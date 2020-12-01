山东科技大学：优化专业布局，固本强基发力一流本科

重视本科教育、强化本科教育，是山东科技大学在长期办学历程中形成的优良传统。

重视本科教育、强化本科教育，是山东科技大学在长期办学历程中形成的优良传统。

“2020全国主流融媒体山东高校采风”活动走进山东科技大学

“本科教育就是学校建设发展的‘生命线’。”校长姚庆国说，要通过提高办学质量来赢得学生、赢得市场。山东科技大学办学近70年来，共培育了35万余名各类人才，现已成长起4名两院院士、3名世界500强企业CEO，涌现出一大批科坛巨匠、工程精英、政界要人和教育家、企业家、艺术家……这些办学成果，主要得益于学校的本科教育。

为了建设好一流本科，学校在优化专业布局、固本强源上做了不少文章。“我们出台了《本科专业优化调整方案》，逐步停招部分与经济社会发展不相适应的专业，新增部分新工科专业。”教务处处长乔卫国表示。学校完善人才需求预测预警机制，招生计划、人才培养和就业三方联动，围绕新旧动能转换重大工程，主动对接服务山东省八大发展战略和青岛市十五大攻势，新增加了海洋技术、智能科学与技术、机器人工程等新工科专业，升级改造传统优势专业，提高专业建设与经济社会发展需求的契合度。

把质量作为本科教育“生命线”，还要让教师回归课堂教学的本真。学校出台《山东科技大学教授、副教授承担本科生课程的若干规定》，明确要求教授每学期要为本科生授课，并将教授承担本科生课程授课情况纳入对各教学单位工作年度绩效考核。85岁的中国科学院院士宋振骐除了带博士生，还经常为本科生开讲座、作报告。学校建立教师荣誉表彰体系，设立教学终身荣誉奖等奖项，突出教学成绩在教师评价中的作用，完善教师评聘和考核评价制度，引导教师回归教学、回归课堂。

有了“一流”教师的头雁引领，山东科技大学本科生“早进团队、早进课题、早进实验室”的“三早育人”体系得以落到实处，大四学生马肇崇就收获很多。他大一下学期就早早进入实验室，跟着老师和博士学做基础实验，大二时就参与到老师的科研项目中。马肇崇通过与其他学校的同学交流得知，他的科研经历比他们早了一年。本科生就能得到国家奖获得者的亲自指点、申请到“大牛”学者的实验室学习，院士给本科生开讲座成为新常态……

青年教师是学校教育教学的骨干力量，如何用好这支队伍，关系到学校和学生的未来。

为了让青年教师站“稳”讲台，山东科技大学下了不少功夫：青年教师刚入职，要参加青年教师教育教学导航计划培训班，全国模范教师、教学名师、育人楷模等现身说法；教学过程中，举办青年教师教学比赛等，以赛促教，以赛促学，为青年教师提供“加油站”；开展“传、帮、带”活动，为每位青年教师配备导航导师，“一对一”结对子……

一直以来，山东科技大学通过挖掘身边的“名人”资源，通过宣讲、辅导、报告等形式，引导教师主动去走近榜样、学习榜样，起到了良好的效果。化工学院青年教师张文睿表示：看了“最美教师”“教书育人楷模”“教学名师”的事迹，感触很深。他们用自己的行动诠释了对教育事业的热爱。我会向他们学习，将责任心、爱心融入日常的教书育人工作中。

“老中青”教师各显其长，深入课堂。发挥离退休老教师经验优势，鼓励老教师参与课堂巡课、督导工作；发挥骨干教师示范作用，让先进教学型教师为青年教师领航；实施青年教师菁英计划，提升青年教师教学科研水平。全国青年教师教学竞赛一等奖获得者吕亚男，在老教师的帮助下迅速站“稳”讲台，她将最前沿的学术成果充实到课堂中，为本科生培养灌溉“源头活水”。

多管齐下，青年教师成长有了“助推器”，教学成果也不断涌现。近年来，学校获国家级教学成果奖二等奖5项，省级教学成果奖95余项，学校教师教学成绩（2012-2019）位列全国第15名，省属高校第1名……

作为山东省五所应用基础型人才培养特色名校之一，学校助推学生创新创业，学生掀起“双创”热潮。学校不断出台政策，从人、财、物各方面加大对学生科技创新、创业的资助力度。学校设立了学生创新创业专项资金，进一步开放实验室、聘任指导教师、邀请校外专家举办讲座，大力支持学生创新创业。两年来，学生获省级以上科技创新竞赛奖励近8000项，学生发表学术论文千余篇，学生授权专利1000余件，科技创新活动在校园中蔚然成风。

为促进学生“专业成才、精神成人”，近年来，学校牢牢抓住课程育人主阵地，要求所有课程融入思政元素，引导所有教师都成为学生的“人生领航员”。“飞驰的中国高铁”“下洋捉鳖的蛟龙号”“远望太空的天眼”……这是马克思主义学院教师常春在思政课上提到的案例；“和我们同专业的钱学森，放弃国外优厚待遇，历尽艰难也要回国……”这是发生在《工业计算机网络与通信》专业课上的场景，“家国情怀”“爱国主义”“民族自信”就这样丝丝缕缕浸入学生心田，融入课堂教学中。