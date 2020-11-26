A.I.助力常平教育发展，骨干教师开展智慧教育培训

11月24日，由东莞市常平镇教育管理中心主办，常平镇中心小学、科大讯飞股份有限公司、科大讯飞 A.I.教育学院承办的“A.I.之光”的教师信息化教研培训活动在常平镇中心小学举行。

11月24日，由东莞市常平镇教育管理中心主办，常平镇中心小学、科大讯飞股份有限公司、科大讯飞 A.I.教育学院承办的“A.I.之光”的教师信息化教研培训活动在常平镇中心小学举行。本次活动邀请深圳市龙华区教育科学研究院院长助理林君芬和科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷两位教育专家进行主题演讲。东莞市常平镇教育管理中心主任钟远飞、东莞市常平镇教育管理中心副主任张国栋、东莞市常平镇教育管理中心基教股股长苏浩彬、科大讯飞华南大区教育行业总监田郁平、科大讯飞华南大区教育交付服务总监毕延枫与百余名东莞市骨干教师共同出席本次活动。

(科大讯飞华南大区教育行业总监田郁平在本次活动中致辞)

时代的趋势推动这些老师们加强学习、与时俱进。教育信息化的发展，带来了教育形式和学习方式的重大变革，对传统的教育思想、观念、模式、内容和方法产生了巨大冲击。而科大讯飞所带来的智慧课堂，无疑为他们带来了新的希望。

本次培训活动通过理论、分享、实践为东莞的青年骨干教师使用人工智能进行智慧教学赋能。而除了东莞常平之外，科大讯飞已在广州、深圳、珠海等城市探索出越来越成熟的粤港澳大湾区智慧教育城市样本。

教育大咖莅临东莞常平

论道新教育场景下教育范式变革

今年以来，新冠肺炎疫情让教育场景发生巨变，如何利用好技术手段提升教学能力，成为教师们迫在眉睫的必修课。疫情让大规模线上教育成为现实场景，在与会专家看来，信息技术与教育教学的深度融合势不可挡。

深圳市龙华区教育科学研究院院长助理林君芬从教育的角度去看技术和教育的融合。“老师在课堂上交给学生的是现有知识?还是一种方法?”林君芬在做《互联网+学习范式转型》主题演讲时，抛出了一个选择题。她从教学设计出发，指导老师如何创新信息化教学方式，提升多样化互动教学能力，从而帮助学生适应信息技术环境下的学习，促进学生核心素养的养成。

林君芬认为，万物互联的场景时代到来，虚拟世界与现实世界的“边界”变得越来越模糊，技术正在或将超越学习空间的有限性，推动学习范式从面向客观知识的离身学习向真实世界的具身学习演进，学生学会用学习的方式解决生活世界和未知世界的问题。线上教育，已经于学习范式演进中走向新常态。

(林君芬在做《互联网+学习范式转型》主题演讲)

正是这种万物互联，孕育了智慧课堂，并不断在全国快速复制。田郁平透露，疫情期间，科大讯飞为全国21个省6500余所学校提供智慧教育产品和服务，为全国免费提供20亿次在线教学和作业。

尽管全国各地的智慧课堂遍地开花，但如何将人工智能等技术深度融入到具体的教育教学实践，受到嘉宾们的热切关注。

“再好的技术与产品。只有应用才会产生价值。我们的智慧课堂项目在全国落地后，并不是安装后就会产生应用效果。而我们的A.I.教育学院，简单地说就是帮助大家解决应用问题。”在本次培训活动中，科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷说。

(科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷在做主题演讲)

基于科大讯飞人工智能技术在教育领域的创新应用，科大讯飞A.I.教育学院通过设置教育信息化理论、智慧课堂实践案例分享、教学方法策略、通用信息技术等课程，为学校提供教师信息化素养提升与应用能力建设的整体解决方案。

