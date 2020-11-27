学科专业一体化：山东青年政治学院应用型学科建设路径选择

专业刚深入，学科再出现。问题很明确，办法还不全……”这是山东青年政治学院党委委员、副院长陈雨海在学校线上高质量发展大讨论“学科、科研与申硕工作专题”板块落下帷幕时的一首打油诗。“学科建设”，这个夯实办学根基的关键问题，在这场大讨论中引起了学校上下的广泛关注。“如何更好的进行学科建设?”成为学校新的历史时期面临的核心问题。

近年来，学校科学判断自身发展阶段和学科建设成长的逻辑，分步骤、有重点地实施学科建设。根据产业发展、服务对象对人才需求的学科知识、实践能力和综合素质要求的内在联系，围绕专业建设完善支撑专业发展的相关学科知识体系，开展学科建设和创新性研究;构建本科人才培养专业群，使产业链、知识链、人才链有机衔接。通过学科专业一体化建设，形成一支学科研究组织与专业教学组织深度融合，学科(专业)带头人、学术带头人、学术骨干和学术基本研究力量相对稳定、结构合理的师队伍，逐步形成了“产业引领、专业融合、学科筑基、应用为果”的产学研用一体化的应用型人才培养模式。

目前，“音乐与舞蹈学”“社会学”两个学科参与申报山东省高水平优势特色专业;立项建设校级重点学科15个。以成果产出为导向，强化20个校级科研平台的建设目标任务。3个省级青年科技创新团队获批立项，为省内同类高校数量最多。1个省级人才引育建设团队为社会学学科“大数据与社会治理”研究方向的学术梯队建设奠定基础。

学科建设带动专业建设与实践，继红色舞剧《乳娘》之后，全国首部抗疫题材舞蹈诗《逆行》既强化了“音乐与舞蹈学”学科建设，也展现了应用型、复合型舞蹈人才培养成效。1项成果获得山东省第三十四届社会科学优秀成果二等奖;1项成果获得山东省第六届社会科学普及与应用优秀作品奖;发表SCI、SSCI、CSSCI等高水平论文42篇;学校全年各级各类项目的申报量增长30%。服务社会能力明显增强，凸显应用型办学定位，全年立项横向项目145项，到账经费总额1765.7万元。自然科学类项目经费全年涨幅92.3%。舞蹈学专业获批为山东省一流本科专业建设点;4门课程获批为国家级一流本科课程。