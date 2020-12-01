走进威海海洋职业学院 探海洋食品的别样美味

“2020年全国重点网络媒体山东教育采风”活动采访团来到了威海海洋职业学院海洋食品加工实训室，在这里，记者们看到了学生们制作的花式多样、香气扑鼻的美味海洋食品。

近年来，威海海洋职业学院食品工程系紧密对接区域优势产业，根据产业发展需求，已设立5个高职专业，分别为食品加工技术、食品营养与检测、食品质量与安全、食品药品监督管理、精密医疗器械技术专业，在校生1391人。在师资队伍建设、实训条件建设、教科研平台建设等方面稳扎稳打，在专业建设、人才培养、社会服务、校企合作等方面取得了显著成效。海洋水产食品专业群建成山东省品牌专业群，食品营养与检测专业被评为省级教学团队，建成山东省名师工作室1个、山东省青创团队1个，牵头组建省级职教集团1个。金平果2020中国高职分专业竞争力排行榜中，食品药品监督管理专业排名第6，食品质量与安全专业排名20，山东省内排名分别为第1和第2，食品营养与检测专业是4星专业。同时，先后承办第十一届山东省大学生科技节食品加工与安全创新设计大赛、2020年山东省“技能兴鲁”农产品食品检验职业技能竞赛。

“2020年全国重点网络媒体山东教育采风”活动采访团来到了威海海洋职业学院海洋食品加工实训室，在这里，记者们看到了学生们制作的花式多样、香气扑鼻的美味海洋食品。

卓越师资力量雄厚

拥有专任教师44人，其中正高2人、副高5人，硕士及以上学历占比97.5%，双师型教师比例75%；校外兼职教师21人，其中正高5人，副高7人，高级职称比例57.1%。团队拥有国家级科技领军人才1人、享受国务院津贴专家1人、省级教学名师1人、有突出贡献的省级中青年专家3人、产业教授2人；拥有食品营养与检测专业省级教学团队1个、食品加工技术省级技术技能创新团队1个、省级名师工作室1个；团队教师获得山东省教学成果奖一等奖、三等奖各1项，获得山东省高校科学技术奖一等奖2项、山东省科技进步一等奖1项，获得授权国家发明专利35项，实现技术转化11项；建有2门省级精品资源共享课、6门群内共享的院级精品资源共享课，编写校企合作教材6部。

实训基地配置一流

专业群校内实训基地总面积达4025平方米，设备总值达1423万元，拥有28个实训室，建有海洋功能食品、海产品、焙烤食品、精酿啤酒、葡萄酒、饮用水大桶水等15条专业实训生产线，建有1个食品药品分析检测中心、1个威海市工程技术研究中心、1个省级应用工程技术协同创新中心、1个军用食品技术创新中心，共建校外实训基地98个，可为专业群学生提供食品加工、食品检测、健康管理、保健品生产质量控制、食品药品质量管理、药品生产营销、医疗器械生产维护、医疗器械质量安全控制等实习实训岗位800余个，管理规范，与实践教学项目设计配套适应。

产教融合服务区域经济

依托省级职业教育名师工作室、产业教授工作室、博士工作室等，先后与8家龙头企业、研究单位合作共建科研创新团队，目前建成1个威海市工程技术研究中心，与企业共建1个省级应用工程技术协同创新中心，与企业共建1个军用食品技术创新中心。主动承担企业横向科研课题，服务中小微企业，开展技术合作，参与制定行业企业标准4项，为企业提供技术服务19项，开发系列果蔬深加工产品、海洋生物深加工产品12种，为企业增加直接经济效益近亿元；开展企业化验员和质检员培训、农产品初加工实用技术培训、创业培训，年培训800人次以上。

牵头组建职教集团，校企共育人才，人才培养质量持续提升

牵头组建山东省海洋食品质量安全检测职教集团，校企共育人才，创新人才培养模式，与威高食品餐饮管理总公司、威海百合生物技术股份有限公司成立“威高食品”和“百合生物”精英订单班，德技并修，学生综合素质高。近三年，学生获全国职业院校技能大赛农产品质量安全检测赛项二等奖1项，获省职业院校技能大赛农产品质量安全检测赛项、工业分析赛项二、三等奖8项，获全国高职院校在校生技能大赛食品营养与安全检测赛项金奖1项、银奖4项、铜奖1项，在山东省大学生科技节获一等奖12项、二等奖13项、三等奖17项；入选山东省“齐鲁工匠后备人才”培育对象23人，5人获“齐鲁工匠后备人才”称号。毕业生供不应求，得到社会广泛认可和业界肯定，就业率98.7%，就业质量高、起薪高。毕业生满意度高，就业对口率85%以上，用人单位满意度95%以上。