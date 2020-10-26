卓雅教育集团第三届全国园长训练营在江西开展

10月20日至24日，卓雅教育集团第三届全国园长“红星思齐班”训练营在江西井冈山开展。来自国内学前教育领域的知名专家、学者，以及卓雅教育集团近200名骨干幼儿园园长汇聚一堂，共议幼教行业新趋势。

南方网讯 10月20日至24日，卓雅教育集团第三届全国园长“红星思齐班”训练营在江西井冈山开展。来自国内学前教育领域的知名专家、学者，以及卓雅教育集团近200名骨干幼儿园园长汇聚一堂，共议幼教行业新趋势。

通过本届训练营，园长们参观了井冈山红旗广场、红歌广场、井冈山烈士陵园等革命人文景观，在“行走的课堂”中接受革命传统教育。卓雅教育集团副总裁聂晓静表示，一个民族的历史是一个民族安身立命的基础，红星思齐班既是学习之旅，也是寻根之旅，希望园长们能深刻理解井冈山革命精神，坚定信念，永葆情怀，走出幼教人的另一片广阔天地。

据悉，“思齐班”依托学前教育领域丰富的权威专家资源和全国百余家幼儿园的成功运营经验，于2018年首次启动。从“思齐班”到“超级思齐班”，再到今年的“红星思齐班”，卓雅教育集团已先后集结来自全国各地20多个省市的500多人次优秀园长，全力打造一支综合素质更高的精英园长队伍，提升幼儿园的办学质量，为学生、家庭和社会提供优质学前教育。

训练营上，卓雅教育集团现场发布了《卓雅教育学前教育标准化管理体系》。管理体系涵盖幼儿园安全管理、经营规划、课程实施、活动策划等方面，以规范工作为导向、以安全运营为保障、以提高效率为核心，为幼儿园的标准化管理与精细化运营建立全面的专业指引。