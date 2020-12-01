济南职业学院：打造双元制职业教育示范样板

近年来，学校的“双元育人、工学交替、课岗证融通”人才培养模式，“双轨同步、四级递进、五步提高”的实践教学体系和1+X证书试点成效彰显，学生在各级各类职业技能大赛中获奖200余项，就业率达到98%以上。

11月24日，由山东省互联网传媒集团主办、大众网·海报新闻承办的“2020全国主流融媒体山东高校采风”活动第二站，媒体采风团走进了济南职业学院，深入了解学校的“双高”建设、双元制本土实践、创业教育以及财经商贸人才培养。

济南职业学院占地1000余亩，共有教职工689人，12500名全日制在校生。学校2004年7月组建，是市属公办全日制普通高等学校，国家骨干高职院校、国家优质高职院校，国家“双高计划“建设单位。近年来，学校的“双元育人、工学交替、课岗证融通”人才培养模式，“双轨同步、四级递进、五步提高”的实践教学体系和1+X证书试点成效彰显，学生在各级各类职业技能大赛中获奖200余项，就业率达到98%以上。

“4梁8柱1平台” 助力“双高”建设

据介绍，学校持续推进“职业教育信息化（智慧校园建设）平台”（1平台）建设为现代职业教育改革与发展保驾护航，以“技术技能创新服务、区域经济社会服务、国际职业教育合作、双高队伍建设质量、学校治理能力水平、立德树人三全育人、产教融合校企合作、技艺文化传承创新”（8柱）建设为支柱，打造“职业教育特色党建引领，人才培养培训质量提升、专业群高水平建设发展、校园文化特色主题鲜明”（4梁）的“新高原”。

在“4梁8柱1平台”这份图纸上，学校不仅标注了“双高计划”和“职教高地”的建设内容、责任部门，更重要的是还为每一项关键任务确定了精细化的“技术指标”，并配以严格的考核评价体系，将“双高计划”和“职教高地”建设的基本创新改革任务落实到了日常工作，通过紧盯“1234”，确保“高质量”。

“我们要培养真正掌握现代技术的复合型人才。”济南职业学院党委书记王春光说。

“双元育人” 促进提质培优

2019年6月26日，教育部与山东省政府签署落实《国家职业教育改革实施方案》备忘录，要求高职院校实施与德国职业教育高水平深层次合作计划，推动具备条件的职业院校至少与一家德资企业、德国“双元制”教育机构或行业协会建设深度合作项目。

2020年1月，全国首个部省共建职业教育创新发展高地在山东启动，部省领导要求把德国“双元制”进行本土化改造，形成可以和德国“双元制”相媲美的、具有中国特色的职业教育基本制度和模式。这对学校的中德“双元制”合作项目来说，既是千载难逢的黄金机遇，也是助力高地冲峰的亮剑时刻。

学校的中德双元制教育项目，是2010年，德国海外商会联盟·上海，简称AHK-上海，和费斯托、斯蒂尔、福士、代傲表计、斯凯孚5家德企合力打造的，也是国内屈指可数，十年持之以恒脚踏实地、学习钻研践行德国双元职业教育、并在践行过程中创新探索本土化的双元制教育项目。

从2014年至今，项目一直是AHK-上海在中国50多个双元制职业教育项目的样板和示范，独创的“43221济南双元制职业教育模式”被德国工商总会和合作德企推广到了美国、印度、新加坡、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等国家。

经过9年的深耕不辍与砥砺前行，学校的合作企业从最初的5家发展到现在的16家，包括10家驻鲁德国瑞典企业， 今年又新增加了第一家国企—蓝月亮公司。

迄今为止，AHK-济南项目已经培养了415名毕业生， 268名学生在读，其中360名已经成为挑起企业大梁的新生代力量。仅为世界五百强合作德企费斯托，就输送了160多名优秀毕业生。

以赛促教 创新创业大赛摘得桂冠

自2018年开始，学校创业学院响应学校号召，努力挖掘创新创业人才，通过创新创业类课程的开设、创新创业训练营及创业公益大讲堂的开展，聚集了一群有想法、有能力，致力于创新创业的大学生，组成了优秀的创业团队。

2019年，学生将自己的好点子、好创意付出实践，得到了指导老师齐志强和孔倩和鼓励和支持，邀请他们入住“济南职业学院创客之家”众创空间，给他们安排了单独的办公室用于创业实践，在紧张的备赛时刻，全体团队成员自愿暑假留校加班，炎炎夏日，骄阳似火，高温环境下的连续加班，使得团队核心成员张子浩同学病倒了，但由于时间紧、任务重，比赛近在咫尺，张子浩同学顶着重感冒一直泡在办公室里，指导老师孔倩也舍下年幼的孩子陪着团队一起每天改项目，跑市场，坚持带领团队成员全力备赛，最终“功夫不负有心人”，创业学院在“互联网+”、黄炎培创新创业大赛中均取得优异成绩。

2019年”AI小智”项目和”易安云”项目摘得山东省“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道两个金奖，实现了学校在此项赛事上金奖零的突破，“AI小智”项目还获得全国“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖，全国黄炎培职业教育创新创业大赛二等奖。2020年成绩历史性飞跃，“电子感知皮肤—基于多模态柔性技术的集成应用系统”、“海智云—让天下没有难做的芯片”分别荣获全国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖和铜奖。值得一提的是，济南职业学院是山东省唯一两项目全部入围全国总决赛的学校。