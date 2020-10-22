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广东文理职业学院举行2020级新生开学典礼

2020-10-22 15:46 来源：南方网
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开学典礼在庄严的奏唱国歌声中拉开序幕

　　10月20日，广东文理职业学院2020级新生开学典礼在该院汇珍苑大礼堂隆重举行。廉江市委常委、市人民政府党组成员木声隆，学院董事长宣承志，学院董事蓝小云，院长郝世栋，党委书记、督导专员陈健，副院长涂习贤、副院长李晓豁，院长助理薛苹苹出席典礼。学院各部门、各院系部负责人，教师代表，全体辅导员以及2020级全体新生见证了这一光辉时刻。

廉江市委常委、市政府党组成员木声隆讲话

　　中共廉江市委常委、市政府党组成员木声隆在讲话中代表廉江市委、市政府，对广东文理职业学院2020级新生表示热烈的欢迎！对全体教职工一直以来的辛勤耕耘致以崇高的敬意！木声隆同志充分肯定了该院的办学成就，表示廉江市委市政将一如既往地支持学院的建设，关注学院的发展，搭建更加广阔的平台，创造更多有利条件，共同开创廉江教育事业的新局面。

学院董事长宣承志致辞

　　学院董事长宣承志发表致辞，他指出，广东文理职业学院自办学十五年来，全面实行准军事化管理，以敢为人先的精神，跨越式发展，在教学科研、人才培养、校园环境、后勤保障、国际教育等方面做出了显著成绩，为国家和地方经济建设培养了大批优秀人才，赢得了上级领导和社会各界人士的称赞，成为全省高职院校的典范。学院连年获得广东省教育厅的教育专项资金支持，获得多个省级重点课题立项。还获得国家发改委支持学院升本实训建设的专项资金支持。连续多年获得广东省民办高校专业建设资金支持。这些都是其他同类院校无法比拟的资源优势。董事会将继续加大投资力度，提高教育管理水平，加强与国外知名大学合作，学习国内外大学先进的办学理念，不断引进教学科研人才和知名的专家教授、博士、博士后等高级人才，更好的服务广东教育发展战略，把我们学院打造成为全省一流的品牌职业院校。

院长郝世栋教授讲话

　　院长郝世栋教授讲话，他寄语全体新生要树立崇高理想，立鸿鹄志，做奋斗者。要学会独立思考，培养独立分析和解决问题的能力。要敬畏规则、遵守纪律。加强专业学习，熟练掌握一门专业知识和技能，用以服务社会，让自己有信心面对未来工作与生活的挑战。他希望每位文理学子勤奋学习，不负韶华，人人都能成才，个个可以出彩，用奋斗去谱写最美的青春。他祝愿全体同学们，在未来的日子里，努力拼搏，锐意进取，收获成功的喜悦，给自己交一份满意的人生答卷。

　　教师代表、机电工程系主任助理陈彦霖副教授，在校生代表、18级建筑工程技术一班班长胡国荣同学，新生代表、20级人力资源管理一班李汶恩同学分别作了发言。

　　广东文理职业学院航拍

　　据介绍，广东文理职业学院办校15年以来，围绕“培养高素质应用型人才，努力达到全国知名、全省一流的品牌职业大学”这一目标，为广东和地方经济社会建设培养一批又一批德才兼备的职业人才，受到社会广泛赞誉，学生、家长、社会均给予了高度的评价。该学院开设的印刷技术专业、汽车检测与维修技术、电子信息工程技术、土木工程、网络工程、物流管理等多个专业，已经跻身在全球排名前20的热门专业之中。该学院开设的数字媒体应用技术、社会体育专业、酒店管理、食品质量与安全等专业，已形成了一定的规模和特色。据广州日报数据和数字化研究院发布的《广东民办高等教育发展报告》显示，该院应届毕业生自主创业率达9.66%，排名全省第一；毕业生就业率达98.11%，排名全省第三。在去年的广东省职业院校技能大赛上，该院一举斩获30个奖项，在广东职业教育界树起了标杆。

　　通讯员：郭龙碧 钟文

编辑： 罗予岐

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