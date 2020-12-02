猿编程成立少儿编程研究院 持续推动课程创新体系专业化升级

让更多中国孩子学习编程，使用编程，掌握创造未来的语言。

南方网讯 12月1日，猿辅导旗下品牌猿编程宣布对其少儿编程课程进行全面的专业化升级，正式开启4－18岁全年龄段青少年编程教育新模式。为更好地完善课程内容，取各学科之精华，猿编程专门成立“少儿编程研究院”，力邀计算机科学家吴军、脑科学家刘嘉等各领域科学家和业界翘楚一同为课程内容研发提供创新思路。猿编程将以学生需求为核心，以生活场景和各学科知识为载体进行此次课程升级，为中国学生带来专业且适用的编程课程。

用心打磨专业少儿编程课程，助力孩子成为人工智能时代的领跑者

近几年，随着编程被纳入众多中小学基本课程体系和高考范围，少儿编程的市场普及率逐渐增高。面对家长和学生对于少儿编程教育日益增长的需求，众多少儿编程教育机构应运而生。作为全球估值排名第一的中国教育科技公司——猿辅导旗下的品牌，猿编程深知编程教育对于中国青少年的重要性，始终将学生和家长的需求放在第一位。在过去三年中，猿编程借助其强劲的教研团队和其母品牌海量学生学习行为数据，用心打磨产品和课程，旨在为全年龄段青少年带来专业的少儿编程课程。

猿辅导副总裁、猿编程创始人李翊表示：“人工智能时代已经到来，想让孩子们跟上时代和技术的变革，成为新型人才，编程技能必不可少。随着我国对于编程教育的需求愈发强劲，中国孩子比从前更迫切地需要专业、有趣的编程课程。猿编程始终以打造专业的少儿编程课程为目标，此次的课程升级，是猿编程向此目标迈进的又一重要里程碑。我们由衷地希望可以通过覆盖更广泛的年龄段和全面升级课程内容，让更多中国孩子学习编程，使用编程，掌握创造未来的语言。”

顶尖课程研发团队匠心出品，带来专业且完善的编程学习体验

猿编程精选海内外顶尖学府的师资，组建专业的讲师和研发团队，确保课程研发高水准运行。目前，猿编程已对现有课程完成初步升级，日后还将继续丰富各个年龄段的细分课程内容，扩大应用场景，完成从深度到广度的跃进升级。

升级后的课程体系首次覆盖4－18岁全年龄段，为学生提供更加完善、连贯的学习体验。对于4－6岁年龄段的少儿，猿编程将教学重点放在编程启蒙，通过沉浸式ＡＩ互动课程和积木式编程语言，让学生在充满趣味的课堂中熟悉编程基础知识和操作，逐步培养编程思维，为日后的进阶学习打下强劲的基础。

猿编程4-6岁少儿启蒙课程体系

对于7-12岁年龄段的学生，猿编程将教授真正的代码语言编程，并通过８个级别的进阶式课程带领学生体验广泛的编程应用场景，覆盖从代码基础、生活场景编程，到游戏算法、数据分析、互联网编程，APP编程和人工智能的全部课程。同时，针对此年龄段的学生，猿编程还将重点调整授课形式、方法和体系，从不同维度发力，全方位有效提升孩子的思维能力和学习效果：

源于生活的课程内容，提升学习动力：所有课程内容以实际生活为灵感，满足好奇心、激发想象力为前提，鼓励他们探索自己真正感兴趣的问题。

丰富有趣的教授形式，激发学习兴趣：对于初学编程，参加Ｌ1-4级别课程的学生，穿插AI互动场景和Python小游戏，为孩子带来更富有趣味性、互动性和创新性的学习体验。

实践为先的教学方法，强化学习效果：对于学习更加深入，参加Ｌ5-8级别课程的学生，采用项目制学习方法，鼓励学生自主发现问题、探究问题，并通过编程技术解决问题，做到学以致用。

严谨有序的教学体系，巩固编程基础：以通用代码语言Python为主线语言进行基础教学，并根据学生的学习进度，融入其他编程语言学习，逐步完成从编程训练到编程创新、应用的学习过程。

猿编程7-12岁少儿进阶课程体系

对于12岁以上可以熟练编程，或有计划在编程领域有所建树的青少年，猿编程也将设置专门的高级进阶课程，对学生进行拔高式培训。在高级课程中，学生将遇到更为复杂和多变的应用场景，并需要通过灵活运用编程知识，高效地根据用户的实时反馈对程序进行优化，接受更严格地考核。

重磅推出“少儿编程研究院”，携手行业翘楚打造复合型课程体系

作为课程体系升级的一部分，猿编程还携手顶尖师资和心理学、数学、计算机学、教育学、编程科学、脑科学等多个领域专家重磅推出“少儿编程研究院”，打造“复合型课程内容”，使编程与各学科相辅相成，让学生体会到编程学科的贯通性，为日后的学习和思维养成打下良好的基础。

除指导课程研发外，少儿编程研究院的成员还将研发科学的课程测评体系，量化学生的创新能力和思维能力，并根据学生的综合反馈和教学环境，对课程内容进行精细化调整，因材施教，为每一位学生量身打造专业的编程课程。同时，研究院还在为孩子定制研发通用性极强的代码编译平台，让孩子可以轻松便捷地将自己撰写的代码输入到其他编译器上运行。猿编程的老师也在为学生们筹备一个交流分享的平台，让孩子们可以及时表达对于编程学习的感受，互相鼓励，共同进步。

编程是未来的通用语言，更是孩子们领跑人工智能时代的必修课。通过对课程体系全面升级，猿编程将为中国孩子带来更加专业和优质的编程课程，让所有编程学生上好这门必修课，成为人工智能时代的领跑者。

未来，猿编程将继续以前瞻性的教育观，携手各行业专家，研发更多丰富的创新课程，推动中国少儿编程行业的专业化变革，助力培养人工智能时代创新型人才。