教育大咖齐聚，共话粤港澳大湾区智慧教育未来

10月24日，粤港澳大湾区智能教育实践共同体（下文简称“共同体”）理事单位战略研讨会在重庆举行，科大讯飞携手广东各名校教育专家山城论“剑”，论道智慧教育。

南方网讯（记者/黄绮铌）科技将为教育带来怎样的巨大变量？位驻改革开放前沿阵地，粤港澳大湾区应当如何打造智慧教育样板？教育工作者和科技企业如何形成合力为国家教育信息化创新探索区域标杆？10月24日，粤港澳大湾区智能教育实践共同体（下文简称“共同体”）理事单位战略研讨会在重庆举行，科大讯飞携手广东各名校教育专家山城论“剑”，论道智慧教育。

（粤港澳大湾区智能教育实践共同体理事单位首届战略研讨会在重庆顺利召开）

华南师范大学附属中学副校长李强、科大讯飞华南公司副总裁李伦军、科大讯飞华南公司教育行业总监田郁平、科大讯飞粤港澳大湾区办事处副总经理姚飞、阳江市第一中学政教处主任黄广才、阳江市第一中学教务处副主任陈交、佛山市南海区石门中学科研处主任宋试梨、湛江市第一中学教务处主任梁军桥、江门市第一中学教研室主任张文、江门市第一中学总务处主任黄天达、佛山市顺德区第一中学教务处副主任李春燕、广州市第五中学副校长吴晶晶、广州市海珠外国语实验中学教导处副主任赖君健出席本次会议。广州市第五中学、广州市海珠外国语实验中学作为观察员学校参与本次会议。

粤港澳大湾区智能教育实践共同体是2019年12月由华南师范大学附属中学、科大讯飞华南有限公司倡议，并联合多所中学共同发起成立的面向基础教育领域的教育实践共同体，聚焦广东基础教育教学改革和粤港澳大湾区对人才培养的需求，将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展。

（粤港澳大湾区智能教育实践共同体观摩重庆市两江新区星辰初级中学）

本次粤港澳大湾区智能教育实践共同体理事单位战略研讨会是共同体去年成立以来召开的首次理事单位正式会议，会议讨论了人工智能与传统教育的结合以及共同体以后的发展方向。出席研讨会的理事学校代表未来还将共同推动成员学校之间的课堂教学、教师论文和教育管理等方面的交流和合作。除了参加研讨，共同体一行还参观了第78届中国教育装备展和同期示范校园观摩行活动。

（粤港澳大湾区智能教育实践共同体参与第78届教育装备展示范校园观摩行）

“唯变不变”：粤港澳大湾区智慧教育借力A.I.腾飞

近年来科技迅猛发展，已融入粤港澳大湾区各学校的常态化教学中。人工智能教育如何与传统教育相结合，助推教育教学在新技术浪潮下的飞速发展，是各大名校共同关注的课题。此次战略研讨会也围绕这一主题展开。

“我们附中有一个观点，附中不变的就是永远在变。未来教育是存在的，但如果学校不跟上社会发展，那么，学校的发展也会受到阻碍。”华南师范大学附属中学副校长李强表达了新技术下学校发展应适应社会技术发展的观点——唯变不变。而李强也保持着不断学习的态度，他表示在理事单位共同观摩第78届中国教育装备展示会时，对层出不穷的新技术应用感到震撼。

（华南师范大学附属中学副校长李强认为新技术下学校发展应适应社会技术的发展）

其实，早在2017年6月，华南师范大学附属中学就与科大讯飞签订战略合作协议，携手推进智慧教育发展和科大讯飞探索涵盖“教、学、考、评、管”各个方面的创新应用。在人工智能技术赋能教育的探索上，华南师范大学附属中学一直敢为人先。

阳江一中政教处主任黄广才也感受到了人工智能技术对传统教育模式的冲击，他表示：“如果学校不去改变教学模式适应技术发展，那么与发达地区的学校差距就会更大。阳江一中从2016年开始和科大讯飞进行合作，在智学网和个性化学习手册方面，我们感受到了教学上的个性化和精准化的改变。”

