儿童英语如何浸入式教学？这个研讨会在广州召开

儿童英语教育方式如何从单纯语言学习转变成浸入式课堂？

儿童英语教育方式如何从单纯语言学习转变成浸入式课堂？11月22日，由广东省语言文字工作协会主办、i2艾途双语教育研究院承办的“儿童英语浸入式教学与实践研究研讨会”召开。广东省语协外工委副会长、i2艾途双语教育研究院执行院长郭植梅，广东外语外贸大学英语教育学院副教授康叶钦就儿童双语学习及浸入式学习方法作了主旨报告。专家指出，儿童英语浸入式改革，倡导的是在感知、体验、实践、参与中学习，要让孩子广泛接触多元文化，帮助提升英语思维品质。

浸入式英语学习需要接触多元文化

郭植梅从儿童语言思维品质培养、对浸入式教学的认识和实践等方面进行了分析介绍。她指出，语言与文化紧密相连的，只有让孩子广泛接触多元文化，才能真正开阔思维，具备国际视野，真正获得独立思考和思辨思维能力，进而帮助他们提升他们的英语思维品质。浸入式教学能让孩子广泛接触不同文化和环境，刺激左右脑的发育，思维更活跃，为具备长远竞争力打下坚实基础。

广东省语协外工委副会长、i2艾途双语教育研究院执行院长郭植梅作主旨报告。

康叶钦指出，以“语”为“用”，能培养孩子的全面素质。她说，儿童英语浸入式改革，倡导的是在感知、体验、实践、参与中学习。学习的内容既是语言的真实情境，也是语言的载体，这为孩子提供了宽广和多元的学科知识内容，也为语言学习创造了广阔和丰富的自然和社会情境，从而带来的不仅仅是单纯的学以致用，更是综合素质的全面培养。

广东外语外贸大学英语教育学院副教授康叶钦作主旨报告。

康叶钦就“浸入式教学”的理念和实验研究情况进行了介绍。她根据长期的对照实验研究的数据结果指出，浸入式课堂教学下，孩子的表达能力优势显著。她说，接受英语浸入式教育的实验班儿童，比起接受常规教学的孩子，发音更清晰、口语表达更地道自然，并且对自己的口语表达很自信。在词汇量及流利程度方面，两者也有很大的差距。参与浸入式实验教学的学生词汇更丰富，且能流利地表达自己的观点。

真实情境教学让英语学以致用

i2艾途双语教育研究院相关负责人介绍，该机构也在探索并实践着“浸入式教学”。i2艾途双语教育研究院的主讲嘉宾Jacob Polhil表示，在i2全国近百校区中，学员们主修的两项课程，“语言艺术”和“PBL（Phenomenon-based Learning）真实情境教学”，都是以“浸入式”教学方式开展的，并且都取得了很好的学习效果。

Jacob Polhil介绍，在i2的语言艺术课上，课堂上由外教授课，保持英语全浸泡，还原母语式的学习环境。同时，外教会带领学生到生活中的各种场所，例如超市、银行、机场等，用全英文的方式教授他们与场景主题相关的英语，使英语真正学以致用。

Jacob Polhill表示，语言的本质是理解，目的是在广阔的真实场景中应用。i2的教学，坚持英语全浸泡，不仅能很好地促使孩子将英语能力延伸到课堂之外，丰富多元的教学，更能开阔孩子的眼界，锻造孩子的跨文化理解力、沟通能力、创造力、批判性思维及合作精神，培养孩子的全球胜任力。

i2的明星外教Simon WILLIAMS和他的7名小学员为现场来宾带来浸入式教学研讨课，为来宾们上了一节生动的综合“英语课”。

2019年10月，i2艾途双语教育研究院申报了广东省语言文字工作协会的立项课题《阅读与思维——基于深度学习的英语思维品质培养》的子课题并获得通过。

2020年5月起，i2艾途双语教育研究院便开始与“中加美教育合作项目-英语浸入式课程”项目组的专家们多次交流及学习研讨，双方在今年8月确定了课题研究合作，并且i2成为该项目的唯一校外实践基地。

在研讨会现场正式举行了两大课题的授牌仪式。i2艾途双语教育研究院相关负责人介绍，这象征着i2今后将与广东省语言文字工作协会及浸入式课题组专家进行更紧密的教研与实践合作，共研英语教学新方向，培养更多的双语学子。