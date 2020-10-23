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依托“云+端”核心技术优势，奥威亚聚焦“三个课堂”建设

2020-10-23 11:39 来源：南方网
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　　10月23日至25日，第78届教装展在重庆国际博览中心举行，展出当前教育装备最前沿的新产品、新技术，并同期举办多项论坛活动。活动吸引了来自中国、日本、美国、德国、韩国、丹麦、加拿大的1350余家企业携近20000件各类教育装备产品参展。

　　据主办方相关负责人介绍，本届中国教育装备展示会汇集了众多高新技术企业以及行业“隐形冠军”，全面展示教育装备前沿发展趋势。其中，教育信息化类、人工智能类、创课教育类企业占参展企业总数的将近三分之一，信息化教育装备展示也成为本届教装展的一大亮点。教育信息化行业的领军企业—中国国新旗下上市公司国新文化的全资子公司奥威亚聚焦于“三个课堂”建设需求，以“建三个课堂，就选奥威亚”作为本次参展的展会主题。

　　信息化教学改革解决教育现实问题

　　今年3月，教育部发布《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，政策指出，到2022年，全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用。在奥威亚展馆，负责人告诉记者，为了更好的帮助教育系统解决难题，奥威亚在行业内率先提出区域教育优质均衡“全连接”智慧教学概念，打造全连接教学解决方案，以网络视频互动、智慧课堂教学、教学大数据采集分析为核心，实现教学空间全连接和教育教学高频场景全连接。

　　今年初的新冠肺炎疫情让教育信息化、数字化迎来了突飞猛进的发展。事实上，当前中国教育面临的两大现实问题：教育优质资源不均衡（最主要的体现为边远地区教师数量缺乏），以及城乡教师综合素质的差异较大，都亟需通过技术创新，带动信息化教学改革。客观上而言，突如其来的疫情加速了这个转化的过程。

　　奥威亚全新推出的基于“三个课堂”的全连接智慧教学解决方案，可助力各区域教育系统打造完整的“线上+线下”教育教学生态系统，实现“教学空间”与“教育教学全过程”全连接，有效弥合区域、城乡、校际教育差距，实现教育优质均衡发展。据奥威亚相关负责人介绍，“全连接”通过利用企业服务输出模式、社会性大平台的云技术，突破了这种传统教育场景的“割裂”，打通相关平台与数据，实现“研、训、用、建”一体化，让教学教研数据可视化，推动真正实现了“人人皆学、处处能学、时时可学”。这是未来教育信息产业发展的重大方向和革命。

　　疫情期间，依靠我国领先的信息网络基础设施，在线教学成为学校恢复正常教学秩序前唯一的有效手段。奥威亚运用“全连接”模式，为全国32个省级行政区的544个区县教育系统免费提供云直播技术支持服务，累计提供在线教学直播7万多场，惠及师生千余万人。

　　“云+端”构建“三个课堂”教学新模式

　　同时，为响应全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用”的需求，奥威亚更聚焦地推出“三个课堂建设解决方案”，通过“云+端”核心技术优势，助力各区域推进“专递课堂”、“名师课堂”和“名校网络课堂”的应用。

　　此外，奥威亚全力助推“三个课堂”快速落地、做出实效。一方面，录播系列产品提供了坚实的硬件支撑。通过在主讲端部署精品高清录播、常态化互动录播等，可轻松实现10万小时无故障运行，保障系统高质量使用。同时，奥威亚隆重推出新品——一体式录播主机，部署在听课端，能有效解决无法同步老师和课件PPT双画面、远程互动有噪音干扰等问题，并且有效实现教学场景智能识别跟踪，轻松助力信息化教学常态化应用。另一方面，奥威亚自主研发的“三个课堂”核心能力层——互动云、直播云、运维云，提供了全面的软件支持，做到高并发低延时、多终端全覆盖、轻操作简应用，为“三个课堂”大规模互动教学、多学科教研、设备远程运维、数据统一管理等发挥重要作用。

　　当前，奥威亚先进的“云+端+应用”已为安徽、浙江、广东、山东、新疆等多地开展“三个课堂”常态化应用奠定了坚实基础，并取得阶段性成果。以名校网络课堂为例，疫情期间华南师范大学附属中学打造百余节优质课供全省共享，为高三学子从容备考保驾护航。

　　目前，正处于教育信息化“增量改革”的关键时期。奥威亚“全连接”模式，秉承央企担当和教育信息化国家队的重任，专注15年教育信息化的创新，正在将“懂教育”与“懂信息化”深刻地结合起来。教育信息化的发展，从行政主导到市场和企业主导，这是2.0时代的应有之意。

编辑： 陈伟峰

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