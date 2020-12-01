我所知道的李滋煊先生

今年是李老百年诞辰。

李滋煊先生以93岁高龄谢世，使我们在悲痛与思念，哀悼与追忆时，常常在惋惜之中还有一些为之羡慕之情。因为以百岁之身驾鹤仙游于天堂之上者，必竟还没有达到大多数人的愿望，能在世于九十年以上的老者都已是高寿了，因此在民间有办“喜丧"之风俗传世。

今年是李老百年诞辰，做为弟子的我，总是想说点心里话。

李滋煊先生

一

我与恩师李滋煊相识，是在1985年初夏。上世纪八十年代初期，我所在的单位有个书画会，印人周治保复员回了湖北，书画会没有了搞篆刻的人，当时因我负责这个书画会的相关事议，没有人搞篆刻了，还是感到缺了一块。为补缺，我有了“身先士卒“的想法，于是在跟程克刚先生学习书法的同时，接触、研习篆刻艺术。

1985年夏，我带了习作向恩师程克刚指教，先生看后得知我也喜欢治印，便对我讲了很多治印对书画创作的作用与好处，先生高兴之余，题笔在书案上用蝇头小字写了一页有余的信扎，并用信封装好后，转身笑对我说：“终南印社社长李滋煊先生是我的老朋友，他是篆刻大家，你拿上这封信去找他，请他看看你的作品，我推荐你今后跟他学治印，想必会有结果”。听完先生之言，我喜出望外，原来他写信是在为我推荐老师，我接信谢过先生之后，按信封上的地址去拜見李滋煊先生。

省书协张桂光主席丶黎向群与李滋煊合影

“八路军驻西安办事处”与李老居所相邻，记得那时，我骑自行车看门牌号走进了西七路李滋煊先生所住的几家合院，扣李老家门，先是师母王荣秀开门问话，得知我是程克刚的学生，还持有信件，便引我在里屋见到了李老。

那时的先生们都靠工资养家糊口，大都屋里摆设简朴，就像程老、李老这样的大名家，房间家具摆设也与今天的名家不能相比。但简单真实的生活，给我留下的印象是，他们对待生活和对人的态度与生话环境非常的一致，大气、平和、朴素、真实。即是我这样初入学门的年轻人，见了李老也丝毫没有生疏和有推人出门的霸气之感。非常舒服的相见，使我从内心深处感受到了学者、知识、文化气息的吸引力，不管李老是否答应收我，他所给我的亲和力和大家风范已经向磁铁般吸向对方，我暗自决定，这就是师父。

恩师李滋煊和师母热情的接待了我，李老看完程克刚老师的信和我的习作后，讲了印社的基本情况和自己的现状，以及在家授课的时间与方式，鼓励我好好刻，并希望我能在每个月第一个星期一的晚上，在这里参加月课雅集。这些都在我内心深处产生了对篆刻艺术的爱，这一强烈的爱与恩师的关心，如烈火逢干柴，一发不可收拾。在短短几年时间里，我临摹古印和创作篆刻作品多达几千方之多，“打石阁夜话”曾有一夜刻印近三十方之纪录。在此以后，直到李老迁居广东，“八仙桌”上的月课和问学之路，无论烈日炎炎，还是刮风下雨都从未停止过。这种私塾式的师徒授业方式成为我艺术之路上一段美好的留痕和生活中温馨的记忆。

1988年金秋，划时代的“全国首届篆刻艺术作品展”在南京江苏美术馆举行。因李老与我的作品同时入展，有幸能与他在南京这一盛会上相行相伴。记得李老与姑苏书法篆刻大家瓦翁先生被会议安排在酒店住同室，两位老人行影不离，相聚而欢，谈艺说印，乐此不疲。祖国的改革开放和盛世繁荣，使他们那一代人在经历了文化大革命的“劫难余生”之后，切身感受到了“艺术之春”所带来的温暖和幸福。李老在展览研讨会上应邀发言时，除了对展览的学术性、历史性以及对未来篆刻艺术的发展将会产生的重大影响，给予了热情的赞扬和高度评价外，还把终南印社的情况进行了简要的介绍，引起了与会者的广泛关注，很多年轻的参展作者首次听到在大西北有个文革后的第一个学术团体——终南印社而感到振奋，都有想到古城西安来亲身感受一下长安文化和看看“西安碑林”的欲望。

