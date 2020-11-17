第三届许国璋外国语言研究奖颁奖，广外王初明等四位学者获奖

11月15日，第三届许国璋外国语言研究奖颁奖典礼在外语教学与研究出版社举行。

11月15日，第三届许国璋外国语言研究奖颁奖典礼在外语教学与研究出版社举行。中国社会科学院学部委员、语言研究所研究员沈家煊的著作《名词与动词》获一等奖，浙江大学文科资深教授、教育部长江学者特聘教授许钧的著作《文学翻译批评研究（增订本）》，北京外国语大学中国外语与教育研究中心主任王文斌教授的论文《论英语的时间性特质与汉语的空间性特质》，广东外语外贸大学云山资深教授王初明的论文《从“以写促学”到“以续促学”》获二等奖。

北京外国语大学党委书记王定华为王初明颁奖

据介绍，《从“以写促学”到“以续促学”》该文揭示“续论”的发展轨迹。续论是作者原创的语言习得观，认为语言是通过互动更是通过“续”学会的，高效学习是通过“续”实现的，主要是因为对话互动是人类学会语言的最基本方式，无“续” 则对话告停，语言学习便失去源头；也因为有“续”就必有理解与产出的同步互动，因互动而近距强力拉高 较低水平的语言产出能力，产生立竿见影的效果，有大量实证研究支持。

本次颁奖典礼还举办了“外语学科新格局高端论坛”，王初明作了题为“创新与常识”的主旨发言，阐释并论证了“创新”的一个基本思路，即创新往往来自对常识的深度思考。

据悉，“许国璋外国语言研究奖”于2015年许国璋先生百年诞辰之际设立，是面向全国外国语言研究和外语教育研究者的科学研究奖。该奖旨在纪念许国璋先生在我国外国语言研究和外语教育领域做出巨大贡献的著名教育家和语言学家，鼓励本领域学者潜心探索，挖掘新材料，发现新问题，提出新观点，构建新理论，推动我国外语界学术进步。