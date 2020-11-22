广州4所局管民办中职、4所局管中外合作办学机构年检不合格

11月17日，广州市教育局发布《关于2019年度局管民办学校年检结论公告》，18所局管民办普通高中（含完全中学）全部合格，4所局管民办中等职业学校不合格，4所局管中外合作办学机构不合格。

11月17日，广州市教育局发布《关于2019年度局管民办学校年检结论公告》，18所局管民办普通高中（含完全中学）全部合格，4所局管民办中等职业学校不合格，4所局管中外合作办学机构不合格。

4所不合格的局管民办中等职业学校为广州市亚加达外语职业技术学校、广州雅墨园美术职业技术学校、广州市立信职业技术学校、广州市南方艺术职业技术学校。

4所不合格的局管中外合作办学机构为广州市英讯英语培训中心、广州市英辅语言培训中心、广州英豪外语培训中心、广州市誉德莱教育和语言中心。

南方日报记者 马立敏