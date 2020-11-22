中学如何多样化发展？全国名校长齐聚广州探讨

中学如何多样化发展？11月21日至22日，2020中国中学名校长教育思想论坛在广州市第二中学高中部举办，10多位国内学术大咖与百位中学名校长共同针对办学思想、强基工程、心理建设、智慧教育等教育热点、难点问题展开深入研讨，探索普通高中多样化发展道路。论坛上正式启动全国“二中”品牌联盟，将努力为“发展具有中国特色、世界水平的现代教育”贡献智慧和力量。

中学如何多样化发展？11月21日至22日，2020中国中学名校长教育思想论坛在广州市第二中学高中部举办，10多位国内学术大咖与百位中学名校长共同针对办学思想、强基工程、心理建设、智慧教育等教育热点、难点问题展开深入研讨，探索普通高中多样化发展道路。论坛上正式启动全国“二中”品牌联盟，将努力为“发展具有中国特色、世界水平的现代教育”贡献智慧和力量。

此次论坛由中国教育发展战略学会大数据专业委员会指导，广州市第二中学主办，《学校品牌管理》杂志和学品公司承办，教育部原副部长、国家总督学顾问张天保参会并致开幕辞。

为期两天的论坛活动中，教育部教育发展研究中心原副主任、中国教育发展战略学会常务副会长韩民，中国教育科学研究院教育理论研究所研究员储朝晖，清华大学教授、清华大学教育研究院高等教育研究所原所长王晓阳等国内知名专家学者引领发言，内容涉及“从强基计划看评价与教学改革”“学校品牌与教育未来”“新时代拔尖创新型人才培养”等。

“有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学方向。人才选拔方式对基础教育办学有导向作用。”韩民作了《从强基计划看评价与教学改革》的主题发言，针对强基计划与基教改革的关系，韩民说，选拔创新人才固然重要，但更重要的是培养创新人才，培养环节抓好了，可以做大创新人才蓄水池。同时，基础教育在基础学科创新人才培养中发挥着不可替代的重要作用，加强基础学科必须加强和改革基础教育。而基础教育改革的关键，是加强综合素质、核心能力、特别是创新能力培养。教育部教育发展研究中心原副主任、中国教育发展战略学会常务副会长韩民进行主题发言。

那么，如何加强学生创新能力的培养？韩民提出，要转变教育观念，转变教育价值观、人才观、评价观，从偏重知识向注重能力与兴趣培养，特别是核心能力与素养；要深化教育内容改革，加强内容整合、跨学科学习，合理设置学习内容的难度；要深化教学方法改革，从灌输式向启发式、探究式、参与式学习转变，注重综合学习、问题解决学习、项目式学习和实践学习；要强化教师能力培养，特别是教学指导力、创新能力培养；要深化教育评价改革，从偏重知识向注重能力与素质评价，统一考试与高校自主考招并重。

广州市第二中学校长张先龙、金茂教育集团总校长程红兵、苏州第十中学原校长柳袁照、南京第二十九中学校长唐云龙、厦门第二中学校长王守琼、澳门镜平中学校长黎世祺等来自全国多地的中学名校长则围绕“办学主张与学校发展”“学校心理健康教育”“学校发展规划制定”“未来学校发展趋势”“校长办学思想提炼与总结”等进行主题发言或沙龙研讨。

“教育首先应该是精神引领，引领师生建构自己的精神世界，能够享受自己的精神生活，让灵魂更加高贵和丰富。”张先龙作了《只走寻常路》的主题发言。他说，教育只走寻常路，是指教育首先是一项道德的事业，其次才是知识、科学、技术等方面的教育。他介绍，广州市第二中学会给学生心灵时空的留白，引导学生真切地生活，希望学生在学习知识的同时，也上好丰富的人生历练这一课。

据介绍，论坛上启动的全国“二中”品牌联盟，现已吸纳广东、山西、福建、浙江、湖北、河北、广西等多地二中加入，将整合更多的优质教育资源助力学校及区域教育发展。

南方日报记者 马立敏