在常平镇的这场培训中，张雷则将更多的目光放到了课堂实践中。“借助信息技术，如何打造一节好课?”张雷提出，信息技术下的课堂教学能够突破40分钟教学时间限制，打破教室物理空间限制，教师可以通过精准教学系统等智慧工具了解学生的个性化需求，及时获取课堂反馈，实现作业“千人千面”、多元智能评价，提升教学的针对性和精准度，让课堂更精彩。

创新教学模式

骨干教师体验A.I.教育

在科大讯飞教研老师的指导下，24日下午语文、数学和英文三个分科组的1+1体验课同步开展。课堂上，老师们每6人一个小组，学习如何使用讯飞的智慧教育产品辅助授课。

(常平镇中心小学举行分科组的1+1体验课)

技术+教育融合的星星之火，正在常平这个小镇上逐渐燎原。然而，在本次活动的互动环节，有东莞的老师现场发出了“灵魂式”的提问：教师这一职业，会不会被人工智能所替代?

先后指导全国上百所学校成功实践信息化教学的张雷有自己的答案：教师是课堂的设计师，技术的应用究竟能让学生的学习发生什么变化取决于教师的教学理念。“技术与教育的结合，应体现教育的先进性，而不是技术的先进性，技术不能自动改变教学。”张雷说，科大讯飞将持续探索技术创新，系统化地打造智慧教育区域样板，让科技服务教育公平而有质量地发展。

(教师们就智慧课堂相关应用问题正在交流)

A.I.赋能

东莞常平的智慧课堂探索

三年前，科大讯飞在常平镇撒下了智慧课堂的种子。2017年，常平镇政府与科大讯飞启动“智慧课堂开发建设与应用服务项目”。智慧课堂改变了传统课堂教学模式，老师和学生们也迎来了教育模式的新变化也带来了新成果。常平实验小学结合智慧课堂系统，实践翻转课堂教学模式的相关课例、教学设计论文多次获得省级、市级、镇级奖项;常平振兴中学教师在第22届全国教师教育教学信息化交流展示活动中，获得了基础教育组课例一等奖，在市慕课创新案例评选活中获得4个一等奖。

疫情期间，智慧课堂在常平创造的“停课不停学”成绩更是可圈可点——据了解，疫情期间科大讯飞智慧教育系统帮助常平镇教师布置了共9万多份作业，还为一万多名师生提供了轻智课、录课以及“畅言晓学”等在线作业的使用提供了服务保障。

像这样的智慧课堂，常平镇和科大讯飞在过去的3年里，一共在2所中学和11所小学的203个班成功开展，服务师生1万人。

建设智慧课堂是大势所趋。正如常平镇教育管理中心主任钟远飞在致辞中指出： “态度决定成败”，作为教育工作者，应该积极拥抱这种新型教育形式，“既来之，则安之;凡事预则立，不预则废”钟远飞说，只有不断学习，才不会被时代抛弃。

(常平镇教育管理中心主任钟远飞致辞)

东莞常平，是科大讯飞智慧教育的一个缩影。

近几年，国家和省市的教育部门的教育信息化规划文件均明确提出教育信息化发展应以深化应用为核心，充分发挥大数据、云计算、人工智能等技术对教育教学改革和发展的作用。而在应用层面，广东省多个城市的多所学校已经将智慧课堂等智慧教育产品融入到了常规教学中。

科大讯飞华南大区教育行业总监田郁平在本次活动中致辞时介绍，讯飞的教育产品已经在全国31个省级行政单位38000多所学校中应用，服务超1亿师生。而着眼东莞所在的粤港澳大湾区，科大讯飞的智慧教育产品已在广州、深圳、佛山等10个城市约1500所学校全面铺开应用，服务近40万名师生。

在教育信息化发展的大背景下，人工智能技术将会充分发挥其作用，成为智慧教育发展技术底座。而深耕教育领域16年的科大讯飞也将持续为东莞的智慧教育的发展提供源源不断的能量，促进东莞乃至粤港澳大湾区智慧教育的持续发展。