《世界高等教育》创刊：国际高等教育研究增添对话与传播新平台

10月17日上午，《世界高等教育》学术集刊创刊发布会在广东外语外贸大学北校区举行。来自教育部以及中山大学、华南师范大学、广东外语外贸大学等高校的专家学者出席发布会。

10月17日上午，《世界高等教育》学术集刊创刊发布会在广东外语外贸大学北校区举行。来自教育部以及中山大学、华南师范大学、广东外语外贸大学等高校的专家学者出席发布会。

据介绍，《世界高等教育》是由广东外语外贸大学主办、社会科学文献出版社出版的专业性学术集刊。该集刊立足中国，面向世界，聚焦世界高等教育前沿理论、最新政策与创新实践，主要关注中国高等教育在世界高等教育发展坐标中的定位和策略研究，以及高等教育国别和区域研究、高等教育对外开放研究、“一带一路”高等教育共同体构建研究、高等教育治理的国际经验与世界趋势研究、世界高等教育质量保障与评估研究等。

广东外语外贸大学副校长何传添教授在发布会致辞中对《世界高等教育》学术集刊创办的意义和作用给予肯定，并表示学校将大力支持高水平学术期刊平台建设，要求相关部门制定长远计划，为集刊建设提供持续的经费支持和政策奖励。

《世界高等教育》第一辑主编、广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心主任陈万灵教授在发布会上介绍了《世界高等教育》筹办情况。据悉，《世界高等教育》是目前国内唯一一家以“世界高等教育”作为刊名以及研究内容的学术刊物，从刊名确定、内容策划到栏目设计，都经过了国内外专家学者的反复论证，筹办伊始即受学术界广泛关注；编辑部广邀全球高等教育研究名家担任学术委员和编委，实质性地参与集刊建设，创新的办刊机制必将引领走出一条国际化、特色创新的办刊之路。

《世界高等教育》第一辑特邀主编、教育部教育发展研究中心熊建辉研究员在发布会上介绍了《世界高等教育》第一辑组稿情况。据悉，第一辑聚焦于“新时代高等教育结构体系的国际比较研究”专题，汇集了教育部委托重大课题“新时代中国教育结构体系研究”国际比较部分的研究成果。

此外，与会嘉宾积极交流学术集刊和研究中心未来发展的设想，为集刊建设献计献策。