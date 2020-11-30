广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

岭南职院携手“完美日记”点燃大学生艺术修养课堂

2020-11-30 11:25 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　岭南职院博雅教育学院美育中心深入贯彻学校专创融合与校企合作理念，与企业共同研发课程体系，将美妆造型课程纳入大学生艺术修养必修课的艺术实践选项中。特邀广州逸仙电商（“完美日记”品牌母公司）公共事务部总监Ben及高级美妆师们一同为岭南学子开展“美妆造型”系列教学。

　　“完美日记”Ben幽默风趣地与学生交流

　　11月17日，《美妆造型》正式开课。课堂开始，Ben为学生解读“完美日记”的品牌理念——倡导年轻人不被外界标签束缚，努力地突破自我，积极地探索人生更多可能，从而遇见更优秀的自己。“完美日记”创业仅仅三年便入选中国美好消费美妆榜“十大卓越品牌”，而且团队年轻、专注并充满创新精神，“完美日记”的创业历程使同学们受到极大地震撼和鼓舞。

“完美日记”高级美妆师为学生操作讲解

　　接着，美妆师们细致地为学生们讲解美妆理论、美妆风向标及示范美妆技巧，整个课堂气氛活跃，同学们主动与美妆师交流各种时尚审美标准与文化创意行业所需的职业素养。

　　岭南职院非常重视学生审美素养的培养，将大学生艺术修养课程作为美育必修课纳入人才培养计划，包含模块一美学导赏课程、模块二自选艺术实践课程，其目的是在模块一的美学理论讲解中提高学生的审美感知能力，在模块二自选艺术实践课程中学习对美学综合运用的能力，从而获得更丰富的美感体验，使学生掌握以职业美学为内核的综合素养和就业竞争力，实现人才培养质量全面提升。

编辑： 潘沈思

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第23期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235