广东省2021年艺术类专业术科统一考试时间公布

11月20日，广东省教育考试院发布《关于广东省2021年艺术类专业术科统一考试时间安排的通知》

11月20日，广东省教育考试院发布《关于广东省2021年艺术类专业术科统一考试时间安排的通知》，具体如下：

一、音乐术科统考

音乐术科统考考试时间由2021年1月11日-23日调整为2021年1月9日-18日。

报考音乐类专业的考生，须于2020年12月10日9:00—2021年1月7日24:00登录星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn）或“星海音乐学院招生办”微信公众号填报各科目的考试曲目，逾期填报无效；并于2021年1月3日起登录星海音乐学院招生网自行打印准考证。

二、舞蹈术科统考

舞蹈术科统考考试时间由2021年1月24日-28日调整为2021年1月19日-22日。

报考舞蹈类专业的考生须于2021年1月3日起登录星海音乐学院招生网自行打印准考证。

三、体育术科统考

体育术科统考考试时间由2021年1月15日-24日调整为2021年1月13日-22日。

报考体育类专业的考生须在2021年1月6日至12日登录广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）查看考试时间并自行打印准考证。

四、美术术科统考

美术术科统考考试科目顺序和考试时间安排如下：

五、书法术科统考

书法术科统考考试科目顺序和考试时间安排如下：

六、广播电视编导术科统考

广播电视编导术科统考考试安排由以往上、下午各考一场，调整为仅上午考两场。考试科目顺序和考试时间安排如下：

注：广播电视编导的考试科目开考时间与2020年相比有变动。

报考美术类、书法类和广播电视编导专业的考生打印准考证的时间没有改变，即在2020年12月1日—5日登录广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）自行打印准考证。

来源：广东省教育考试院