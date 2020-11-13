珠海市大力推进生涯发展指导工作 助力新高考

珠海市是广东省推进教育现代化的重点区域。2019年，广东省“3+1+2”新高考正式落地，珠海市创新开展学生发展指导工作及生涯教育，携手科大讯飞，在统筹建设高中发展指导平台，推进生涯教育实践落户校园、创建生涯教育强师队伍等方面积极探索，及时适应了新时代高考改革和中学课程改革的需求。

为进一步推进珠海市新高考与学科课程改革，珠海市教育研究中心精心筹备，科学组织，11月11日在珠海市第二中学举办了2020年生涯发展指导培训。本次培训面向普通中学的校领导、教务管理人员、班主任、学科骨干教师、家委会代表和全体中小学心理学科教师，近500人齐聚，通过理念分享、经验介绍等形式，多维交流生涯发展指导经验，推动生涯规划及教学管理创新发展。

名师论道 把脉生涯发展

“生涯教育面临的是一个极其复杂的个体人与综合社会的动态平衡过程。”青少年生涯教育和教育创新专家，曾任上海交通大学就业主任的钱静峰副教授，就“生涯发展理论的中国情景应用”做分享时，围绕生涯发展理论的基本脉络及本土化应用、新高考改革对高中的挑战、生涯教育的高中边界、生涯教育实践案例分析四个方面展开，贴近新高考改革方向和实施方针，切实解决新高考背景下师生家长的现实问题，给参会教师带来了新的启发与思考。

交流思路 凸显学校实践

在广东省公布选考要求后，面对992所在粤招生高校、25366个招生专业的复杂数据，如何进行选科指导?学生选科完成后，如何在充分满足学生意愿的基础上实现走班?珠海市携手科大讯飞，引进北师大候志瑾教授团队的优秀资源，将其多年生涯研究成果落地珠海，并制定符合市情的生涯教育实施方案，建设市级新高考综合服务平台，开展生涯规划教育应用培训和研究。在此次培训会上，斗门一中、珠海市实验中学从不同视角分享了高中学生发展指导与选课走班的实践经验。

珠海市斗门区第一中学高三年级主任朱玉柱老师分享的主题是“新高考制度下选课走班和生涯规划的实践与思考”。他从新高考方案的关键点、选科走班的实践与思考、职业生涯家长课的实践与思考三个方面系统介绍了学校的做法。斗门一中对于新高考研究的精准，指导学生选课、分班、改科、教学组织与评价的精细，以及家长讲师团活动的精彩都让与会者印象深刻。

珠海市实验中学教务处主任谈超老师分享的主题是“新高考选科走班教学管理的探索”。他简要说明了广东省新高考“3+1+2”模式，介绍了学校新高考改革方案的落地过程，梳理了分类走班、分层教学的实施路径。

技术支撑 护航新高考落地

培训现场，还有来自科大讯飞的技术专家，从建设理念、平台架构、平台演示等方面为与会者做了详细介绍，帮助教师便捷地使用珠海市新高考管理平台，在选课走班分层教学的课表编制、教师调配、综合评价等方面发挥强大效能。

在新课程、新高考改革形势下，如何开展学生发展指导工作变得尤为重要。透过这次丰富也极具实践意义的培训，可以预见，珠海市通过生涯教育的逐步覆盖与深入，将不断提升各学校开展生涯发展指导工作的能力，将让更多学子对大学专业、未来职业有所思考、储备更多与目标职业相匹配的素养能力，为社会培养更加适应未来需求的人才。