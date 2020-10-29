字节跳动发布独立教育品牌“大力教育” 推出首款智能硬件作业灯

10月29日，以“大教育 · 新科技”为主题的字节跳动教育品牌暨智能作业灯发布会在北京举行。会上，字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”。

10月29日，以“大教育 · 新科技”为主题的字节跳动教育品牌暨智能作业灯发布会在北京举行。会上，字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”。作为字节跳动旗下首个公开发布的业务独立品牌，大力教育承接字节跳动所有教育产品及业务，原教育业务负责人陈林出任大力教育CEO。

字节跳动创始人兼CEO张一鸣表示：“我们对教育行业的的探索还在早期阶段，这是一个很有创新空间和社会价值的行业。对人的潜力和创造力充满期待，所以我们很早就对教育很感兴趣。大力教育的品牌独立只是一个开始，我们对教育事业会长期有耐心。”

陈林表示，拥有独立品牌的“大力教育”未来将专注于“大教育”领域，深耕教育服务的所有场景、赋能教育生态中所有参与者，并始终关注人的成长。

当日，大力教育还发布了首款教育创新硬件产品——大力智能作业灯。该款产品创新地将台灯与智能系统结合，通过“智能双摄”以及软硬件“双端联动”，帮助父母更好地完成家庭教育。

发布独立品牌 大力教育要做“大教育”

抖音、今日头条的母公司字节跳动，正在把教育业务作为自己最新的战略重点。

早在2016年，字节跳动就开始关注教育。2018年陆续投资了一些教育公司。2020年3月，张一鸣在八周年的全员信中特别提到，教育将是他重点关注的新业务方向。

目前，字节跳动教育业务横跨Pre-k，K12，成人教育多年龄段，涵盖多学科、多课程，软硬件均有探索。旗下产品包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据、Ai学、教育硬件等。大力教育品牌发布后，字节跳动旗下所有的教育产品都将由该品牌承接。据悉，大力教育的员工已经超过一万人。

谈到设立独立品牌的原因，陈林表示：“教育业务是一件和字节跳动此前的产品领域完全不同、但同样拥有巨大价值的事情。长期看，字节跳动的教育业务需要一个自己的品牌。”命名为大力教育，是因为“大力出奇迹”这句话。“对每一个家庭而言，教育就是一个孕育‘奇迹’的地方。”陈林说。

陈林在发布会上还谈到大力教育未来的规划。他表示，教育是一个完整的系统工程，所以大力教育希望关注并深耕所有教育场景，给孩子提供一个完整的学习系统;教育水平的提升需要整个教育生态的优化，大力教育将致力于赋能教育行业所有参与者;孩子的成长不止成绩证书，大力教育会更注重培养学生的“学习力”、“创造力”和“自我发展力”。这三个方面，构成了大力教育业务希望发力的“大教育”。

对于大力教育的品牌含义，陈林解释道，“不管哪个时代，不管哪个家庭，教育都是需要大力投入的事情。”大力教育的使命是，创新教育，成就每一个人。

推出大力智能作业灯 家庭教育迎来“新科技”

当天，大力教育还推出了首款教育智能硬件产品“大力智能作业灯”。这款作业灯专注孩子的作业场景，将智能辅导与每个孩子书桌必备的台灯结合，既能护眼，又能辅导孩子作业。

大力智能团队负责人阳陆育介绍，大力智能作业灯首先是一盏高标准的护眼灯。据了解，大力智能作业灯是国家AA级专业护眼灯，获得多项权威机构认证，包括德国莱茵TUV低蓝光认证和国家CQC认证等。同时，大力智能作业灯还借鉴手术室“无影灯”灵感，利用双翼灯头设计，解决了孩子书写时的手下阴影问题，也避免了因此造成的孩子歪头看字、坐姿不正等问题。

其次，智能辅导是这盏灯的另一大亮点。大力智能作业灯配备了AI摄像头，借助人工智能及相关技术，推出智能指尖查词、智能英语跟读、智能计算题讲解等诸多功能，来帮助解决孩子的作业难题。

“一盏好的智能作业灯，除了能解决孩子的问题，也要能解决家长的问题。”阳陆育介绍。一方面，家长可以使用「大力爱辅导」APP，孩子的作业计划和完成进度都可以实时同步，家长远程也能掌握作业情况。另一方面，大力智能作业灯还配备了智能双摄，家长不仅可以远程看到孩子书桌，也能通过实时通讯功能，和孩子视频连线通话，了解孩子的学习状态。

阳陆育表示，大力智能作业灯希望通过技术创新，开启智能辅导的新方式，把作业辅导带入智能时代。目前，大力智能作业灯已经在各大电商平台上架销售，基础款零售价799元。