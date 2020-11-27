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加强青年教师党性教育，构建和维护“青风正气”

2020-11-27 10:44 来源：南方网
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　　百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。”山东青年政治学院纪委围绕“立德树人”根本任务，履行政治监督职责，加强青年教师党性教育，构建和维护“青风正气”，进一步凝练和凸显学校“青年政治”办学特色。

　　以政治建设为统领，增强使命担当。同时，教育青年教师传承学校“红色基因”，保持“青年政治”底色。疫情期间，青年教师与祖国同呼吸、共命运，积极争当“战斗员”、全力担当“宣传员”、踊跃抢当“统计员”、及时竞争“录播员”，为学校抗击疫情全面复学复课提供了有力保障，为山青精神注入了新的内涵。

　　以纪律教育为保障，守住师德底线。在青年教师中深入开展纪律教育，人事处抓入职教育、宣传部抓师德教育、二级学院抓日常教育、党支部抓专题教育，构建起部门单位分工负责、相互衔接的纪律教育体系，把政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律、廉洁纪律贯穿始终，确保教师不碰红线、不越边线、守住底线。青年教师课堂教学守规矩、学术报告存戒惧、师生关系讲原则，保持了良好的道德风尚。在疫情期间，教师未发表敏感言论，主动做学生思想工作，积极宣讲党和国家关于抗疫复学的方略举措，展现了青年教师有底气、接地气、讲正气的精神风貌。

　　以“四风”整治为抓手，传承优良师风。在青年教师中深入开展“四风“整治，聚焦青年教师工作中较为普遍存在的“重科研、轻教学”、“重理论、轻实践”、“重技术、轻教研”等苗头性、倾向性问题，引导广大教师着眼新时代高质量发展要求，贯彻新发展理念，围绕国家人才需求、学校办学定位、学生成长成才，做好职业规划和职业发展，做“四有”好老师，传承优良师风。青年教师思想务实、工作踏实、作风扎实、品行老实，成为学校教育事业改革发展的一支生力军。

　　以文化建设为基础，涵养廉洁品行。在青年教师中营造浓厚的廉政文化，宣传教育行业先进典型，增强教师职业荣誉感，紧盯入学毕业敏感时期，紧盯重要假日节点，发布廉政提醒，要求教师自警、自醒、自重、自律，主动拒绝学生家长赠送礼品、安排游玩、组织宴请等利益输送，构建新时代“清”“亲”师生关系，涵养教师廉洁品行。青年教师积极向上、洁身自好、青风正气，赢得学生、家长、社会一致好评。

编辑： 罗予岐

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