山东大学：构建一流师资队伍 助推世界一流大学建设

。近年来，山东大学始终围绕世界一流大学建设目标，聚焦构建一流师资队伍，以学科建设为龙头，深入实施人才强校战略，大力推进人事人才体制机制改革，学校高层次人才数量持续增长，师资队伍结构不断完善，人才发展生态日益优化，人力资源效能显著提高，队伍建设取得了突出成绩。

杰出青年人才进入山大，将被聘任为教授、博士生导师，提供专属博士生招生指标，年薪不低于50万元，提供学科建设经费至少200-300万元，为子女提供山东省最优质的教育资源,提供专家公寓优惠租住，这不是仅仅写在山东大学2020年诚聘海内外优秀人才简章中的条件，更是山大招聘一流师资和人才的决心。近年来，山东大学始终围绕世界一流大学建设目标，聚焦构建一流师资队伍，以学科建设为龙头，深入实施人才强校战略，大力推进人事人才体制机制改革，学校高层次人才数量持续增长，师资队伍结构不断完善，人才发展生态日益优化，人力资源效能显著提高，队伍建设取得了突出成绩。

创新人才机制，释放人力资源活力

山东大学以高层次人才队伍建设为主线，以培养造就一流的教师队伍、管理队伍和支撑服务队伍为着力点，创新人才机制，不断释放人力资源的活力。

为加强杰出人才队伍建设、提升学术影响力和核心竞争力，学校构建了具有山大特色的杰出人才体系，唯才是举，破除“五唯”，重点考量学术影响力、创新能力和实际贡献，从“讲席教授—特聘教授—山大杰青—齐鲁青年学者—未来计划学者”，五个梯次、八个层次，构建了梯次更为清晰合理、衔接更加有序的人才发展通道。

此外，针对学术水平高、学术影响力强的临退休教师群体，设置荣聘教授岗位，鼓励调动老一辈科研工作者的积极性。针对医疗研究、教学能力、科研转化能力强的教师群体，陆续设立了“名医体系”和“教学荣誉体系”，并将科研成果转化成绩突出的应用技术类人才纳入杰出人才体系进行支持。实现全方位、多层次、立体化人才支持机制，充分鼓励人才脱颖而出。

引才也能留才，提升引才效能聚人才

有了完备的人才支持机制和体系顶层设计，那么究竟该如何落实引进人才呢？山东大学坚持“引进来，走出去”相结合，全面拓展引才渠道。

学校充分利用海外校友会、驻外使领馆、海外华人学者联谊会等海外平台资源，拓展海外引才平台，不断强化与海外知名高校、科研院所的合作，已先后在美国、加拿大、德国、英国等国家设立12个海外人才工作站。同时，学校通过自媒体、网络社交平台等新型传播渠道，及时发布国际化人才招聘信息，扩大学校海外知名度。

不仅如此，学校还着力打造“齐鲁青年论坛”品牌，面向全球邀请青年才俊来校参会交流，目前已成功举办五届，共邀请了来自全球30多个国家和地区的千余名青年学者参会，搭建了沟通交流平台，展示了学校积极、开放、包容的聚才诚意。

学校以岗位绩效工资制度为主，协议工资制、年薪制、项目工资制等为辅的灵活多样的分配模式，鼓励有条件的单位对青年人才、业务骨干开展年薪制、团队绩效考核等试点工作。学校改革绩效工资分配制度，调整绩效工资结构，加大人员绩效工资投入力度的同时，紧密结合单位考核和个人考核进行分配，强化竞争激励，突出质量贡献导向。

同时，山东大学进一步扩大基层单位分配自主权，建立人员薪酬稳定增长机制，提高外籍及港澳台地区教师薪酬标准，学校人员经费投入不断增长，教职工收入水平有了较大幅度提升，为进一步稳定人才队伍发挥了积极作用。