1991年春，“李滋煊师生书画篆刻展”在西安市东大街美术家画廊（现在的陕西美术馆）举行。久居长安的他，还是第一次举办个展。李老站在展厅门口，迎接前来祝贺的老友亲朋、书画名流、印社诸子。时任陕西省政协主席周雅光，以及部队领导等军政要员一行也参加了开幕式。展厅内高朋满座，喜庆热烈，可谓“群贤毕至，少长咸集”。李老画的梅花在这里傲霜绽放，芬芳怡人；他写的甲骨、汉隶在这里健笔凌霄，高古质朴；他的"甘为孺子牛"巨型印，从书斋和报刊杂志上走向了展厅，使观众在朱红的印拓前，零距离目睹一代篆刻大家老辣挺健、铁画银钩、吉金乐石的风采。先生曾咏“余爱梅花傲霜枝，潜心十载传其神。常思与梅为知己，不悉梅花知不知。”表其写梅之心声。李老一生倾心篆刻，尊师重道，培育后学，桃李满天下，名在海内外。晚年以梅为伴，笔墨寄情，傲骨脱俗，誉满长安。

李滋煊先生七十以后，正值印学复兴之时，看到韩天衡、王镛、石开等晚辈借古开今、推陈出新之作，不觉老已将至，满怀激情，试刀求变，有时半夜兴起也乐此不疲。某日我去看望先生，见面时他拿出几方新作对我讲：“这是我近日思变求新之果。”我看后为之感动。“无垠楼”、“神存心手之际”、“李滋煊”、“梅花知己”等印都是他此时段所创作的，章法疏密有致，大开大合；线条挺健有力，柔中有刚；印面高古典雅，金铁云烟。与往日之作拉开了距离，大有晚年变法、更上层楼之气势。

1992年，84岁高龄的姑苏书法大家瓦翁云游西安，李老热情接待，陪伴左右，谈古论今，不亦乐乎。我有幸因师所邀，陪二老数日，观二老写字作画信手拈来，自然生动，虽然都擅长书写甲骨文字，但南北气息跃然纸上，用笔用墨随意而为，点画线质各有千秋，让人赏心悦目，眼界大开。聆听瓦翁先生讲人生哲理，“过得去”三字使我受益终身，我请教瓦翁王家笔法，他思维敏捷，细声慢语，诲人不倦，时得“平铺直述”之要，至今难忘。看瓦翁先生写联，笔随墨行，心平气和，左顾右盼，上下呼应，真乃大家风度。观李老画梅，中锋用笔，先杆后花，墨色互动，冰心玉洁，所书甲骨，枯润得体，力透纸背，笔笔如刀。与瓦翁先生同游长安期间，还举办了小行笔会，我与先生邻案作画，瓦翁见我作画之后，呼观者：“快索国琦山水，后生可畏”，使我受宠若惊。瓦翁先生常居苏州，谦虚低调，温润如玉。近八十岁以小楷夺全国展之冠，名声享誉四海。他以102岁之寿仙逝于苏州，可谓大富大贵。

沧海桑田，人生如梦，1993年，祖国的改革开放正乘小平同志“南巡讲话”之东风，势如破竹，好政策给每个人带来了择慧而为的机会。然而，使我没想到的是，滋煊师因爱子李原下海广东而随其客居南粤，先湛江，后番禺。这一别离，使我在几年期间常有思亲难面之痛。虽后来我每年都有机会去广州看望先生，但匆匆忙忙，时以秒计，难舍难分，与习惯了在西安想见先生，便能随时如愿之心情相比，怎能同日而语。关于李老在广东期间的艺术创作，著名书法理论家黎向群在纪念李老的文章《随印生法 印外求印——李滋煊的印学传承与艺术成就摭谈》中这样写到：“1993年至2000年，李滋煊尚存变法的意念，在广东湛江仍创作了一批精品力作。2000年春，他离开湛江之前，将近十年的印作亲拓《无垠楼印存》赠于笔者留念，并题写了《序言》：‘近十年来，作印甚少，心手都生，胆气不足，多不能如意，曾发心80岁后变法，再刻一批重任自然，不计工拙之印，但不知能有此余勇否？新世纪第一春，滋煊八十一岁记’……其中的‘若虚斋’、‘求索’、‘红荔染香’、‘雷阳野老’等印，均为其居湛江十年所作，可以说，这一时期是他创作的又一个高峰，而这些作品也堪称其晚期的代表之作’。……‘2000年至2007年，他居番禺期间，很少刻印，几近封刀。正如他所言：从18岁开始喜欢并学习刻印，直到80岁以后，应腕力不及就不再动刀了'。此乃李滋煊一生治印历程之总结”。由于李老在广东十余年间，黎向群始终追随他学印求艺，其言真实不虚。

