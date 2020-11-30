青岛理工大学优化招生专业结构，逐步停止专科招生

近年来，青岛理工大学全面落实立德树人根本任务，重构本科教学人才培养体系，以专业认证为抓手，以争一流创一流的专业建设目标，加强专业内涵建设，创新人才培养模式。

近年来，青岛理工大学全面落实立德树人根本任务，重构本科教学人才培养体系，以专业认证为抓手，以争一流创一流的专业建设目标，加强专业内涵建设，创新人才培养模式，注重学生创新创业教育，培养学生终身学习发展、创新思维、适应时代要求的关键能力，不断提升教育教学水平和人才培养质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

推动一流专业，加强专业内涵建设

目前，学校现有本科专业59个，涵盖理、工、经、管、文、法、艺术等七大学科门类。其中国家级特色专业4个，国家本科专业综合改革试点专业1个，省级品牌、特色专业13个，国家级卓越工程师培养计划试点专业7个、省级2个，省级应用型人才培养试点专业2个。2019年新增智能建造、智能制造工程、机器人工程三个新工科专业。

对接国家 “一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”、“山东省新旧动能转换”等重大发展工程，积极跟进教育部国家一流专业建设计划，2019年获批国家一流专业建设点7个，省级一流专业建设点12个，2020年获批省级一流专业建设点4个，一流专业占招生专业总数的比例达42%；坚持强优扶特原则，重点建设新旧动能转换专业对接产业项目3个，共涵盖14个专业；以建设与“十强”产业对接紧密、发展基础好的省级优势特色专业（群）为目标，打造应用型高水平专业群项目6个，共涵盖专业23个。

创新人才培养模式，提高人才培养质量

分型构建育人模式，逐步形成产业需求导向、卓越工程师计划、校企协同育人、国际化联合培养、创新创业教育、“一核心三辅助”完全学分制等特色鲜明的育人模式。

以新旧动能转换对接十强产业，专业对接产业项目建设为契机，结合新型与新兴产业需求，优化、升级、改造现有专业，修订人才培养方案，创新工程教育模式，将创新创业教育融入人才培养全过程，全面增强教育服务经济社会发展能力。

实施学分制管理，构建大类招生大类培养、主辅修制度等多种人才培养模式。

深入开展卓越工程师培养模式的改革和实践，学校现有卓越工程师人才培养试点专业7个，开展实施卓越工程师人才培养。学校有校企合作专业7个，开展产教融合，构建全方位全过程深融合的协同育人模式。

扩大开放办学，加强国际合作，现有中外合作专业3个，通过交流交换生、短期进修生、参加国际会议、留学基金委优本计划等项目，不断扩大校际交流生规模，拓展了学生的国际视野，培养具有宽广国际视野的新时代人才。

以专业认证为引领，构筑教学质量保障体系

以“以学生为中心”“以产出为导向”“持续改进”认证理念为引领，推动专业内涵建设。出台了《青岛理工大学实施工程教育专业认证管理办法（试行）》，建立了专业评估认证奖励机制，持续推进专业积极申请工程教育专业认证、住房与城乡建设部土建类专业评估工作，取得新突破，目前在招专业在认证（评估）范围内的专业相关工作已全部启动，通过工程教育专业认证（实质等效）专业8个。

进一步建立健全学校专业自评估制度。开展了专业质量标准建设工作，组织59个在招的本科专业编制了专业建设标准。为打造一流本科教育，促进人才培养质量的全面提升，结合学校实际，制定了《青岛理工大学本科课程评估方案》、《青岛理工大学本科专业评估方案》等制度，进一步健全了学校专项评估体系。

学校部署了青岛理工大学本科教学质量保障监测与评估软件，建立了学校的教学基本状态数据库。持续引进由中国科教评价研究院（杭电）、中国科学评价研究中心（武大）联合中国科教评价网发布的2015-2020年分年度中国大学专业排名，为学校专业结构布局调整与专业建设规划提供参考。积极开展毕业生培养质量、中长期发展的第三方评价，先后委托北京新锦成数据科技有限公司、麦可思数据有限公司等第三方机构，对毕业生培养质量与发展展开调查，为学校优化和改进工作提供数据信息来源。

大力开展教学研究与改革，成果显著

依托一流专业建设点、新旧动能转换专业对接产业项目、应用型高水平专业群项目、工程教育专业认证等平台，近年来共承担省级以上教研教改项目50项，第一完成单位获批教育部第二批新工科研究与实践项目 1项。2018年获省级教学成果奖13项，其中特等奖1项，一等奖7项，二等奖5项。经过不懈努力，形成了立项、研究、建设、培育、实践等环节有机协调的成果培育体系。

学校重视教学模式创新和发展，积极组织数字课程资源开发，建设优质在线开放课程，扩大优质教育资源覆盖面。有国家级精品资源共享课2门，国家精品视频课1门，省级精品课程42门，国家双语教学示范课程1门，省级1门；山东省高等学校在线课程联盟平台公开运行课程39门，2019年山东省一流课程20门，2020年，获批国家一流课程4门（已公示）。教材立项合计190项，其中十一五期间有89项，十二五期间有101项（含“名校工程”教材立项76项）；教材实际出版374项，其中十一五期间有165部，十二五期间有97部，十三五期间有112部；国家级规划教材合计7部，其中十一五5部，十二五2部。

创新实践能力不断加强，竞赛工作成绩优异

学校将学科竞赛作为学生创新精神培育和实践能力训练的重要抓手，以赛促学、以赛促创，鼓励大学生积极参与科技创新、学科竞赛和大学生创新创业训练计划项目申报。五年以来，学生参与各类竞赛活动累计十五万人次，在各类国家级大学生创新创业大赛和学科竞赛决赛阶段获奖268项，省级赛事获奖超过4000项；获省研究生优秀科技创新成果奖21项，省优秀博士论文3篇、省优秀硕士论文21篇；获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目842项，位居山东省高校前列；在中国教育学会公布的《2015-2019年全国普通高校学科竞赛排行榜》中，我校名列第65位，位居省属高校第二。2019年电子大赛获奖数量山东省第1；2019年全国大学生数学建模竞赛，获国家一等奖数量山东省第1，获国家一等奖数量全国第2；2020年数学建模国家奖数量山东第1。

优化招生专业结构，本科招生生源质量逐年提升

瞄准特色鲜明的高水平应用研究型大学战略目标，大力调整学校人才培养结构，积极发展研究生教育、稳定本科教育、压缩专科教育。青岛校区停止4个高职专业的招生，临沂校区停止14个专科专业招生，增加13个专业的专升本类别，7个专业增加“3+2”、“3+4”贯通培养招生，实现青岛校区主要以本科、硕士博士研究生培养为主，临沂校区从以专科为主到以本科为主办学的新格局。

主动适应山东省“专业（类）+学校”志愿填报和招生录取方式改革，科学制定招生专业选考科目；开展大类招生，大类培养试点，积极融入美术类省统考平台和联考平台，新增高水平运动队招生计划。招生录取成绩位列省属高校前列，本科招生生源质量逐年提升。