南沙“好人大宣讲”系列活动走进北达技工学校

活动现场，“中国好人”冯荣炜、“广州普法优秀个人”钟戈、“广州三八红旗手”王凤丽、“国家级奖学金获得者”匡徐、“广东好人”张军文五名同志先后分享了他们奋进新时代的故事和心得感悟。

南方网讯 11月18日，由南沙区宣传部、团区委主办的“传承道德力量 弘扬时代新风”——南沙“好人大宣讲”第五期在广州市北达技工学校顺利举行。北达技工学校近200名师生聆听了宣讲。

活动现场，“中国好人”冯荣炜、“广州普法优秀个人”钟戈、“广州三八红旗手”王凤丽、“国家级奖学金获得者”匡徐、“广东好人”张军文五名同志先后分享了他们奋进新时代的故事和心得感悟。

冯荣炜以生动的个人事迹和亲身体验阐述了正气正风与社会和谐发展的密切联系，并劝勉师生们要学习正确的人生价值观，用积极的态度从生活点滴做起；王凤丽和大家分享了自己二十年如一日用勤恳敬业精神践行共产党人初心使命的故事；张军文鼓励一众师生要主动关怀、乐于助人，用润物无声的道德力量回馈社会。宣讲者们以自身的丰富经历，执着信念融入质朴的语言中，汇聚起强大的道德力量，以行动传递社会正能量。整场宣讲感人至深，催人奋进。

北达技工学校的学生小麦表示，此次“好人大宣讲”活动让他获益良多。不仅对人生价值观有了新思考，以后也要把积极、乐于助人的态度融入生活，自觉践行道德规范，培养高尚道德情操。

南沙团区委相关负责人表示，校园作为培育祖国未来接班人的关键领域，要把青年教育落到实处。此次“好人大宣讲”宣讲活动走进校园，通过思想教育，引导广大师生自觉将道德教育融入到学习、工作、生活中，让良好的社会风气在校园兴起，向全社会扩散。

目前，南沙“好人大宣讲”活动已经走进企业、社区、校园，助人为乐、关爱他人的大爱情怀在南沙社会悄然兴起。接下来，“好人大宣讲”活动将继续深化推进，切实让社会掀起传承道德力量、弘扬传统美德的热潮，为实现“老城市新活力”、“四个出新出彩”及全省实现“四个走在全国前列”的工作打下坚实基础。为奋进新时代、共筑中国梦提供强大精神力量和道德支撑。