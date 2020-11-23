各界专家齐聚广外，共探数字贸易发展动向

11月21日，广东外语外贸大学建校55周年系列学术活动之“第五届广东服务经济发展论坛”在广外北校区举行。

南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/邹丽芸)11月21日，广东外语外贸大学建校55周年系列学术活动之“第五届广东服务经济发展论坛”在广外北校区举行。来自商务厅和社科联等政府部门职能部处、珠三角服务型企业及相关高校的专家、学者和高管齐聚一堂，围绕“数字贸易：创新与发展”主题，共探数字贸易发展动向和服务贸易新未来。

论坛现场

本届论坛上与会嘉宾经过主题演讲和探讨达成以下共识：一是继续加大数字贸易领域开放力度和开放进程。商务部研究院李俊所长认为，数字贸易可以理解为数字产业的国际化形态、数字技术对传统贸易的升级改造以及数据的跨境流动。中国数字贸易发展问题不在于贸易和产业规模，而更多在于数字经济贸易规则的治理及国际化对接，数字贸易领域开放程度仍待进一步提高，数字贸易朋友圈亟待建立。二是广东以数字贸易为核心推进服务贸易正当其时且大有可为。广东外语外贸大学国际服务经济研究院院长林吉双教授认为，2019年广东跨境电商进出口总值达1107.9亿元(不含海外仓、邮快件进出口渠道)，采用互联网交易的服务贸易出口总值达2700亿元，基于互联网技术交易的数字产品和服务出口总值达2000亿元以上，数字经济总体规模超过4万亿元位居全国第一。广东数字货物贸易与数字服务贸易规模全国领先且具有良好的数字贸易产业基础，数字化技术赋能贸易发展将成为广东外贸增长的新引擎。三是企业数字化创新与实践的关键路径在于“给产业做数字化助手”。腾讯微校产品中心总监张磊提出，数字贸易的实现源于现代信息技术的深度应用。通过云技术、AI算法、机器学习等对产品、设计、交付各个环节进行数字化改造，构建智慧办公、智慧营销、智慧生产、智慧交付等智慧管理体系，不仅能打破服务贸易的时间空间界限，而且能满足大规模消费群体的个性化、柔性化需求。

此外，与会代表还就广东未来数字贸易发展的工作重点进行了讨论交流，主要内容包括一是完善顶层设计，择机出台数字贸易发展规划。二是优化政策配套，推动落实数字贸易发展扶持政策。三是加强原始创新，切实提升数字贸易“硬科技”支撑。四是构建企业梯队，持续提升数字贸易供给能级。五是建立统计体系，消除数字贸易统计与实际发展鸿沟。

据介绍，广东外语外贸大学国际服务经济研究院已连续五年组织“广东服务经济发展论坛”，该论坛已成为全省政界、学界、商界交流探讨广东服务经济高质量发展的重要交流合作平台。