2008年初冬的西安曲江，碧空兰天，环境优美，气候宜人。李滋煊先生八十八岁米寿在曲江惠宾苑宾馆举行，这是他云游南国，重返长安的第二年。先生为答谢前来贺寿者，“聊发少年狂”，提前几个月书写新作后，精选百余幅赠于到会者。钟明善、吴三大、邹宗绪、高峡、陈子林、王炬、李成海、赵熊、杜中信、李鸿照、魏杰、岐岖等老友亲朋、印社同仁、至亲家人、弟子后学近二百人欢聚一堂，贺联贺图近百幅挂于大堂前壁，壮观雅致。随后由我一一介绍作者作品，解读内容，场面其乐融融，笑声不断，气氛热烈。先生在喜悦高兴之余，与大家一一相敬致谢，合影留念，此情此景，无不使人为之动容。

先生在重回古城，安度晚年的几年间，在女儿李勤、女婿李振铎妇夫的精心照顾下，心情舒畅。每天写字作画，会亲接友，精神焕发，红光满面，可谓“大享其福”。2012年12月1日，我正在广州举办画展，下午接到振铎兄电话，悉先生已在家中无疾而终，安祥如睡。我悲痛万分，当即乘车，挥泪返程，以“印坛泰斗缔造终南提携后学开新篇，一代宗师铁笔育人高风亮节名千秋”之联敬挽于先生灵堂之上，以表对恩师的悼念缅怀之情。

李老之女李勤在李滋煊先生追悼会上，悲痛中以哭语这样讲到：“父亲一生，爱生活爱家庭、爱子女、爱交朋友，爱艺术、也爱玩。除了深爱书画篆刻之外，对音乐、舞蹈、武术、以及种花养鱼、逗鸟养生亦有着浓厚兴趣，而且玩啥都能玩出一点水平来。他曾为铁路系统自编自导的《铁路工人之舞》在西安市汇演中获一等奖；在合唱团里他是指挥，在武术界也颇有声望，曾被聘为西安市太极、意象、八卦、散手研究会顾问。”他还曾对我说：“我一生好玩，不管玩什么都兴趣盎然，全身心投入，无功利思想。”因而先生直到年近九旬，还步履稳健，眼力不哀，思维如常，风趣幽默不减当年。

二

李滋煊，字之宣，号裘絜、无垠楼主，1920年生于福建闽侯一书香门弟之家，受门庭先辈影响和家庭氛围熏陶，幼时便承家学，尤爱书法。在上海读中学时，受同窗王天椒、赵伯云影响，喜欢上了刻印。抗战暴发后，上海、南京沦陷，重庆成为政治文化中心，政要贵胄，贤达精英云集于此，先生为生活所计，客居重庆，曾以挂牌治印补贴家用，并在参与艺事活动之机，与张廉希、傅抱石、丰子恺、徐文镜等书画名流相识，求教交流之间得名师指点，艺事大进。抗战胜利后，定居西安，边教书边与柯树荣、毕志云、张润霖等同道组织书会，讲学论道，并结识了书画篆刻家陈廷尧先生。新中国成立后，中国美协西安分会成立，先生以金石之交，与画家赵望云、石鲁、方济众，何海霞、蔡鹤汀、郑乃珖、蔡鹤洲、鸥丽庄、叶访樵、罗铭、林金秀、王子武、康师尧等来往频繁，石鲁曾为先生印集题记：“滋煊先生，治印有方，篆刻有素，故涵周汉秦雕，皆得心手，可谓少见之功力也"。上世纪七十年代与书法篆刻名家高乐三、韩秋岩、刘自犊、陈泽秦、陈之中、卫俊秀、程克刚、邱星、黄永年、张邯、曹伯庸等交往甚多。1979年春，李滋煊先生与刘自椟、陈泽秦共同发起，在篆刻同仁的积极参与下，成立了文革后全国第一个篆刻印学团体——终南印社，李滋煊被推举为首任社长，从此陕西的印人们有了自己的家。

李滋煊书画作品

赵熊在《李滋煊先生其人其艺》一文中写到：“印社成立伊始，同仁热情甚高，艺术活动丰富而频繁，李滋煊先生当时尚未退休，唯工于运筹协调，当年（1979年）既举办了印社第一次篆刻书画展，在西安首开学术风气，影响巨大。以后短短数年中，除多次办展外，社内常有研艺活动，或品评创作，或雅集笔会，并开设讲座，举办学习班，印制图录，创作印集，对社内外篆刻艺术的发展和陕西篆刻艺术的复兴产生了巨大的推动力。1985年和1986年印社先后出访河南和北京，与当地印人举办联展，李滋煊先生两次带队亲往，并与河南、北京篆刻同道通过讲座、座谈等形式交流印艺，其‘以汉印为宗、随印生法’的主张，深得两地同道赞许。”李滋煊先生在担任社长的八年里，组织印人积极参加国内外举办的各种书法篆刻展览，并有多人入展“全国第一届书法篆刻展”、“《书法》杂志全国篆刻评比”等大型活动，并有获奖作者产生，终南印社之名迅速在国内外产生广泛影响，使陕西篆刻艺术在陕西书画界从无组织状态迅速发展成为有组织、有水平、有地位的中坚力量。终南印社社员也从成立之初的14人，逐步发展到了几十人或近百人。是继秦汉之后陕西篆刻历史上的又一个高峰，也成为了国内外最具影响力的印学团体之一，为陕西文化艺术的繁荣和发展做出了突出贡献。

