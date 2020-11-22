“新中考”如何做？广东多地方案对比分析来了

日前，广州“新中考”方案出炉，录取计分科目新增历史科目,体育与健康分值提升至70分。

日前，广州“新中考”方案出炉，录取计分科目新增历史科目,体育与健康分值提升至70分。

早在2017年12月，广东省教育厅发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（简称《意见》），广东中考改革正式开始。随后，广东确定8个“新中考”试点城市，其中，韶关、汕头于2020年正式启动“新中考”，而第二批试点城市广州、深圳、佛山、中山、东莞、湛江将于2021年首次按照新中考政策要求组织考生参加中考。

“新中考”新在哪里？各地实施方案有何异同？南方+进行了梳理。

各地变化：

新增历史等计分科目

广东“新中考”方案提出，建立健全初中学业水平考试（简称“中考”）制度。中考成绩是学生毕业和升学的基本依据，考试应涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》规定的全部科目，初中所学的13门科目包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等都纳入考试范围。哪些科目纳入高中招生录取的计分科目，则由各地市自主决定。

广东推进“新中考”以来，试点市陆续出台方案，分别将哪些科目纳入高中招生录取的计分科目？记者进行了梳理。

其中，广州“新中考”录取计分科目新增历史科目，分值为90分，体现了历史学科基础性作用。2017年12月，广东省教育厅发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，要求中考计分中，体育与健康考试满分权重不低于总分的8%，这让体育在学生评价中的地位再提升。“新中考”方案实施前，广州中考体育考试的满分为60分，中考总分为810分，不足8％。新出炉的广州“新中考”政策将体育满分分值提升至70分，中考总分为810分，体育满分权重超过总分的8%。

深圳2021届初三毕业生将正式迎来“新中考”，考试总分从原来的460分增加至610分；考试科目从原来的6门增加到了7门，增加了道德与法治这一门学科的考核，满分分值为50分。和广州、汕头、中山等地市“新中考”语文、数学、英语满分分值均为120分不同，深圳“新中考”语文满分分值为120分，数学、英语为100分。

汕头2020届初三毕业生已经历了“新中考”。广东“新中考”实施意见提出，建立健全基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取模式，各市要把学生综合素质评价作为招生录取依据或参考。汕头率先将初中学生综合素质评价成绩纳入中考计分，高中阶段学校录取成绩总分由学业考试成绩和初中学生综合素质评价成绩构成，满分为845分，其中学业考试成绩满分为820分、综合素质评价满分为25分，是高中阶段学校录取的主要依据。

中山2020届初三毕业生也已经历了“新中考”，中考总分分值从530分上升至600分。广东“新中考”实施意见提出，鼓励有条件的地市给予学生一定的自主选择录取科目的机会。中山“新中考”方案下，普通高中录取科目实行“4+2+N”模式，招生计划分为A、B两种类型，分别按不同的投档总分（简称总分A和总分B，满分值均为600分）进行录取，“4”为基础计分科目，即语文120分、数学120分、英语120分、体育与健康50分；“2”为比例计分科目，总分A按物理100％（100分）、化学90％（90分）计入；总分B按历史100%（100分）、道德与法治90％（90分）计入。“N”为等级科目，除计分科目之外的其它录取科目，不计入总分，只计算等级总分。其中 B类计划采用独立志愿的方式录取。这意味着，中山“新中考”像“新高考”一样，从“配餐”转变为“自助餐”。

趋势：

加强与“新高考”衔接

以上述四地“新中考”政策为代表，结合2018年广东省教育厅公布的《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法》，不难发现各地“新中考”政策设定“全科开考”。广州市增加历史学科、深圳市增加道德与法治学科的举措，将更好对接高中课程，加强与广东高考综合改革“3+1+2”模式的有效衔接。

去年，广东“新高考”方案正式落地，从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。广东“新高考”为“3+1+2”模式，“3”是语文、数学、英语为必考科目；“1”是物理、历史选择一门作为选考科目；“2”是生物、化学、地理、政治中选择两门作为选考科目。

“广州中考计分科目新增历史学科，是落实立德树人根本任务的有效举措，有利于弘扬优秀传统文化，培养学生的家国情怀和世界眼光，提高学生的人文素养，促进学生全面发展。”广州奥林匹克中学党委书记廖晓红说，同时也有利于初高中历史课程的有效衔接以及与“新高考”的有效衔接。

体育科目备受重视，各地都将体育纳入中考计分科目。广州将体育分数从60分增加到70分。深圳体育考试重视常态化训练和平时分，其中平时成绩15分，《国家学生体质健康标准》测试成绩3分，体育项目考试成绩32分。

今年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》。意见指出，学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程。广州市越秀区教师进修学校体育教研员石多多说，在中考中加大体育科目的分值比例，正是坚持“健康第一”的教育理念的一种体现。

音乐、美术、信息技术被多地纳入初中学业水平考查范围，综合素质评价重要性提升。在考试方式上，各地中考以笔试为主，探索面试、口试、实践考察、实验操作和技能测试等多种方式。“新中考”重视理化生实验操作，这对引导学生重视动手能力和实践能力培养有积极作用。

在考试成绩呈现方式上，分数形式结合等级形式已成主流。在中考招生中除了计入招生录取总成绩的学科外，其它学科达到国家规定的基本教学要求，考试合格即可，这既可以缓解学生学习偏科，又减轻学生的学业负担。

如何应对：

夯实基础，加强锻炼

“新中考”，也意味着新要求。中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说，“新中考”全科开考，对于基础教育来说，这样的改革能够促进初中学校更全面地重视所有的学科，让孩子们能够奠定各个学科的坚实基础。同时，也让孩子们能够有一定的余力来发展自己的兴趣爱好、优势领域。

学校要如何备考？“新的初中学业水平考试制度，对初中教育教学和学生管理等提出了新的更高要求，必将促进教育行政部门和学校加速推进教育教学改革。” 广州市执信中学副校长刘玲玲说，“新中考”能敦促学校深化人才培养模式改革，将关注重点从“分数至上”转向“全面育人”，从追求“学科成绩”转向促进“学生成长”。严格落实义务教育课程方案，合理安排教学进度，开齐开足国家规定的各门课程，落实“五育”并举。严禁压缩综合实践活动、艺术、体育与健康等课程的课时，严格落实物理、化学和生物实验操作要求。

学生应如何调整备考？广州市第五中学副校长吴晶晶建议，学生要认真上好全部科目的每一节课，除了掌握扎实的基础知识、基本技能，更要注重学科思维的养成，善于将书本中学到的知识和方法运用到真实复杂的问题解决中。

吴晶晶建议，学生还要加强锻炼，通过学校体育教学和课外体育活动，熟练掌握一至两项运动技能，积极投身足球、篮球、排球等集体项目，不断提高运动水平，锤炼意志品质，逐步养成终身运动的习惯和健康的生活方式。

南方日报记者 马立敏