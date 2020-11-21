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南科大换校长！这位院士校长有什么不一样？

2020-11-21 08:45 来源：南方网
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　　11月19日，南方+记者从多方权威信源确认，清华大学党委常委、副校长薛其坤将任南方科技大学校长。

　　根据清华大学官网信息显示，薛其坤，男，汉族，1963年12月生，山东蒙阴人，中共党员，博士，教授，中国科学院院士。

　　薛其坤主要研究方向为扫描隧道显微学、表面物理学、自旋电子学、拓扑量子物理和高温超导电性。曾获国家自然科学一等奖1项，国家自然科学二等奖2项，第三世界科学院物理奖、陈嘉庚科学奖、求是杰出科学家奖、何梁何利科学与技术成就奖、未来科学大奖-物质科学奖等奖励，入选“万人计划”杰出人才。2005年当选为中国科学院院士。

　　三次考研的“7-11院士”

　　这位新校长有什么不一样？薛其坤传奇的科研经历广为人知：经历3次考研，从39分提升到93分；在清华大学有个外号“7-11院士”，7点进实验室，一直干到晚上11点离开，坚持了20年。

　　“我这个人在起跑线上的表现并不好。”1984年从山东大学本科毕业后，薛其坤被分配到曲阜师范大学当助教，边教书边准备考研。第一年，他报考哈尔滨工业大学，结果高等数学只考了39分。两年后，薛其坤报考中科院物理所，结果大学物理只考了39分。”回顾当年的求学经历，他说，上世纪80年代，中国正处在改革开放初期。当时，是一个科学的春天，年轻人的理想受到社会环境的影响，很多大学生就是想做科研、当科学家，为祖国作贡献。“如果成为研究生能够让我更接近成为科学家的崇高理想，那么为了这个崇高的目标，作出更大努力，多复习几次有何不可。”经过两次考研的锻炼、三年艰苦的复习，薛其坤终于在1987年成功考上中国科学院大学物理研究所。这次考研，他的量子物理专业科目的成绩取得了93分的高分，为现在从事的电子量子研究打下了坚实的基础。

　　1992年，作为中日联合培养学生，薛其坤来到日本东北大学金属材料研究所学习。他的导师樱井利夫的实验室被称为“7-11”实验室。当时，薛其坤是实验室里的“丑小鸭”，因为没有像样的科学研究成果而很不受导师待见。“导师让我去做整理实验室这样的粗活，把上万个混在一起的不同规格的螺丝和电子元器件重新严格分类，摆得整整齐齐。”这在科学家看来是一种“粗活”。但是，正是这样的“粗活”让他养成了“追求极致”的7-11精神。一年半之后，薛其坤凭借扎实功底和超常付出，取得了一个科研上的重要突破。这一突破成为7-11实验室三十年来最大成果，他也因此成为导师心中的“王牌”。

　　回国后，无论在中科院还是在清华，薛其坤都保持着“7-11”的作息，并将留学收获的“7-11”精神传递给自己的学生。“我不从作息时间上要求学生，唯一强调和倡导的就是用科学研究的乐趣和吸引力，让他们自己调整、把握自己的作息习惯。”薛其坤说，“我用这种7-11精神来教育学生，希望他们做事要追求极致——每一件小事、每一件小事的每一个过程都尽自己的最大努力，这样也会促使学生自行养成勤奋工作的习惯。”

　　在清华，薛其坤不但领导科研团队，还担任着副校长的职务，没有特殊情况，薛其坤都是“全天候”在学校。“有点时间就想去实验室干活，我很享受科研的过程，更有吸引力的地方还是实验室。”

　　在追求极致的不断努力下，2018年度国家科学技术奖中，由薛其坤主持完成的“量子反常霍尔效应的实验发现”项目获国家自然科学奖一等奖，这是世界物理学界近几年最重要的实验进展之一。诺贝尔奖获得者杨振宁评价其为“第一次从中国实验室里发表的诺贝尔奖级的物理学论文”。

　　北大清华校领导先后接棒南方科技大学校长

　　有些巧合的是，2015年1月，时任北京大学副校长、兼任研究生院院长的中国科学院院士陈十一担任南方科技大学校长，更加明确该校向“创建世界一流研究型大学”进发。

　　北大清华的副校长、中国科学院院士陆续接棒南方科技大学校长，为什么选择这所学校？

　　2010年12月，教育部同意筹建南方科技大学。今年是教育部批准筹建南方科技大学10周年。作为新兴创新型大学，南方科技大学肩负着探索具有中国特色的现代大学制度、创新人才培养模式的重大使命。

　　一组数据能反映这所大学的实力：

　　泰晤士高等教育全球年轻大学排名蝉联中国内地第1位，位居全球第47位。

　　2020泰晤士高等教育亚洲大学排名位列中国内地第8位，亚洲第33位。

　　2021QS世界大学排名，位列中国内地第14位，世界第323位。

　　建立一支国际化高水平的教师队伍，签约引进教师981人，包括院士45人（签约引进与自主培养全职院士20人）。

　　设置理学院、工学院、医学院、生命健康学院、商学院、创新创业学院、人文社科学院等七大学院，包括27个系院中心，开设31个本科专业。有4个博士学位授权点，7个硕士学位授权点。

　　2020届毕业生升学就业率超过96%；约65%毕业生赴国内外知名高校深造，直接攻读博士学位比例近24%；约30%毕业生选择就业，其中有近85%扎根粤港澳大湾区。

　　“南科大是面向未来的创新型大学。”陈十一曾说，经过10年的发展，南科大快速成长为一所“小而精”“小而强”的“大”大学：

　　“小”是指学生总数少、毕业生总数少；“精”在于始终把办学质量放在第一位；“大”在于已经构建了理工医商等完整的学科体系和本硕博培养体系，“大”在根植于深圳这座世界级现代化大都市的创新体系中，办学与深圳和粤港澳大湾区经济社会与产业密不可分；

　　“强”在追求学生培养、科研创新、社会影响力三驾马车并驾齐驱，“强”在已形成南科大精神内核、南科大人之间强大的凝聚力。

　　【南方日报记者】姚瑶 吴少敏

编辑： 陈伟峰

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