建立人才管理服务常态化沟通渠道，成立学校人事人才工作领导小组，统筹全校人才工作。学校启动领导干部与专家学者联系服务“直通车”，全面畅通学校领导干部与专家学者的沟通渠道，做到对专家学者政治上积极引领、思想上主动引导、工作上创造条件、生活上关心照顾。同时设立高层次人才服务专员，为人才提供便捷、暖心的个性化服务。设立山东大学高层次人才绿色就医通道，整合齐鲁医院、第二医院和口腔医院优质医疗资源，为高层次人才提供更为高效、便捷的医疗服务。

加大支持力度，队伍建设成效显著

山东大学党委常委、副校长吴臻介绍，学校高度重视顶尖人才引育，对顶尖人才的引进和培养采取“一事一议”，精准施策，定点发力。2019年，山东大学陈子江和李术才两位教授同时当选院士，实现了学校在顶尖人才培养方面的重大突破。针对国内外其他高校的顶尖人才采取柔性引才机制，引进双聘院士共10位，顶尖人才数量创近年来新高。高层次人才引育数量实现跨越式提升，自2017年以来，高层次人才增量连续两年实现倍增。截至目前，国家和省级人才总量达到565位，较2016年底实现翻番。

青年人才的引进和培养也受到学校的高度重视。山东大学设置“齐鲁青年学者”“青年学者未来计划”等青年人才培养项目，以极具竞争力的待遇、科研条件、发展平台广泛延揽海内外青年才俊。同时注重为青年人才的快速成长开辟通道，出台《山东大学杰出人才专业技术岗位特别聘用办法》《山东大学优秀青年教师教授职务特别评审聘任暂行办法》等政策制度，对敢于冒尖、堪当重任的青年人才予以破格晋升。

学校目前有国家级人才称号的青年人才106位，其中近80%为近五年新增人选。近5年，新增齐鲁青年学者及未来计划学者899位，其中已有近百位成长为省级及以上人才。在近3年的国家优秀青年基金项目15位获得者中，有14位为齐鲁青年学者，人才立项占比率达到90%。此外，为进一步发挥博士后队伍作为人才队伍蓄水池和后备军的作用，2018年，学校出台《山东大学博士后队伍建设改革方案》，对博士后进行分类管理，将博士后队伍作为师资培养的蓄水池，为山大学术兴校战略提供一支素质过硬、充满活力的科研生力军，2020年新入站统招博士后是2018年的3.5倍，2019、2020年国家基金青年项目评审中，在站博士后立项总数在全校总数中占比达到30-40%，获各类中国博士后科学基金资助总数稳居全国前十位。

完善服务保障机制，营造最优生态暖人才

除了大力引进人才，支持高水平人才和青年人才外，学校还精准施策，构建教职工能力提升工作体系，制定教师、辅导员、管理人员、实验技术人员、馆员、后勤等六支队伍的能力提升专项工作方案，分类别、分岗位、分层次设立能力提升项目，稳步、精准、及时提升教师、管理和支撑服务队伍综合素质和岗位技能。同时，拓宽海外研修路径，建立成班派出、组班派出、顶岗实践、山东省“省校联合培养计划”等多种派出方式的海外研修提升体系，规范“选、派、管、回、用”等环节。年度教职工海外研修实践近200人次，国内研修培训达600人次，校内各项培训近5000人次。这些有效的措施，都大大提升了学校教职工工作能力，为聚焦学校内涵发展需求添砖加瓦。

近年来，山东大学教职工各项能力提升收获明显，自我发展的内生动力和主动意识增强，人力资源增值效应初现。值得一提的是，学校为加强人才生活条件保障，专题研究制定解决人才两地分居方案。积极与当地政府、学校多方沟通协调，妥善安置人才子女入学。加强机关部门之间、部门与教学科研单位之间人事人才工作的沟通与协同，在全校范围内营造尊重人才、爱护人才、服务人才、成就人才的良好生态环境。

如今的山大，正在破除“五唯”，充分尊重学科差异，鼓励卓越，不断推动分类评价，分类发展，建立精准科学、多元一体的考核评价体系，努力形成“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由”的人才发展新局面，为构建一流师资队伍，助推世界一流大学建设发展而不懈努力。