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线上线下精准匹配，广外举办专场招聘会助力学生就业

2020-11-22 11:59 来源：南方网
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　　南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/阳豆豆)11月21日，2021届高校毕业生就业供需见面活动(一带一路人才暨外语外贸管理类专场)在广外北校区田径运动场举行。本次供需见面会共有230多家用人单位来广外揽才，包括融创、格兰仕、壳牌、新东方等知名企业，共提供各类就业岗位2000余个，涉及外语、外贸、经济、管理、计算机、营销、教育、法学、新闻、广告等专，吸引了众多毕业生前来求职应聘。

　　(招聘会现场)

　　记者了解到，本次招聘会采用“线上+线下”精准匹配的形式，引导企业、指导学生进入广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台。学生可在专场活动规定时段浏览所有用人单位的岗位，更快捷高效地获取求职信息，实现了“线上预先选择、线下精准洽谈”，促进了用人单位与毕业生的精准匹配。同时，活动专门设置“应征入伍政策咨询”“基层就业政策咨询”“就业咨询”“创业咨询”“简历修改”等内容丰富的功能区，邀请经验丰富的专业老师和第三方专业机构，为学生提供基层就业咨询和就业、创业、免费简历修改指导等，着力加强全方位精准化就业服务。

　　广东外语外贸大学谈到学生就业指导中心主任康为茂谈到，“招聘会提供的就业岗位其实很多，但部分学生会存在‘不就业慢就业’的心态”，为积极转变学生的就业观，帮助学生便捷明确自我定位、了解职业、找准求职方向，广外开放了大学生职业测评系统供学生使用。学生可从“现状评估”“自我了解”“职业探索”“决策行动”等版块进行自我测评，通过系统自动生成的测评报告了解测评结果，广外安排职业咨询师协助解读。此外，在提升学生就业能力方面，广外根据毕业生主要就业意向，分类加强对毕业生的专题培训，内容涵盖公务员考试、事业单位招聘、银行系统招聘、教师资格考试，研究生入学考试等。

　　(学生了解职位信息)

　　值得关注的是，广外在扶持学生就业上将有五大计划：1.加大高质量就业岗位开拓力度。健全与优质用人单位合作互动长效机制，主动与粤港澳大湾区城市群、行业协会、重点用人单位开展战略合作;2.提质增量毕业生就业渠道。引导毕业生积极到民营企业、中小微企业就业，拓展新兴业态就业空间;3.加强对毕业生的个性化服务。坚持“一生一策”动态管理，对就业困难的学生建立详实的工作台帐、帮扶台账和就业跟踪台账，并进行一对一帮扶指导，及时跟进就业进度;4.开展职业咨询服务。开放“广外就业”微信公众号进行职业咨询线上预约，预约成功后由专业咨询师一对一提供咨询服务，并集中收集统计学生咨询的问题，定期通过“广外就业”微信公众号推送统一答复;5.开展线上简历诊断和云面试指导。组织行业专家、知名企业HR、就业人员组成导师团队，为学校毕业生提供免费线上简历诊断和云面试技巧指导。

　　据介绍，广外2021届毕业生共有6128人，其中本科生4873人，研究生1255人。9月份以来，广外共举办3场线下中小型招聘会，157场专场宣讲会，成功邀请到工商银行、中石化、南航、安永、京东、CVTE等知名企业进校招聘;同时，学校通过就业信息网和“广外就业”微信公众号发布招聘信息800余条。

编辑： 张霜

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