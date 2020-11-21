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广东省2021年艺术类专业术科统一考试时间公布

2020-11-21 08:45 来源：南方网
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　　11月20日，广东省教育考试院发布《关于广东省2021年艺术类专业术科统一考试时间安排的通知》，具体如下：

　　一、音乐术科统考

　　音乐术科统考考试时间由2021年1月11日-23日调整为2021年1月9日-18日。

　　报考音乐类专业的考生，须于2020年12月10日9:00—2021年1月7日24:00登录星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn）或“星海音乐学院招生办”微信公众号填报各科目的考试曲目，逾期填报无效；并于2021年1月3日起登录星海音乐学院招生网自行打印准考证。

　　二、舞蹈术科统考

　　舞蹈术科统考考试时间由2021年1月24日-28日调整为2021年1月19日-22日。

　　报考舞蹈类专业的考生须于2021年1月3日起登录星海音乐学院招生网自行打印准考证。

　　三、体育术科统考

　　体育术科统考考试时间由2021年1月15日-24日调整为2021年1月13日-22日。

　　报考体育类专业的考生须在2021年1月6日至12日登录广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）查看考试时间并自行打印准考证。

　　四、美术术科统考

　　美术术科统考考试科目顺序和考试时间安排如下：

　　五、书法术科统考

　　书法术科统考考试科目顺序和考试时间安排如下：

　　六、广播电视编导术科统考

　　广播电视编导术科统考考试安排由以往上、下午各考一场，调整为仅上午考两场。考试科目顺序和考试时间安排如下：

　　注：广播电视编导的考试科目开考时间与2020年相比有变动。

　　报考美术类、书法类和广播电视编导专业的考生打印准考证的时间没有改变，即在2020年12月1日—5日登录广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）自行打印准考证。

　　来源：广东省教育考试院

编辑： 陈伟峰

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