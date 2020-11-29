致敬英雄城市！首届大学生艺术博览会（武汉）开幕

11月28日起至12月3日，武汉大艺博面向公众开放。

中国美术家协会副主席、四川美术学院院长庞茂琨宣布首届大艺博（武汉）开幕（活动方供图）

武汉大学校长窦贤康致辞（活动方供图）

南方网讯 （记者/杨智明）11月28日上午11时，万众期待的首届大学生艺术博览会(武汉)在武汉国际会展中心隆重开幕，这是大艺博在华中核心城市的首次亮相，也是年轻艺术学子、青年艺术家们为这座英雄之城呈上的一份特殊献礼。

武汉大学校长窦贤康，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升，湖北省武汉市政府党组成员、副市长陈红辉，中国美术家协会副主席、四川美术学院院长庞茂琨，湖北美术学院院长许奋，广州美术学院副院长范勃，清华大学美术学院党委副书记李鹤，华南师范大学美术学院院长方少华，湖北美术学院副院长刘茂平，中央美术学院设计学院党总支书记、国际平面设计师协会副主席王子源，蓝月亮(中国)有限公司副总经理徐玉玲等贵宾出席了开幕式，一同见证了首届大艺博(武汉)的盛大启动。

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

一个特殊年份，一场特殊盛会

意义非凡，规模非凡

武汉大艺博，是大艺博成立八年来的第12个博览会，也是历届大艺博中最特殊的一届。作为一个从创立之初，便以发掘、扶持、推广青年艺术为己任的专业艺术机构，大艺博第一次，将一座城市放在了首位。

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

在2020这个特殊的年份，来到武汉这座城市，大艺博怀抱一个初衷，就是集结国内青年艺术力量，以一场规模空前的青年艺术盛会，助力武汉城市文化生活复苏，重启美好生活。

武汉大艺博作品征集启动后，引发了国内外艺术青年对武汉城市复兴的高度关注，在各大院校与青年艺术家的踊跃支持下，组委会收到来自全球357所院校的4800多位青年艺术家数万件作品的应征，最终810位青年艺术家3026件作品入围参展，展览面积高达11000+m²，在参展艺术家数量、参展作品数量、展览面积上均创下大艺博历年之最。

年轻，当代，未来

90后艺术新生代的超级盛会

大艺博一直致力于为中国年轻艺术创作群体提供高水平展示平台，8年来共有6000多位青年艺术家，超过15400件作品通过大艺博平台得以展示，并由此进入公众、专业机构、艺术收藏者、媒介的视野。由于奉行专业、权威与专注的理念，大艺博也成为关注中国青年艺术家的人士、机构把握青年艺术家及作品资讯、信息最重要的平台之一。

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

本届武汉大艺博参展艺术家及参展作品构成保持一贯鲜明定位：学院、活力、潜力，并逐渐形成 年轻化，国际化，高学历的三大鲜明标志：

今年武汉大艺博的参展艺术家中，硕士学历高达65%，逾七成参展艺术家为90后，00后也正在崭露头角。这一代青年艺术家成长于世纪之交全球一体化的信息时代，充分沐浴在多元文化跨界交融的时代语境下，视野开阔，不拘一格，敢于尝试，在这一代年轻人身上表现得淋漓尽致。

应征艺术家遍布全球357 所院校，除了占据主导地位的以八大美院为首的国内各大院校，另有来自英国、美国、法国、意大利、德国、西班牙、加拿大、俄罗斯、新西兰、韩国、日本等国家美术院校艺术专业留学生的踊跃参与，极大地丰富了参展作品的个性。

这些年轻艺术家的创作，涉猎国画、油画 、版画、雕塑、综合材料、水彩、漆画、岩彩、摄影、影像、装置等几乎所有艺术门类，且显示出对跨界尝试、综合材料与数字化创作的浓厚兴趣。

“2020”“武汉”“绿码”

每一个议题都与这座城市密切相连

本届武汉大艺博延续综合展区+展示专区的经典设置，综合展区以国画、油画、版画、综合材料、漆画等艺术门类为线索设置 6 大板块 13个展示区域，全面呈现以90后为主的艺术新生代的创作风貌。

在综合展区之外，今年武汉大艺博的每个专区议题都与武汉这座城市，与2020这个年份紧密相连。

今年大艺博落地武汉，恰逢湖北美术学院100周年，特别设立 百年湖美HIFA 100——湖北美术学院一百周年校庆师生作品专区，从多元视角呈现湖北美术学院师生当代艺术创作的新风采，充分展示武汉当地青年艺术的学院力量。

2020年是极不平凡的一年，大艺博在2020年来到这座无数人并肩战斗过的英雄之城，特别以“同心抗疫 致敬英雄”为主题，展出由29名青年艺术家创作的37件抗疫主题作品，以铭记这个时代最特殊的一段历史，致敬所有为抗击疫情作出贡献的无名英雄。

而在公共艺术展区，今年大艺博的公共艺术项目，主创艺术家冯晓峰、肖继平同样以2020年的特殊符号”绿码“为创作元素，邀请武汉市民共同参与，用上千武汉人的健康符号，集结成城市复兴的重要标志，在武汉城市复兴的重要时刻，向世界展示一个健康美好的武汉形象，传达武汉人民重启美好生活的心声。

爱生活，爱艺术

以艺术之美，重启美好生活

从创办之日起，大艺博便秉承”爱生活，爱艺术“的理念，致力于成为一座联结艺术与生活的桥梁。

本届武汉大艺博，除了紧扣“2020”与“武汉”两大主题，在作品规划上，则以 “ 美 ” 为基准，在包罗万象的艺术门类与题材中，精心筛选不同姿态的美，色彩之美，笔触之美，晕染之美，结构之美，气韵之美，意境之美，写实之美，抽象之美……让这份带着年轻人活力与勃勃生机的美，为武汉市民带来2020年末最纯粹美好的一份艺术体验。

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

首届大学生艺术博览会(武汉)开幕（活动方供图）

秉持推动中国青年创新力量成长及助力武汉城市复兴的两大初衷，中国洗涤行业知名品牌蓝月亮连续第七年成为本届大艺博的首席赞助商；国内知名投资机构中珈资本成为本届大艺博的特别赞助商，共同推动大艺博在武汉的成功开启。

据悉，11月28日起至12月3日，武汉大艺博面向公众开放，儿童免票，学生群体、医护人员、抗疫期间的志愿者及基层一线工作人员，均可凭有效学生证、工作证等证件免票入场。