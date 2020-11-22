吉珠在这场国家高级别大学生双创大赛中获得银奖

近日，吉林大学珠海学院《妙手“仁”心—科技助推春砂仁产业链的领跑者》项目历经校赛、省赛、国赛网评、“铜奖晋银奖”的复活赛，最终获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛“青年红色筑梦之旅”赛道银奖，是省内同类院校唯一在该赛道获得银奖的项目，也是本届大赛我省同类院校在该赛道获得的最高奖项。

近日，吉林大学珠海学院《妙手“仁”心—科技助推春砂仁产业链的领跑者》项目历经校赛、省赛、国赛网评、“铜奖晋银奖”的复活赛，最终获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛“青年红色筑梦之旅”赛道银奖，是省内同类院校唯一在该赛道获得银奖的项目，也是本届大赛我省同类院校在该赛道获得的最高奖项。

聚焦脱贫攻坚，以青春力量致力产业帮扶

妙手“仁”心项目聚焦脱贫攻坚，不断开拓创新、研发技术，以极大的公益热情和责任担当，致力产业帮扶，坚持科技引领春砂仁产业化发展。“我们希望能为家乡做些贡献，助力乡村振兴，也希望把春砂仁这一故乡的珍宝介绍给更多的人。”该项目负责人表示。

“春砂仁身为中国四大南药之一、古时候的贡品，现如今却逐渐没落了。靠推广和发展春砂仁产业与当地的乡村振兴工作结合开展也是比较符合当地现状的。”项目联合广州市白云区农化服务实验室，研发春砂仁栽培五大创新技术，制定春砂仁GAP标准化栽培技术方案，其中大棚仿生技术+智慧农业系统，1:1全真还原春砂仁原始林间生长环境，成功解决了阳春市春砂仁种值中存活率低、产量低及劳动强度大等痛点，推动建立南药GAP标准化种植示范推广基地。

“做公益，必须得做对帮扶对象真正有益的事。”该项目负责人说，疫情期间项目团队还积极响应共青团阳春市委员会的号召，参与到当地开展的“建设家乡，助力乡村振兴”志愿服务活动中，通过开展“妙手仁心—立体式春砂仁种植帮扶”志愿服务项目，开拓了一条当地乡村振兴的新道路，即把发展春砂仁产业与当地乡村振兴工作结合开展，助力当地疫情期间农业复产复耕工作顺利开展。

此外，项目于2018年成立阳春市灵泽贸易有限公司作为本项目的运营主体，发展深加工，打造保健食品品牌—仁味俱全，设计有效的盈利模式，以品牌效应带动当地春砂仁产业的发展。并通过举办文化论坛和艺术宣传等手段进行文化输出，建设南药博物馆、南药研究院等致力于春砂仁文化的推广与保护。项目建立增产-稳销-产业优化升级“三步走”产业帮扶战略，助力阳春市砂仁产业优化升级，实现药材、药才和药财三位一体的创造性发展。

“项目的研究让我们获得了前所未有的成长，特别荣幸能在这样的国际大舞台上展现我们吉珠学子的风采，向大家介绍家乡以及家乡的特产春砂仁。”谈及此次获得国赛银奖和产业未来，团队成员们表示：“希望能够以此为起点，学以致用，把学校教予我们的知识充分实践，用青春和科技助推春砂仁产业链，继续把春砂仁产业做大做强，更希望未来家乡的发展能越来越好，同时能够将正宗的春砂仁带上全中国乃至全世界的舞台。”

“双创”成果丰硕，构建创新性应用人才培养体系

本届大赛中，吉林大学珠海学院参赛项目数和人数创历史新高，是双创教育与专业教育、思政教育紧密结合，推动专创融合的集中体现。

该校以“双创”为抓手，突出实践和创新能力培养，构建创新型应用人才培养体系，近5年来共投入4000余万元用于支持双创教育工作，建成总面积为3500平方米、配套完善、效果明显的包含大学生创业孵化基地、双创服务大厅、经管类虚拟仿真实训平台、创客空间等各类双创实践平台在内的校级双创实践平台——众创空间，以及各二级学院设立的创客空间。

同时，学校与700多家企事业单位、科研机构共建多个科技实习实训基地和创业示范基地，为学生加强实践能力和双创能力提供更多、技术含量更高的合作平台。学校积极探索与行业企业合作举办阿里云大数据、机器人产业学院及创新实验班，协同培养服务地方的应用型双创人才。

得益于学校的重视和投入，“双创”教育硕果累累。近年来，吉林大学珠海学院创新创业硕果累累，得益于学校创新创业教育的肥沃土壤。学校于2015年获广东省大学生创新创业教育示范校荣誉称号，并于2019年通过复评。

学校通过积极组织学生参加“互联网+”、“挑战杯”、“众创杯”等各级各类双创赛事，2015年以来共培育大学生创新创业训练计划项目国家级45项、省级200项和校级4多项；近五年学生参加各级各类课外竞赛获得省级及以上奖励1649项。学校在2020年中国高等教育学会发布的《2015-2019年全国民办及独立学院学科竞赛排行榜》中位居省内同类院校前列。

自中国“互联网+”大学生创新创业大赛举办以来，学校共有6395个项目、30510人次参加，获得国赛银奖1项、铜奖8项，省分赛金奖4项、银奖10项、铜奖20项，连续六年获得省赛优秀组织奖，获奖数居省内同类院校第一位，全校学生参加各类双创实践活动覆盖面达100%。学校鼓励学生参与教师科研项目，提高对知识的整体把握能力和创新能力。近三年，共180余人次本科生参与了教师科研项目。

南方日报记者 杜玮淦