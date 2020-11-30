山东大学：实施学术兴校战略 服务国家战略需求

山东大学找准科技创新的历史方位，充分发挥高水平科研支撑“双一流”建设的筋骨作用，实施“学术兴校”战略，在服务国家战略和山东发展过程中不断创新，在新一轮科技革命孕育兴起新时代背景下扬帆起航。

日前，从山东大学电气工程学院的山东省磁悬浮轴承工程技术研究中心传来喜讯，教授刘淑琴团队研发出新冠肺炎“救命神器”ECMO样机，成功突破技术瓶颈，实现体外膜肺氧合设备ECMO样机自主研发，将打破国外垄断，实现这一高端医疗器材国产。山东大学找准科技创新的历史方位，充分发挥高水平科研支撑“双一流”建设的筋骨作用，实施“学术兴校”战略，在服务国家战略和山东发展过程中不断创新，在新一轮科技革命孕育兴起新时代背景下扬帆起航。

传承科研优良历史，不断迸发科研新活力

在科研人才方面，一百多年来，学校人才辈出、群星璀璨，培养出了罗荣桓、臧克家、季羡林、李建国、项怀诚、刘振亚、宁高宁、薛其坤、胡海岩、郭雷等各领域的杰出人才。“两弹一星”元勋王金昌、“中国藻类研究之父”曾呈奎、“中国克隆之父”童第周、“中国雷达之父”束星北、“哥德巴赫猜想”数学家潘承洞等著名学者均在不同历史阶段在山东大学任教。

山东大学进入新时代以来，学校以强校兴国为己任，坚持“四个面向”，始终把学术卓越作为核心价值追求，大力实施“学术兴校”战略，深入推动“学术振兴行动计划”，服务国家战略需求和经济社会发展的能力显著增强，学术基本面进入国内高校第一方阵。十三五期间，山东大学新增国家级科技创新平台6个，承担自然科学国家重大重点项目191项，一系列原创性科研成果发表在CNS等顶尖期刊上，获国家科学技术奖15项，新建山东工业技术研究院等校地校企合作平台106个，岩土工程、创新药物等领域大批“千万元级”项目落地转化。如今的山大，科研团队活力迸发，科研成果集中涌现，而在新冠肺炎全球肆虐的环境下，刘淑琴教授团队研制出的ECMO样机仅是众多科研成果中的一个缩影。

坚持基础研究引领，创立原创性基础前沿新理论

自建校以来，在科学研究领域做出了众多开创性、引领性的工作，为建设科技强国、实现民族复兴做出了历史性贡献。在基础研究领域，山东大学加强“从0到1”前沿基础研究和关键技术创新，目标导向独创性研究成果持续涌现。

数学学科作为基础研究的代表，山东大学实力雄厚。彭实戈院士作为中国金融数学研究的奠基人，是第一位被邀请在国际数学家大会上作一小时报告的中国大陆数学家，创立的“彭最大值原理”成为引领国际相关研究的新理论，开创“倒向随机微分方程”新领域，成为国际公认的“非线性期望”中国学派，获2020年未来科学大奖。而王小云院士领衔的密码技术与信息安全研究团队，在数论、代数和密码领域进行交叉研究，先后破解了MD5和SHA-1两大密码算法，在国际密码学界引发强烈“地震”，牵头制定了国际密码算法标准(SM3)，为国家航天重大工程专门设计加密算法，有效保障了航天安全通信。

在其他基础研究领域，山大粒子物理研究团队首次提出的夸克胶子等离子体(QGP)的“整体极化”理论被《Nature》发表的国际实验成果证实。重大疾病基础研究取得突破，山东大学突破不孕症遗传发病与早期胚胎发育调控机制，奠定了我国在生殖领域的国际领先地位，入选“2019年度中国医学重大进展”。科研团队还揭示了心血管重构发生和发展的分子机制，阐明了心血管疾病防治的重要机理,研究成果获国家自然科学二等奖。此外，山东大学首创“Red/ET DNA重组技术”，用于开展天然活性产物和靶向药物的研究。