李滋煊书画作品

李滋煊先生印学成就的取得，是集理论与实践于一身的结果。他在上世纪80年代中期所撰写的《汉印艺术》（后编入陕西美术出版社出版的《李滋煊篆刻集》），并于2011年至2013年期间在《书法》杂志上连续刊登，引起了学术界的广泛关注。瓦翁先生在评介《汉印艺术》时这样写到：“李老印学之所以独尊两汉，是进一步突出了发展印章传统的抒情美学，表现了印必宗汉的弘扬特征。我们既以两汉印谱作为艺术创作中的传统典范，又读到《汉印艺术》的论说，为发展印章艺术相互结合，获得深妙的艺术营养，在一块极为有限的方寸天地中表现出各种意趣、风格、流派。”傅嘉仪在他的《篆刻欣赏》一书中，这样评价其恩师李滋煊先生：“篆刻主张‘印外求印’‘随印生发’，从不拘泥一家，并探索以楷书简化字入印。”而孙洵在《书法报》发表的《以汉印为宗，随印生法的李滋煊》一文中是这样表述的：“学人评其‘既得寿山灵秀之气，又得三秦厚土之培育’，我以为实含灵动与厚重契合的妙处……李滋煊的印作，有一股别人达不到的气场”。

李滋煊书画作品

谈到李滋煊的印作，我在之前一篇“读《李滋煊篆刻集》有感”的短文中这样写到：“先生篆刻艺术之所以能独步当代，古玺成就之所以尚无人超越，这与先生一生所坚持的艺术主张无不相关，所谓‘印外求印’‘宗秦法汉’‘随印生法’等是他辛勤耕耘不断攀登篆刻艺术高峰的理论支撑。”而李老在《李滋煊篆刻集》的后记中再一次做了归纳，他说：“在几十年的学习、创作过程中。我逐渐归纳出篆刻当‘以汉印为宗。尚法周秦，下师百家，旁捜博引，随印生法’，这也可以看作是我的篆刻艺术观吧，并希望它能成为西安篆刻艺术发展的参考。”这是先生内心深处的真情实感。

三

1995年，李滋煊先生在广东湛江生活期间，先生为祝贺《陕西省首届篆刻艺术展》的成功举办和终南印社所取得的可喜成就，特意寄来了亲手撰写的对联 “三秦厚土育终南诸子，周汉遗韵兴长安印风”，深情厚望尽在联中，这是一个缔造者对终南印社的美好未来寄予的殷切希望。

2020年11月23日，终南印社成立四十周年庆典暨全国篆刻名家邀请展、终南印社社员作品展在西安隆重举行，由西冷印社出版社出版的篆刻作品合集和《终南印社文集》也同时面世，来自全国的篆刻名家与终南印社的同仁们欢聚一堂，共同鉴证陕西印学史上这一重大事件。今年也恰逢李滋煊先生诞辰100周年，终南印社将在12月1日李老谢世纪念日当天举行雅集追思、缅怀纪念等活动。这一时间与历史的巧合正印证了“天道酬勤”的人生哲理和运行规律。我们为终南印社四十年的辉煌成就欢呼雀跃的同时，也深深为终南印社的创始人、缔造者李滋煊先生献上一束鲜花，鞠上一躬，以告慰先生的在天之灵。

恩师李滋煊我们永远想念您！

2020年11月28日宋国琦写于西安紫云轩

李滋煊书画作品

李滋煊书画作品

注：此文部分内容参阅引用赵熊先生《李滋煊先生其人其艺》、黎向群先生《 随印生法 印外求印一一李滋煊的印学传承与艺术成就摭谈》二文，在这里一并表示衷心的感谢。

本文作者：宋国琦，男，汉族，1957年生。中国美术家协会会员，中国书法家协会会员；第四届陕西省美术家协会副主席；陕西花鸟画协会副会长；陕西省美术家协会顾问；西安中国画院艺委会副主任兼理论研究室主任；第七届终南印社副社长，终南印社顾问。