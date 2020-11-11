《菲律宾蓝皮书——菲律宾发展报告（2019-2020）》发布会在中大举办

11月7日，第二届菲律宾国家发展形势研讨会暨《菲律宾蓝皮书——菲律宾发展报告（2019-2020）》发布会在中山大学举行。

11月7日，第二届菲律宾国家发展形势研讨会暨《菲律宾蓝皮书——菲律宾发展报告（2019-2020）》发布会在中山大学举行。此次会议由中山大学“一带一路”研究院、社会科学文献出版社、中山大学东南亚研究所菲律宾研究中心、中山大学国际关系学院主办，来自北京大学、清华大学、中国人民大学、社会科学文献出版社、中国社会科学院亚太与全球战略研究院、国家海洋信息中心、上海社会科学院、南京大学、厦门大学、广西民族大学、暨南大学、广东外语外贸大学、海南师范大学、南方财经全媒体集团智库以及中山大学菲律宾蓝皮书研究团队的专家学者共计49人出席会议并进行研讨座谈。《菲律宾蓝皮书——菲律宾发展报告（2019-2020）》涵盖菲律宾政治、外交、安全、经济和社会发展态势等多个领域，其编撰工作由中山大学东南亚研究所菲律宾研究中心主任、中山大学国际关系学院张宇权副教授领衔，凝聚国内多位研究菲律宾的知名专家学者的智慧是国内菲律宾研究的重要成果。

中山大学国际关系学院副院长牛军凯教授在致辞中指出，中山大学在菲律宾研究方面有着悠久的历史与深厚的积淀，他肯定了校内多名学者在菲律宾研究方面的成果。中山大学“一带一路”研究院副院长张朝枝教授谈到，中山大学“一带一路”研究院与国际关系学院在工作上相互扶持，对菲律宾发展报告的成果加以肯定，并表示将继续大力支持对“一带一路”国家菲律宾的研究。社科文献出版社国别区域分社社长张晓莉讲述了社科文献出版社体系的发展，特别指出列国志、蓝皮书等发展迅速，并表示在蓝皮书发展过程中国家数量显著增加。

发布会后，与会的专家学者们就菲律宾研究的相关话题进行了深入探讨。中国人民大学国际关系学院副院长方长平教授围绕“战略竞争世代的中国周边安全环境”这一主题进行发言，他指出周边外交对中国具有重要意义，并对中美战略竞争、周边外交的误区等进行分析，在此基础上他提出要提高中国周边外交的自主性和主动性。

学者们还围绕“南海问题与中菲关系的发展演变”、“菲律宾总统访美的历史、现状及前景展望”、“俄罗斯对外政策中的东南亚”、“菲律宾人对新冠疫情的认知与启示”、“菲律宾青年的发展现状及其对中菲关系的启示”、“2022年菲律宾总统大选前瞻与中菲关系展望”、“2019-2020年菲律宾国内政治发展”、“疫情下的中菲海洋关系”等主题展开了深入的对话与讨论。