聚焦国家战略需求，突破引领性关键核心技术

多年来，山东大学聚焦制约国家发展的关键核心技术难题，发挥多学科协同优势，强化集成攻关和长周期持续攻关，攻克了一批重大关键技术。山东大学副校长、科学技术研究院院长易凡如数家珍，娓娓道来。“以晶体材料创新团队为例，他们研究制备出了多种事关国防安全和产业发展的功能晶体材料，达到国际领先水平。”易凡介绍，不仅晶体研究方面，山大的岩土工程团队也聚焦国家战略和重大工程需求，攻克了地下工程突水突泥灾害预警与治理系列关键技术，研究成果广泛应用于成兰铁路等全国200余个重大工程，为国家地下工程安全提供重要保障，助力交通强国建设，获国家科学技术奖4项。

他介绍，控制理论与应用创新团队研发的高性能集中式和分布式全功率等级光伏发电系统，填补国内空白，为推动我国光伏行业技术进步和产业升级做出了重要贡献，获国家科技进步二等奖2项。此外，科研团队攻克了40余年一直未解决的氟硅橡胶制备难题，产品广泛应用于大飞机、神舟飞船等极端关键应用领域。新型合金材料加工技术取得重大突破，为高铁、大飞机等国家重大工程和军工装备提供了关键材料支撑。不仅如此，山大的微生物技术创新团队在生物质资源高效、高值转化方面达到国际领先水平，建成了国内唯一的万吨规模利用废弃生物质生产乙醇的示范工厂。

专注区域发展需求，科技服务社会开启新篇章

以众多的科研成果和科研团队为基础，山大深化科研体制机制改革，加强学术创新体系建设，山东大学服务国家战略能力显著提升。“十三五”期间，学校新增国家应用数学中心、集成攻关大平台、国家工程实验室、国家工程研究中心等国家级科技创新平台6个，新建一批新型交叉研究机构，在平台建设上，校企研究平台也不断涌现。

山东大学联合齐鲁交通集团(出资8亿元)共建齐鲁交通学院(研究院)，服务交通强国战略。同时，学校聚焦国家战略需求和山东省新旧动能转换“十强产业”，与华为、中国中铁、山东重工等50余家世界500强企业、行业领军企业共建产业发展研究院等各类平台83个，其中山大泰和环境技术研发中心等平台支撑多家公司上市。

此外，校地合作平台也不断开发。据了解，目前山大共建校地研究平台23个，其中山东工业技术研究院设立投资发展基金3亿元，培育建设27家协同创新中心，落地项目转化额超12亿元，孵化山东中芯光电等企业80余家；淄博生物医药研究院孵化山东则正等高新技术企业26家，PGPR生物菌剂等新药实现转化并成功上市。

值得一提的是，在成果转化方面，山东大学不断优化成果转化制度体系。科技成果转化实现重大突破。激发教师成果转化活力，实现成果转移转化可持续、跨越式发展。学校修订科技成果转移转化工作管理办法，完善转让、许可、作价投资、自行转化等模式，在国内率先探索实践“股权+货币资金”特色模式，形成了较为完善的制度体系。

以此通知，良好的成果转化制度体系还催生了一批千万元级成果成功落地转化。大尺寸碳化硅、氧化锆、人工晶体等5个“千万元级”专利群成果转化，“氧化铝特种陶瓷材料”“甲基苯基硅橡胶生产技术”两个专利群转让额达到7000万元，体外膜肺氧合“ECMO”两个关键核心技术专利群转让额达到8400万元，岩土工程团队成果专利群以技术使用费3000万元转化。

“百廿山大，强校兴国”，这是山大人发出的时代强音，也是山东大学面向新时代的行动宣言，更是建设山大模式中国特色世界一流大学的旗帜和方向。强校兴国，就是要与时代同向同行，与党和国家同呼吸、共命运，积极对接国家重大战略和社会迫切需求，而“学术兴校”正是其题中之义。下一步，山东大学将进一步突出重点、聚焦热点、打造亮点，形成推动实现“由大到强”历史性转变，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。