（阳江一中政教处主任黄广才在研讨会上发言）

佛山市顺德区第一中学教务处副主任李春燕对科大讯飞技术的应用表示赞赏。“我们学校2016年接触到科大讯飞公司,从只有两个实验班到全校推行，使用产品过程中，感受最深的是技术帮助教师提升效率，同时科大讯飞开拓创新的精神和意识也让我见证了产品的成熟、成长、发展和壮大，每次都能在科大讯飞的产品身上发现新亮点”。

顺德一中在2016年开始与科大讯飞进行合作，开发“RDE双主线”教学模式。利用智学网和个性化学习手册进行个性化教学，从2016年到2020年，其重本上线率持续提升，并超过90%，成为了粤港澳大湾区争相学习的智慧教育样板。

（佛山市顺德区第一中学教务处副主任李春燕对科大讯飞智慧教育产品表示赞赏）

江门市第一中学教研室主任张文也表示，通过应用科大讯飞智慧教育产品让他充分认识到信息化对提升教学效率的积极作用。

（江门市第一中学教研室主任张文在研讨会上发言）

教育系统孤岛亟待打破，智慧教育全面赋能

层出不穷的新技术也带来了同质化竞争和不同系统应用后无法互通，技术赋能“落地难”的现实问题。

湛江第一中学教务处主任梁军桥说：“学校在教育信息化领域走了20年，走了不少弯路。他期待有技术可以把现有的一些系统重新打通，形成一个统一的平台，把所有的信息孤岛串联起来，“这是我们一直想解决的难题”，他说。

（湛江第一中学教务处主任梁军桥在研讨会上发言）

李强也表示，新技术应用下如何让技术融合更紧密实现教学管理系统的互联互通需要顶层设计和统筹。佛山市南海区石门中学科研处主任宋试梨认为应该让技术真正融合赋能传统教育而不是为了用技术而丢失传统教育。

（佛山市南海区石门中学科研处主任宋试梨认为技术应用应服务教育本质）

作为观察员学校的广州市第五中学副校长吴晶晶表示：“一场突如其来的疫情打通了教育信息化的‘任督二脉’”，与此同时，在众多选项中如何选择并“为我所用”，成为教育工作者当前亟待解决的痛点。

（广州市第五中学副校长吴晶晶在研讨会上发言）

粤港澳大湾区智慧教育创新探索：

A.I.携手教育界“共研共建共享共赢”

科技如何携手教育专家共同创新，教育专家之间如何打通各自优势“共赢”，也成为研讨会上的讨论焦点。

（广州市海珠外国语实验中学教导处副主任赖君健出席研讨会）

“我们有的学校有德育管理优势，有的学校有教学管理优势，有的学校有课程优势，而有的学校有活动优势，根据各学校自身优势，我们共同体可以一起去学习，互通有无，信息共享”，顺德一中教务处副主任李春燕坚信，只有共研、共建达到共享，才能够共赢。阳江市第一中学政教处主任黄广才也表示，希望共同体学校之间能“像走亲戚一样经常交流”，互通有无。

“推进粤港澳大湾区建设作为国家战略，在各项政策上和很多制度上都做出了突破。如何利用产学研三方的优势来共同促进技术在教育领域的应用，通过技术的进步来促进教育发展和支持教育发展来是非常一个重要的课题。” 科大讯飞华南公司副总裁李伦军对粤港澳大湾区智慧教育的发展充满期待，他说，“希望科大讯飞能够成为共同体兄弟学校之间沟通的桥梁，通过交流共同促进技术的提升，以及技术和教育场景的融合”。

（科大讯飞华南有限公司副总裁李伦军在研讨会上发言）

正如顺德一中教务处副主任李春燕所言，“一个人可以走得很快，但是一群人可以走得很远”，粤港澳大湾区的智慧教育发展需要依靠政府、社会、企业、学校等多方力量共建共赢，而这也正是粤港澳大湾区智能教育实践共同体的链接价值所在。未来，深耕智慧教育16年的科大讯飞将携手教育工作者，共同聚焦粤港澳大湾区基础教育教学改革和粤港澳大湾区对人才的需求，将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化的发展，让中国人千百年来“因材施教”的教育理想在粤港澳大湾区的广袤土壤中落地生根，开花结果。