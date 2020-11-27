“看中国·外国青年影像计划·广东行”展映仪式在暨大举行

11月20日下午，“看中国·外国青年影像计划·广东行”的展映仪式在暨南大学举办，放映了9部由中外学生共同完成的优秀纪录片，也标志着为期17天的“看中国·外国青年影像计划·广东行”活动正式落下帷幕。

南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗 周梓馨 陈念熙)11月20日下午，“看中国·外国青年影像计划·广东行”的展映仪式在暨南大学举办，放映了9部由中外学生共同完成的优秀纪录片，也标志着为期17天的“看中国·外国青年影像计划·广东行”活动正式落下帷幕。

(广州展映仪式上的团队成员合影)

“看中国·外国青年影像计划”是一项由北京师范大学主办的文化体验与影像创作实践项目，旨在邀请外国青年，通过自主拍摄来讲述中国故事、构建中国形象和传播中国文化。今年受到疫情影响，外国青年无法来到中国，经过多轮协商，2020年的“看中国”项目新增“在华外国青年看中国”和“远程看中国”两个单元，并在原有的“农事·农家·农人”主题之上增加“后疫情时代”的主题。

其中，“看中国·广东行”活动邀请了来自尼日尔、加拿大、博茨瓦纳、泰国、巴基斯坦、刚果(布)、莱索托、尼日利亚的8名暨南大学留学生，在暨南大学8名中方制片人一对一的协助下，共同完成纪录片的拍摄。

作为一所百年侨校，暨南大学的使命是将中国优秀传统文化传播到五湖四海，这正与“看中国”项目“以外国青年的视角来观察和传播中国文化”的内核不谋而合。正如暨南大学艺术学院李学武院长在开营仪式上用“相见恨晚”一词来形容暨南大学与“看中国·广东行”的关系，她说到：“希望‘看中国·广东行’能在今年结出丰硕的果实，使得中国文化作为一种的生命基因继续传承下去。”而北京师范大学教授、中国文化国际传播研究院副院长罗军教授则对中外青年们的拍摄提出了期待：“希望在座的各位能充分利用这段时间，发现真心想讲的故事，采用最想用的方式，拍出最好的故事。”

11月5日至11月18日，“广东行”团队成员前往广州、深圳、梅州三地，分别围绕“农事·农家·农人”和“后疫情时代”两大主题进行拍摄和剪辑工作。经历了拍摄完成后的5日集中剪辑，11月20日下午，2020年“看中国·外国青年影像计划·广东行”团队带着制作完成的九部优秀短片《新农具》、《阿齐兹，我亲爱的》、《茶秘》、《雙鱼》、《光》、《酒翁上线》、《中医》、《愈“和”》和《尋路粵鄉》，在暨南大学学术报告厅进行了集中展映。

展映仪式上，暨南大学饶敏副校长代表暨南大学，对2020年“看中国•广东行”展映仪式的举办表示祝贺。她提到：“‘看中国’项目以外国青年的视角来看中国，在感受中国风土人情的同时，也将中国文化传播到了世界各地。”北京师范大学中国文化国际传播研究院执行院长、中华文化促进会副主席高峰教授表示，作为今年“看中国”最后一个启动的项目，“广东行”的顺利展映标志着2020年“看中国”项目全部圆满结束，也给今年的活动画上一个漂亮的句号。

带队老师连线了外方导师Jocelyn Ford，她谈到：“我相信你们已经学会了如何与来自不同背景、文化、语言的人合作，但最重要的是我希望你们能学会如何与和你想法不同的人合作。”

虽然“看中国·外国青年影像计划·广东行”项目已经落下帷幕，但“广东行”团队成员已在活动过程中结下了深厚的友谊。来自博茨瓦纳的马乐闻说到：“我永远感谢你们为弥补我们之间的沟通障碍所做的努力，和你们在一起的时光将是我今年的社交最大的亮点;从你们身上，我学到了很多。”而来自加拿大的嘉乐则表示：“这是一个多么美妙的方式，来结束这并不是那么美好的一年。”