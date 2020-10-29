广电少儿艺术团正式成立

10月28日上午，广电少儿艺术团在广州市媒体港正式成立。

南方网讯 10月28日上午，广电少儿艺术团在广州市媒体港正式成立。

据介绍，广电少儿艺术团直属广州广电传媒集团，由广州思薇格文化传播有限公司和广州广电传媒共同运营管理，是集少儿艺术人才培养、精品少儿晚会打造、演出、参赛、社会慈善活动实践等为一体的大型少儿艺术团体，旨在培养、挖掘更多高素质、高水平、有艺术天赋的儿童艺术人才，并提供展示艺术才华的舞台。

广电少儿艺术团团长、广州互动传媒有限公司执行董事、副总经理谭红红认为，素质教育应该从娃娃抓起。“素质教育对于每个孩子来说都非常重要，他们可以学到很多课本外的知识，可以参加很多课外活动，在活动中，也可以提升展示自我时候的信心和勇气。”

据了解，广电少儿艺术团根据歌、舞、剧、乐等不同艺术人才培养方向，设立广电少儿合唱团，广电少儿舞蹈团，广电少儿语言艺术团，广电少儿乐团，广电少儿模特团，广电少儿体健团六大分团。广电少儿艺术团将组织团员参加文艺演出活动、对外交流活动以及各类高质量、高水准、高规格文艺晚会、汇报演出。

广电少儿艺术团副团长、广东小提琴教育学会副秘书长张跃瑜表示，广电少儿艺术团的一大优势是团员有机会参加对外交流活动以及各类高质量、高水准、高规格文艺晚会、汇报演出。“会通过和一些高质量的机构合作，使学生在日常的训练中得到专业的提高。同时，广电集团会给他们(孩子)提供演出的舞台，比如六一晚会、国庆晚会、春节晚会这样高水平的晚会，让他们展示自己的风采。”