首届“华南公共治理高峰论坛暨公共管理学科建设”研讨会在华南师范大学成功举办

探讨现代国家建构的中国实践与中国经验，具有重要的理论魅力和实践意义

南方网讯 11月21日，首届“华南公共治理高峰论坛暨公共管理学科建设”研讨会在华南师范大学成功举行。本次研讨会由华南师范大学政治与公共管理学院主办，华南师范大学国家审计与公共治理研究中心以及华南师范大学粤港澳大湾区教育与社会融合研究中心联合协办，邀请到来自中国行政管理学会、北京大学、清华大学、复旦大学、四川大学、吉林大学、西安交通大学、兰州大学、上海交通大学、中山大学、厦门大学、华东师范大学等25家单位的公共管理学界知名专家学者参加，吸引了来自校内外共300多名师生到场观看。

论坛开幕式由华南师范大学政治与公共管理学院院长胡中锋教授主持，首先播放了新鲜出炉的学院宣传片，随后华南师范大学蒋达勇副校长代表学校在研讨会开幕式上致辞。

他指出：“进入新时代以来，我国治国理政的理论与实践均取得了历史性进展。尤其是今年初突如其来的新冠疫情给全球经济社会发展带来前所未有的冲击。在中国共产党的坚强领导下，我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，这充分彰显出中国之治的制度优势。刚结束不久的十九届五中全会，站在‘两个一百年’的历史交汇点，提出了‘十四五’时期经济社会发展的六大目标，擎画了面向2035年基本实现社会主义现代化的发展蓝图。

在此背景下，我们召开公共治理高峰论坛与公共管理学科建设研讨会，聚焦面向2035年国家治理的机遇与挑战、中国共产党与中国之治、改革开放40年与中国特色公共管理的创新、中国公共管理学科建设的经验与展望等重大而前沿主题，探讨现代国家建构的中国实践与中国经验，具有重要的理论魅力和实践意义。”

上午的高峰论坛采取线上与线下结合的形式举行，分设了四个议题。议题一聚焦“面向2035的国家治理机遇与挑战”，由暨南大学公共管理学院院长蔡立辉教授主持，来自复旦大学国际关系与公共事务学院的竺乾威教授、兰州大学管理学院的名誉院长包国宪教授、中国行政管理学会的原执行副会长高小平研究员、湖南农业大学公共管理学院与法学院的徐晓林教授、西安交通大学公共政策与管理学院的朱正威教授，发表了精彩的观点。

议题二聚焦“中国共产党与中国之治”，由广州大学公共管理学院院长陈潭教授主持，来自北京大学政府管理学院的赵成根教授、中山大学政治与公共事务管理学院的肖滨教授、南京审计大学公共管理学院的金太军教授、厦门大学公共事务学院党委书记黄新华教授、《新华文摘》杂志社高级编审胡元梓研究员围绕此议题，分享了各自独到的见解。

议题三聚焦“改革开放四十年与中国特色的公共管理创新”，由华南师范大学政治与公共管理学院副院长杨爱平教授主持，来自北京航空航天大学公共管理学院的胡象明教授、上海交通大学国际与公共事务学院的副院长彭勃教授、深圳大学管理学院的副院长马卫红教授、广东外语外贸大学社会与公共管理学院的院长彭未名教授、华南农业大学公共管理学院的院长史传林教授就此议题，进行了深入的交流。

议题四聚焦“中国公共管理学科建设经验与展望”，由华南师范大学政治与公共管理学院首席专家倪星教授主持，来自四川大学公共管理学院的姜晓萍教授、清华大学公共管理学院的党委书记彭宗超教授、吉林大学行政学院的张贤明教授、东北大学文法学院的院长张雷教授、北京师范大学政府管理学院的院长章文光教授、华东师范大学教育学部的郅庭瑾教授，在线就该议题提出了诸多富有启发性的前沿性观点。

最后，华南师范大学政治与公共管理学院公共管理一级学科博士点负责人、首席专家倪星教授代表主办单位对本次大会进行了总结，认为本次研讨会大家云集，精英荟萃，成果丰硕，聚焦研讨了百年未有之大变局下我国国家治理的诸多重大前沿性问题，分享了公共管理学科建设的宝贵经验，为华南师范大学公共管理学科的高质量发展指明了方向。

下午的“公共管理学科建设”闭门会议由胡中锋院长主持，参会人员为省外专家和学院学科点负责人。专家们就学科的平衡发展、主流与特色的关系、学术团队建设、主流研究的显示度、国际化视野、资源有效整合、为老师营造绩效导向的组织文化等问题，进行了长达3个多小时毫无保留的分享，这对华南师范大学推进新时代新文科新发展，尤其是政治与公共管理学院的学科建设，具有十分重要的指导意义。（供稿：杨爱平 温明月 叶紫琪 徐梦晴）