近百家单位走进广外 专场招聘会助力大学生就业

10月30日，广州“阳光就业”高校毕业生系列专场招聘会在广外举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）10月30日，由广州市人力资源和社会保障局主办，中国南方人才市场管理委员会办公室和广东外语外贸大学联合承办的广州“阳光就业”高校毕业生系列专场招聘会（广东外语外贸大学专场）在广外举行。此次招聘会约100家用人单位到场揽才，4000多个招聘岗位涵盖信息通信、互联网科技、教育科研、金融投资、文化传媒及广告出版等领域。

记者了解到，广外2021届毕业生共有6128人，其中本科生4873人，研究生1255人。为保证毕业生充分就业，不断提高毕业生就业质量，学校积极开拓就业市场，充分发挥校园招聘主阵地作用，9月份以来，广外已面向2021届毕业生举办125场专场宣讲会，成功邀请到工商银行、中石化、安永、京东、CVTE等知名企业入校举办宣讲会。此外，广外也利用各类线上平台发布招聘信息700余条。

据悉，为确保本次招聘会的顺利举办，广外在三个方面做了周密安排：一是抗疫招聘两不误，坚守校园招聘主阵地。广外保卫处、后勤处、校医院等部门多方联动，为招聘现场做好充足的安全、防疫措施。二是线上线下相结合，延伸双选时间与空间。活动采用线下招聘和线上招聘结合的方式同时进行，进一步实现学校-毕业生-企业三者的精准对接。招聘单位进行网上登记报名，企业招聘人员实名注册，企业信息通过审核方可参会。在校毕业生通过现场参加招聘会，向企业投递简历，面试心仪岗位，离校未就业毕业生通过网上平台进行企业和职位匹配。三是优化服务多举措，持续助力求职。现场设置两块功能齐全、各有侧重的服务区，现场指挥部旁设置求职咨询、简历修改指导、创业咨询、三支一扶政策咨询、医疗服务、安保服务、综合服务等功能区；面试区旁则设置求职学生休息区、复印点等功能区。

本次招聘会相关负责人表示，广外将进一步强化就业指导服务意识，及时掌握毕业生求职心态和就业进展，引导毕业生树立正确就业观，为同学们迈出职场第一步保驾护航。