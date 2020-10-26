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梁蔼如打破传统法则 以己意造新法

2020-10-26 09:58 来源：南方网 黎向群
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　　自宋元以来,诗书画印成为绘画的综合形式,促进了文人画的发展。乾嘉年间,是岭南山水画发展的兴旺时期,亦即是画坛“四王”的保守势力与创新派交锋的时期,以黎简、张锦芳、梁枢、谢兰生等人为代表的山水画的最大特点是,以己意造新法,将岭南山水画推向一个高峰。当中还有一位是为人低调、锐意造新法的梁蔼如。

　　梁蔼如除了功名和创建“梁园”的事迹,为世人所知外,至于他的书画艺术,问津者却甚少。

　　梁蔼如(1769—1840),字远文,号青崖。顺德人。嘉庆十九年(1814)进士,官内阁中书。他生平淡泊,好静坐,常偕好友谢兰生、张如芝游罗浮山,一生与酥醪观结缘,因有“浮山道人”“囗梅道人”之号。

　　其实,他书画早负盛名,是一位篆隶楷行草五体兼擅的全能书画家。他山水画学元代的黄公望,还上追董源、巨然、吴仲圭。其书画的取法多方,品位高古,但不轻易送人,片纸难求。因此,他传世的书画作品不多,为世人所忘。

　　张维屏《诗人征略》二编有载:“诗学陶、韦,篆学《峄山碑》,隶学《夏承碑》,草学右军,真书学鲁公,行书学坡公,画学一峰老人,得其书画者,寸缣尺素皆珍之。”

　　无聊斋藏其山水册两页,纸本,纵36厘米、横29厘米。两页是其晚年的作品,弥显珍贵。从作品中题写的“浮山道人”、“囗梅道人”两个名号。汪兆镛的《岭南画征略》、陈永正的《岭南书法史》等书均没有提及。

　　《苍松图》款题:“浮山道人”,下钤:“蔼如”白文印。此页整体画面运以枯浓之焦墨,黑白对比强烈,层次分明,图中由松树,石、老叟、草亭、远山等构成。主要以树石作为主体,草亭、老叟、远山作为陪体。

　　传统画家通常构图的方法,是将之放在画面三分之一的位置,他却大胆打破传统的法则,将三棵松树笔直矗立在中央,松枝叶巧妙安排在两侧,形似巨伞,阿娜多姿,松树的上半部两侧以松针衬托,中间松干苍藤萦绕,使苍劲的古松充满生机。松下老叟持杖缓缓地向山林草亭行走,作者笔下的老叟,寥寥几笔,形神兼备,天趣宛然;树木以枯笔、浓墨勾勒皴擦,针叶和墨点点缀其中,起到点睛的作用。枝干凌厉、秀挺,布白疏密相间。奇石以浓墨勾勒,色泽浓润与枯树、枝干草亭形成对比,点苔从石缝中出、率意点擢。远山巧妙置于三分之一处,运以淡墨和轻松笔触,令画面前后空间形成对比。整幅纯用古法,取法乎上,散发出一种沉郁苍劲、古逸浑厚之气。

　　《躬读图》款题:“囗梅道人,梁蔼如” ,下钤:“青厓”朱文印。画面由树石、亭子、远山三部分构成,以树石、近山为主体,画中多以枯笔浓墨为主调。近处由三棵树和亭子组成,在画面的左侧,与远山相呼应。右侧水面空灵,河滩在中央横过。前景三棵树,枝干疏中有密,均以枯墨勾勒,前树干枯而密,叶子混点写之,色泽浓淡相间;后二树枯墨勾勒,叶子呈圆点、垂露之状,三棵树层次分明,清透可见,多姿生动;用笔沉厚凝重、刚健,与前面树石形成疏密对比。前石与近山皆以枯笔勾勒、皴擦、浓点,浓枯相宜,顾盼呼应。远山衬托着近山,重叠数层,近山突起,运以浓墨重笔,对比强烈,以增强其雄奇之势。亭帘掩映,读书人手捧着书本,倚柱而坐,两耳不闻窗外事,沉醉在书之海洋里,优雅迷人的山水,似乎与之无关。整幅望去,有一种平远旷达、优雅闲适之意境。

　　梁蔼如的山水画,走一条艰难的路,格调要比其书法更胜一筹。他主要的特点是注重诗情画意和打破传统的法则,以己意造新法。他在继承黄公望、董源、巨然、石涛等人的画法的基础上,融入己意,创造性强,则表现在构图和墨法两方面:一是构图大胆出格;二是运用焦墨法,这种做法在当时画坛都是少见的。三是他的山水画作品,追求的是内涵、气韵生动、格调雅致和艺术情趣,表达了传统文人向往山林的情愫和人格化的境界。

梁蔼如山水页《苍松图》

 

编辑： 罗予岐

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