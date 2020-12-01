滨州职业学院：聚贤聚才，名师匠心，为高质量职教发展提供智力支持

近几年来，滨州职院始终坚持党管人才原则，大力实施人才强院战略，千秋基业，人才为本。通过完善人才培养机制，改进人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制，最大限度激发各类人次的报国情怀、奋斗精神和创造活力。

赵春海博士是滨职院的一名70末副教授。2005年，作为高层次人次引进时，他还是刚出校门的大学生，如今不仅获得了博士学位，成了市青年学术技术带头人，而且还获省优秀中青年科学家科研奖励基金，连续三年获省高等学校科学技术奖一等奖，主持的“超临界萃取碱蓬黄酮类物质新工艺”项目更是达到国内同类研究领先水平。

赵春海的“跨越成长”得益于学院着力开展的高水平师资队伍建设，不仅为他们提供高水平的教学实验条件，更重要的建立起科学有效的管理服务体制，有效激发创新活力。

知行垂范师风争先创优做工匠精神表率。持续加强教师思想政治教育和师德师风建设，邀请全国道德模范曲建武、全国模范教师、全国高校优秀思想政治理论课教师朱月龙、全国道德模范、全国教育系统劳动模范呼秀珍做师德师风报告。先后表彰表扬优秀教师91人、优秀教育工作者60人和“十佳”优秀辅导员20人。4人被评为滨州市优秀教师、1人被评为滨州市优秀教育工作者，1人被评为全国优秀教师。1个党支部被评为山东党建工作样板支部，1个教学团队被评为“山东省高校黄大年式教师团队”。多名教师获评“省有突出贡献的中青年专家”“黄炎培职业教育奖杰出教师奖”。

人才强院战略聚集天下英才激发创新活力。近几年来，滨州职院始终坚持党管人才原则，大力实施人才强院战略，千秋基业，人才为本。通过完善人才培养机制，改进人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制，最大限度激发各类人次的报国情怀、奋斗精神和创造活力。一是加快培养高水平“双师型”教师：建立“校企互聘互兼”双师素质培养模式，建立“阶梯式”双师认定制度，健全动态考核管理机制；二是培养“教练型”教学名师和专业带头人。加大对专业领军人才、专业拔尖人才、高技术技能人才、高级管理人才和具有博士学位优秀人才的引进力度，引进专任教师131人，其中博士已达15人，年轻教师硕士以上研究生近50%；建设了15个技能大师（名师）工作室， 5个省级“双师型”名师工作室，5个博士研究中心。三是提升教师教学研究能力和实践创新能力；出台《教职工攻读非全日制博士学位管理暂行办法》，建立《教师成长发展标准》，出台《教师自我发展诊断与改进实施办法》，广大教师职业发展通道全面打开，自我提升的积极性空前高涨，为学院发展注入了强劲活力。在全国全省职业院校教师技能大赛、信息化教学大赛等技能比武中摘金夺银、屡创佳绩；获科技成果奖609项，研发农作物新品种13个，获发明专利29件，发表论文被SCI、EI等国际四大检索收录338篇，承担省级以上科研课题44项；一批国家省市职业技能大赛优秀指导教师、青年学术技术带头人崭露头角。获2018年国家级教学成果奖5项、省级教学成果奖16项，名列全国第四、全省第一；获批2019年山东省职业教育教学改革研究重点资助项目8个、省委托项目1个，重点项目数量占全省高职院校1/8，名列全省第一。

“紧紧抓住高水平师资队伍这一核心，为培育新时代高素质技术技能人才和提升服务区域经济社会发展能力持续注入活力”，滨州职业学院党委副书记刘祥的一番话，道出了打造富有活力的人才高地的秘籍。下一步，学院将健全完善绩效考核制度，拉开分配差距，增强高层次、高技能人才和关键岗位的薪酬竞争力，形成“奖优促勤”的考核机制和分配体系；“一人一策、一事一议”，加大引进高层次、高技能人才和团队的力度，打造职业教育人才高地。