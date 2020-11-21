秋招进行中，276家企业进场提供岗位逾万个

11月20日，在省2021届高校毕业生供需见面活动江门专场上，设在五邑大学校内的招聘现场人头攒动。276家企业进场招聘，提供招聘岗位数10649个，涵盖先进制造业、信息传输、软件和信息技术、建筑业等行业。现场累计超过4000名学生入场求职。

11月20日，在省2021届高校毕业生供需见面活动江门专场上，设在五邑大学校内的招聘现场人头攒动。276家企业进场招聘，提供招聘岗位数10649个，涵盖先进制造业、信息传输、软件和信息技术、建筑业等行业。现场累计超过4000名学生入场求职。

从区域分布情况来看，本次参会用人单位来自广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等地的企业166家、江门85家，为全体毕业生提供众多专业对口的岗位选择。记者在现场看到，前来招聘的企业提供的薪酬待遇普遍位于5000元—1万元（月薪）之间不等，不少软件和信息技术企业的招聘摊位前排起了长龙。

五邑大学电子信息工程专业2021届毕业生陈余前去面试的首家企业为广州思林网络科技有限公司，应聘的是硬件工程师岗位，他表示此前已经通过线上招聘平台了解过该家企业的背景资料，主要看重企业的发展前景以及可以提供的职业成长支持。“刚刚聊了一下，企业主要看重我的项目经历、课程成绩，之后还会继续参加他们的笔试、二次面试，比较有信心拿下他们的offer。”陈余说，他的月薪期待值约为7千元左右，此前已经拿到一家珠海公司的意向签约。

“今天过来应聘外贸业务员，有6家意向企业，主要是看中这些企业的发展规模和公司文化，期望所应聘的岗位能对个人职业成长有所帮助。”来自五邑大学商务英语专业2021届毕业生黎迎迎告诉记者，在参加招聘会之前，她已经通过线上招聘平台做足了功课，并对外贸业务领域的平均薪资待遇进行了一番调查。

五邑大学就业指导与服务中心主任柯晓伟介绍，针对2021届毕业生的就业需求，他们此前已经进行了一番调查，并从地区流向需求、专业行业需求两大块为学生匹配就业服务。

“针对毕业生的地区流向需求，我们会根据调查结果，与当地的人社部门、企业做好沟通交流，重点进行宣传、邀请，主动‘走出去、引进了’，提高就业服务质量。在专业行业需求方面，我们会根据学生的专业结构，有针对性地进行企业的筛选。”柯晓伟补充。

据了解，本次招聘会共有650家企业报名参加了线上招聘平台，该校根据场地大小与就业需求进行筛选，共遴选出276家企业参与线下招聘，其中先进制造业的有150家、软件与信息产业的有30家，建筑行业20多家。此外，供需见面会现场还邀请了江门人社部门到招聘会现场进行江门人才引进政策的宣讲。

在疫情防控常态化的背景下，五邑大学一手抓疫情防控，一手抓就业服务。该校在招聘会现场设置测温区、活动区、应急医疗服务区、临时隔离间，储备足够的疫情防控物资，同时采用预约报名方式有效控制人员规模和密度，通过现场扫码的方式，实时掌握人员信息并及时限流。

截至目前，针对2021届毕业生的就业需求，五邑大学共举办校园宣讲会119场。同时，该校还推进建设就业与校友工作融合发展体制机制，利用优秀校友资源促进毕业生就业。

【南方日报记者】黄烨倩