暨大举办第三届粤港澳大湾区医学与健康发展论坛

11月28-29日，由暨南大学和博雅生物制药集团主办的“第三届粤港澳大湾区医学与健康发展论坛”在暨南大学举行。

南方网讯 (记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗)11月28-29日，由暨南大学和博雅生物制药集团主办的“第三届粤港澳大湾区医学与健康发展论坛”在暨南大学举行。本届论坛以“大湾区·大医学·大融合”为主题，聚焦医学研究与实践前沿，围绕多项医疗卫生健康领域的议题展开研讨，来自内地与港澳医疗卫生界行业管理者、专家学者、医药行业领袖等两百余人齐聚暨南园，为粤港澳大湾区的医学人才培养、医学教育发展建言献策。

论坛现场

论坛现场，广东省卫健委副主任周紫霄带来主题报告《抢抓历史机遇，塑造健康湾区》;澳门特别行政区卫生局局长李展润做了精彩主题演讲。在院长论坛环节，共有6位演讲者进行分享。香港大学深圳医院书记徐小平教授做了《香港大学深圳医院现代医院高质量发展实践与探索》的演讲;广东省第二人民医院院长田军章教授分享了《5G智慧医院建设与实践》;佛山市第一人民医院党委书记刘永耀教授作《塑造医院文化品牌，推动医院建设上新水平》的专题报告。深圳市人民医院院长邱晨教授带来主题报告《高水平医院建设的关键抓手及我们的实践》。大会还通过网络连线中国科学院院士、中山大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授，为参会人员作《乳腺癌免疫治疗进展》的专题报告。

会上还举行了暨南大学优秀医院管理干部、暨南大学优秀医学教育工作者颁奖仪式。暨南大学医学口共接收来自各生物医药与健康产业企业的捐赠近4000万元，主要用于医学学科建设、科学研究、人才培养等。

据悉，暨南大学粤港澳大湾区医学与健康发展论坛至今已举办第三届，学校将继续发挥三地各自优势，在健康保障、人才培养、科学研究、专科建设等各方面积极探索，共同推动粤港澳大湾区医疗卫生深度融合发展。