青岛理工大学全力推进一流学科建设工程

在60余年的办学实践中，青岛理工大学孕育形成了土木建筑、机械制造、环境能源特色鲜明的学科建设体系。

特色是高校存续和发展的基础。在60余年的办学实践中，青岛理工大学孕育形成了土木建筑、机械制造、环境能源特色鲜明的学科建设体系。进入新时代，学校以建设特色鲜明的高水平应用研究型大学为目标，紧紧扭住“双一流”建设这一核心轴，加强顶层设计，合理布局、分步实施，一流学科建设工程取得明显成效。

实施一流学科重点建设计划 打造高峰高原学科

按照“学科、科研、人才、基地、资源”五位一体的学科建设思路，学校紧密对接新旧动能转换“十强”产业，对一流学科进行分类指导和分层支持，实施一流学科重点建设计划，围绕智能、绿色两大主题，做强“土木建筑”“机械制造”两大特色学科群，带动其它学科协调发展。

近年来，青岛理工大学新增机械工程一级学科博士点，土木工程学科获批山东省“一流学科”，环境科学与工程、机械工程学科获批山东省一流学科(培育)。建筑学、材料科学与工程获批“在青高校服务青岛产业发展重点学科”，每个学科每年获得500万元专项资金支持，建设周期3年(2019～2021)。工程学学科步入国际高水平行列，2019年5月ESI排名首次进入全球大学和科研机构的前1%，11月份数据库更新后排名再次提升180位。2020年软科中国最好学科排名和世界一流学科排名，学校土木工程学科由2019年的31位上升至23位，全国排名在10-20%，稳居山东省属高校首位；机械工程由2019年的64位上升至59位，全国排名在20-30%，位居山东省属高校第二。创新重点学科目标责任建设机制，强化绩效考核，2019年土木工程学科在省一流学科绩效评价中位居全省前列，顺利通过教育部抽查土木工程博士点合格评估和教育厅委托教育部学位中心抽查建筑学、材料科学与工程、城乡规划学3个一级硕士点合格评估。为落实国家和省市关于推动校地融合发展的有关要求，高质量推进重点学科建设，目前学校正着手成立“青岛市海洋建筑新材料产学研合作联盟”“海洋建筑与环境产学研合作联盟”，促进重点学科与产业发展深度融合。

实施基础学科培育计划 打造原始创新高地

根据土木工程、机械工程、环境科学与工程、材料科学与工程、建筑规划、能源、计算机信息等学科建设需要，学校实施基础学科培育计划，前瞻性地对化学、力学、物理、数学等基础学科领域加强建设，建立基础学科研究“特区”，为学科原始创新能力提升和持续发展奠定基础。

量子物理实验室和团队承担国家自然科学基金项目12项，省部级科技计划及其他项目48项，发表SCI科研论文120余篇，获山东省高等学校科技奖3项。2019年，学校共发表SCI、EI论文700余篇，较2018年增长56.5%。全年授权知识产权数量430余件，较2018年增长20.6%。其中，授权国内发明专利175件，较2018年增长31.6%;授权实用新型专利246件，较2018年增长13.4%。国外授权专利4件，较2018年增长3件;PCT申请数量稳步提升，2019年申请PCT25件，较2018年增长25%。数学学科的学生竞赛位居山东高校前列。在2019年全国大学生数学建模竞赛中，学校5个参赛队获国家一等奖、7个参赛队获国家二等奖，28个参赛队获山东省一等奖、17个参赛队获山东省二等奖，2个参赛队获山东省三等奖，获国家一等奖的数量山东第一、全国第二。学校在全国普通高校学科竞赛排行榜中由2018年的74位提升到65位。

实施“优势学科+”计划 打造特色学科群

学校紧密对接“十强产业”需求，实施“优势学科+”“信息化+”计划，以新一代信息化技术提升改造土木工程、机械工程、环境科学与工程、建筑规划等优势特色学科，以“领军人才+学科团队”的模式，加快培育新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋等新兴学科和交叉学科，打造一批支撑新旧动能转换的学科群。

服务重大基础设施建设、新能源新材料、智慧海洋产业等，高伟俊院士、贺可强院士领衔的土木建筑团队，依托教育部工程研究中心等平台，解决绿色建筑设计与智慧建造、重大岩土工程灾害控制、工程结构防灾减灾、滨海交通工程长寿命服役等难题，近年来获国家科技进步二等奖5项、省科技进步一等奖3项；服务军民融合战略和新一代信息技术产业，赵正旭院士（长江学者）领衔的信息技术团队，自主研发中国唯一的航天装备三维数字孪生系统，为载人航天、探月工程等提供技术支撑；建设山东省首个高端装备数字孪生工程实验室、与国家航天局共建空间碎片监测与低轨卫星组网联合实验室,助推山东省新一代信息技术产业发展；服务高端装备产业和发展现代高效农业，刘碧龙、兰红波等6名全职泰山学者组成的机械工程团队，依托国家工程研究中心等平台，在激光制造与精密绿色加工、微纳增材制造、摩擦学与表界面工程、装备智能监测与噪声控制等领域突破核心关键技术，获省技术发明一等奖1项、二等奖3项，教育部自然科学、技术发明二等奖各1项；服务生态环境保护战略和智慧海洋产业等，国家突贡专家等组成的环境学科团队，依托国家工程研究中心，建成中德总理签署的政府间合作重点示范项目—全球首例“半集中式”污染物综合处理与资源化系统；污水处理与水环境治理重大关键技术，解决了南水北调、南四湖治理、北京冬奥会等重点工程问题，获国家科技进步二等奖2项。