居多。调研数据显示,更多的年轻妈妈们偏好更加科学、可靠的育儿理念。陪伴式、体验式等育儿理念近年来发展迅速,逐步受到更多认可。注重个性化需求,注重品质化、精细化、创新化服务,对育儿提出更高要求,为宝宝创造更好生活,是当代年轻家庭普遍诉求。此次Enwise广州悦汇店的盛大开业,将国际先进教育理念与本土文化完美结合,更加贴近广州家庭生活和婴幼儿教育实际情况,为拥有高品质教育需求的年轻父母带来全新的育儿体验。

全新开幕的Enwise LETS House婴幼儿成长中心广州悦汇城店,将会为更多追求高品质婴幼儿早期教育的广州家庭带来全新的育儿服务,满足孩子健康快乐成长的愿景,同时会为广州早期教育行业注入一股新鲜的力量。